TP HCM - nơi hoài bão, khát vọng, sáng tạo, đột phá được phát huy mạnh mẽ nhất

Đây là khẳng định của Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Văn Được tại talkshow truyền cảm hứng cho giới trẻ với chủ đề "Thế hệ thông minh đương thời - Intelligent Generation NOW", sáng 25-11. Sự kiện này chính thức mở màn cho Diễn đàn Kinh tế mùa thu năm 2025 tại TP HCM.

Talkshow là diễn đàn kết nối lãnh đạo Chính phủ, chuyên gia quốc tế và thanh niên, thảo luận về tư duy, kỹ năng và trách nhiệm của thế hệ trẻ trong kỷ nguyên AI và tri thức toàn cầu.



Sự kiện thu hút 500 bạn trẻ đại diện cho sinh viên, nhà khởi nghiệp và doanh nghiệp trẻ, nhà nghiên cứu, viên chức tiêu biểu, và các đại diện tổ chức thanh niên Việt Nam tham dự.

Phát biểu khai mạc sự kiện, Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Văn Được, khẳng định TP HCM sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để khơi dậy và phát huy tối đa tiềm năng của thế hệ trẻ.

Thành phố sẽ đầu tư mạnh mẽ vào hạ tầng số: Phát triển hạ tầng băng thông rộng, phủ sóng 5G, và xây dựng nền tảng dữ liệu mở (Open Data) để các bạn trẻ có thể tiếp cận và sử dụng dữ liệu đô thị để phát triển các ứng dụng, giải pháp thông minh.

Phó Thủ tướng Chính phủ Bùi Thanh Sơn, Phó Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Lộc Hà tại Diễn đàn Kinh tế Mùa thu 2025 sáng 25-11

Đầu tư vào nguồn nhân lực: Hợp tác với các trường đại học, trung tâm nghiên cứu để đào tạo ra đội ngũ chuyên gia công nghệ cao, kỹ sư AI, và các nhà khoa học dữ liệu, đảm bảo các bạn có đủ kỹ năng để dẫn dắt nền kinh tế số.

Thành phố cũng hoàn thiện hệ sinh thái sáng tạo: Cung cấp các cơ chế, chính sách hỗ trợ khởi nghiệp đột phá; xây dựng các không gian sáng tạo (Innovation Hubs), và quan trọng nhất, tạo ra một môi trường pháp lý thông thoáng, chấp nhận thử nghiệm (sandbox) để các ý tưởng mới được bay cao.

"Trong thời gian tới, TP HCM sẽ tiếp tục hoàn thiện chính sách, mở rộng không gian sáng tạo và kiến tạo những cơ hội tốt nhất để mỗi bạn trẻ được học tập, thử nghiệm, phát triển và tỏa sáng - xứng đáng với vai trò là động lực trung tâm của một thành phố thông minh, năng động và hội nhập sâu rộng. Mục tiêu để TP HCM không chỉ là một trung tâm kinh tế mà còn là một trung tâm đổi mới sáng tạo, một siêu đô thị thông minh và bền vững, nơi mà hoài bão, khát vọng, sáng tạo, đột phá được phát huy mạnh mẽ nhất" – ông Nguyễn Văn Được khẳng định.

Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Văn Được phát biểu khai mạc chương trình talkshow

Phát biểu chào mừng tại talkshow, Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn hoan nghênh TP HCM tổ chức hội nghị thường niên và bắt đầu hội nghị với những buổi dành riêng cho giới trẻ, những người đang thay đổi thế giới, đặc biệt là khoa học công nghệ, AI.

Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn bày tỏ sự ấn tượng với bài phát biểu đầy tâm huyết và cam kết mạnh mẽ của Chủ tịch UBND TP HCM.

"Bài phát biểu cho thấy một tầm nhìn rõ ràng và quyết tâm của Thành phố trong việc biến TP HCM thành một trung tâm đổi mới sáng tạo, một siêu đô thị thông minh, bền vững, nơi truyền cảm hứng cho thế hệ trẻ" – Phó Thủ tướng nói.

Theo Phó Thủ tướng, Chính phủ luôn xác định TP HCM là đầu tàu kinh tế, là trung tâm đổi mới sáng tạo lớn nhất của cả nước. Sứ mệnh của TP HCM không chỉ là phát triển cho riêng mình, mà còn là thử nghiệm những mô hình mới, cơ chế mới để nhân rộng ra cả nước.

"TP HCM được trao những cơ chế, chính sách đặc thù vượt trội như Nghị quyết 98/2023 để "cởi trói" và "trao quyền" sáng tạo, dám làm, chấp nhận rủi ro vì mục tiêu phát triển chung. Cam kết của Chủ tịch TP HCM về việc đầu tư mạnh mẽ vào hạ tầng số và hệ sinh thái sáng tạo chính là điều Chính phủ mong đợi" – Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn nói.

Phó Thủ tướng Chính phủ Bùi Thanh Sơn

Từ góc nhìn của Chính phủ, hạ tầng số không chỉ là cáp quang, là 5G, mà chính là "con đường cao tốc" cho trí tuệ của người Việt vươn ra toàn cầu. Hệ sinh thái sáng tạo không chỉ là các khu công nghệ cao, mà là "mảnh đất lành" để những ý tưởng, dù là nhỏ nhất, cũng có cơ hội được nảy mầm.

Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn nhấn mạnh Chính phủ cam kết sẽ tiếp tục đồng hành, tháo gỡ mọi rào cản về thể chế, bảo đảm một môi trường pháp lý minh bạch, công bằng để TP HCM và thế hệ trẻ của Thành phố được tự do sáng tạo.

Talkshow truyền cảm hứng cho giới trẻ là sự kiện này mở màn cho Diễn đàn Kinh tế mùa thu năm 2025 tại TP HCM, diễn ra từ ngày 25 tới 27-11

Các chuyên gia và bạn trẻ trao đổi, thảo luận tại talkshow



