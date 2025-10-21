HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Lao động

Cam kết mạnh mẽ từ Công đoàn phường

THANH NGA - HUỲNH NHƯ

Chú trọng chăm lo phúc lợi, kiểm tra pháp luật lao động và phát triển kỹ năng số cho đoàn viên

Hôm nay (21-10), Công đoàn phường Bình Thạnh và Công đoàn phường Bến Thành (TP HCM) tổ chức Hội nghị đại biểu Công đoàn phường lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Ông Vũ Hữu Phú, Chủ tịch Công đoàn phường Bình Thạnh, cho biết Công đoàn phường được phân cấp quản lý 254 Công đoàn cơ sở với 16.378 đoàn viên. Sau khi ra mắt và kiện toàn bộ máy, Công đoàn phường đã tập trung hỗ trợ Công đoàn cơ sở trong thương lượng ký kết thỏa ước lao động tập thể.

Qua đó, giúp các đơn vị bổ sung nhiều nội dung có lợi cho người lao động, như: lương tháng 13, hỗ trợ tiền nhà trọ, nuôi con nhỏ, tiền thưởng trong các dịp lễ, Tết, tham quan, nghỉ dưỡng; hỗ trợ tiền tàu xe khi nghỉ phép, hỗ trợ phương tiện đi lại, mua bảo hiểm tai nạn. Ngoài ra, phối hợp với LĐLĐ TP HCM trao quà cho 61 trường hợp là đoàn viên - lao động, con của đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn, lao động nữ mang thai, nuôi con nhỏ dưới 36 tháng với số tiền 57,5 triệu đồng…

Cam kết mạnh mẽ từ Công đoàn phường - Ảnh 1.

Sau khi thành lập, Công đoàn phường Bình Thạnh tập trung các hoạt động hỗ trợ đoàn viên - lao động. Ảnh: THANH NGA

Thời gian tới, ngoài tiếp tục duy trì, mở rộng các hoạt động chăm lo cho đoàn viên - lao động, Công đoàn phường phối hợp với UBND phường thực hiện kiểm tra về pháp luật lao động, giao kết hợp đồng lao động, trả lương, thưởng, đóng BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp và thực hiện các chế độ phúc lợi đã được ký kết; đề xuất xử lý nghiêm các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân vi phạm pháp luật Công đoàn và trích nộp kinh phí Công đoàn, kinh phí BHXH, BHYT.

Song song đó, phát huy có hiệu quả chương trình "Phúc lợi đoàn viên Công đoàn"; thực hiện ký kết phúc lợi với các doanh nghiệp, tổ chức và ra mắt điểm phúc lợi phục vụ CNVC-LĐ tại các Công đoàn cơ sở có đông người lao động. Tăng cường công tác phối hợp giữa MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội với UBND tổ chức các hoạt động để chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, bảo vệ quyền lợi, giải quyết những vấn đề khó khăn, bức thiết của đoàn viên - lao động.

Đặc biệt, trong bối cảnh chuyển đổi số và tác động mạnh mẽ của Cách mạng công nghiệp lần thứ 4, Công đoàn phường chú trọng phát động phong trào thi đua ứng dụng công nghệ thông tin, khuyến khích cán bộ, đoàn viên - lao động học tập kỹ năng số, khai thác các công cụ trí tuệ nhân tạo (AI) phục vụ công việc, nâng cao năng suất, chất lượng lao động; tiếp tục quan tâm phong trào rèn luyện tay nghề, thi thợ giỏi để người lao động thích ứng với môi trường sản xuất hiện đại, hạn chế nguy cơ bị đào thải khi công nghệ thay đổi nhanh.

Tại phường Bến Thành, ngay sau khi thành lập, Công đoàn phường đã khẩn trương ổn định tổ chức, kiện toàn Ban Chấp hành và phân công nhiệm vụ cho từng ủy viên. Theo ông Huỳnh Vĩnh Lâm, Chủ tịch Công đoàn phường, nhờ triển khai đồng bộ các nội dung công việc trọng tâm, hoạt động Công đoàn được duy trì liên tục, không xảy ra khoảng trống về điều hành hay tổ chức phong trào.

Cam kết mạnh mẽ từ Công đoàn phường - Ảnh 2.

Đoàn viên - lao động phường Bến Thành mua hàng tại “Điểm phúc lợi đoàn viên”. Ảnh: HUỲNH NHƯ

Công đoàn phường đã chủ động phối hợp với các đơn vị, doanh nghiệp chăm lo đời sống, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên - lao động. Nổi bật là cùng Công ty TNHH Thương mại và Đầu tư Tươi Mart tổ chức khai mạc "Điểm phúc lợi đoàn viên", thu hút hơn 500 đoàn viên - lao động mua sắm các mặt hàng thiết yếu với mức giá ưu đãi từ 10% - 30%. Tổng giá trị thụ hưởng của đoàn viên - lao động ước tính khoảng 250 triệu đồng, góp phần giảm bớt gánh nặng chi tiêu và thể hiện vai trò đồng hành của tổ chức Công đoàn.

Công đoàn phường còn phối hợp tổ chức nhiều hoạt động an sinh xã hội như chương trình "Tiếp sức đến trường", khám bệnh miễn phí, hay ngày hội "Tết Độc lập", Công đoàn đã trao hỗ trợ cho 300 đoàn viên - lao động có hoàn cảnh khó khăn, bệnh hiểm nghèo với tổng kinh phí 260 triệu đồng.

"Những hoạt động này đã kịp thời động viên, chia sẻ khó khăn, tạo động lực để đoàn viên - lao động an tâm làm việc, gắn bó cùng tổ chức Công đoàn" - ông Lâm nhấn mạnh. 

vi phạm pháp luật tổ chức hội nghị chế độ phúc lợi bảo vệ quyền lợi Bảo hiểm thất nghiệp công nghệ thông tin công đoàn cơ sở hoàn cảnh khó khăn chuyển đổi số mua bảo hiểm tổng giá trị kỹ năng số
