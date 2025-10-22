Ngày 22-10, Công đoàn phường Tân Hiệp, TP HCM đã tổ chức thành công hội nghị đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Tại hội nghị, ông Ngô Văn Tô được chỉ định giữ chức Chủ tịch Công đoàn phường Tân Hiệp; ông Nguyễn Thành Lâm giữ chức Phó Chủ tịch Công đoàn phường.

Phường Tân Hiệp hiện có 232 Công đoàn cơ sở với 54.100 người lao động và 47.165 đoàn viên.

Ra mắt Ban Chấp hành Công đoàn phường Tân Hiệp

Một số hoạt động nổi bật của Công đoàn phường Tân Hiệp gồm: Cùng với Tổ công tác số 8 phối hợp lập danh sách tổ chức chăm lo cho đoàn viên và con em đoàn viên là công nhân - lao động có hoàn cảnh khó khăn với 400 phần quà, mỗi phần 1 triệu đồng tiền mặt, tổng kinh phí 400 triệu đồng; triển khai kế hoạch phát động “Bữa cơm Công đoàn” đến các đơn vị, doanh nghiệp; tổ chức 3 cuộc hòa giải tranh chấp lao động...

Trong nhiệm kỳ 2025-2030, Công đoàn phường Tân Hiệp xác định các mục tiêu: Phấn đấu hàng năm phát triển mới 600 đoàn viên Công đoàn; kết nạp đoàn viên mới, đảm bảo tỉ lệ người lao động trong các đơn vị, doanh nghiệp khu vực ngoài nhà nước tham gia tổ chức Công đoàn đạt từ 90% trở lên; 100% doanh nghiệp, đơn vị có từ 20 lao động trở lên thành lập Công đoàn cấp cơ sở...