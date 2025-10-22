HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Lao động

TP HCM: Ông Ngô Văn Tô làm Chủ tịch Công đoàn phường Tân Hiệp

Thanh Thảo

(NLĐO) - Ông Nguyễn Thành Lâm giữ chức Phó Chủ tịch Công đoàn phường Tân Hiệp, TP HCM.

Ngày 22-10, Công đoàn phường Tân Hiệp, TP HCM đã tổ chức thành công hội nghị đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Tại hội nghị, ông Ngô Văn Tô được chỉ định giữ chức Chủ tịch Công đoàn phường Tân Hiệp; ông Nguyễn Thành Lâm giữ chức Phó Chủ tịch Công đoàn phường.

Phường Tân Hiệp hiện có 232 Công đoàn cơ sở với 54.100 người lao động và 47.165 đoàn viên.

img

Ra mắt Ban Chấp hành Công đoàn phường Tân Hiệp

Một số hoạt động nổi bật của Công đoàn phường Tân Hiệp gồm: Cùng với Tổ công tác số 8 phối hợp lập danh sách tổ chức chăm lo cho đoàn viên và con em đoàn viên là công nhân - lao động có hoàn cảnh khó khăn với 400 phần quà, mỗi phần 1 triệu đồng tiền mặt, tổng kinh phí 400 triệu đồng; triển khai kế hoạch phát động “Bữa cơm Công đoàn” đến các đơn vị, doanh nghiệp; tổ chức 3 cuộc hòa giải tranh chấp lao động...

Trong nhiệm kỳ 2025-2030, Công đoàn phường Tân Hiệp xác định các mục tiêu: Phấn đấu hàng năm phát triển mới 600 đoàn viên Công đoàn; kết nạp đoàn viên mới, đảm bảo tỉ lệ người lao động trong các đơn vị, doanh nghiệp khu vực ngoài nhà nước tham gia tổ chức Công đoàn đạt từ 90% trở lên; 100% doanh nghiệp, đơn vị có từ 20 lao động trở lên thành lập Công đoàn cấp cơ sở...

Tin liên quan

Công đoàn phường Bình Thạnh đặt mục tiêu phát triển 1.200 đoàn viên trong 5 năm tới

Công đoàn phường Bình Thạnh đặt mục tiêu phát triển 1.200 đoàn viên trong 5 năm tới

(NLĐO)- Nhiệm kỳ mới, Công đoàn phường Bình Thạnh đề ra 13 chỉ tiêu, 7 nhóm nhiệm vụ quan trọng

Công đoàn phường Bến Thành, TP HCM: Đổi mới, nâng cao phúc lợi đoàn viên - lao động

(NLĐO) - Hội nghị Đại biểu Công đoàn phường Bến Thành lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, đã thống nhất đề ra 12 chỉ tiêu, 5 công trình trọng điểm cho giai đoạn tới

Cam kết mạnh mẽ từ Công đoàn phường

Chú trọng chăm lo phúc lợi, kiểm tra pháp luật lao động và phát triển kỹ năng số cho đoàn viên

công đoàn cơ sở khu công nghiệp công nhân lao động Công đoàn Việt Nam
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo