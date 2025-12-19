TP HCM phát triển đô thị bền vững





Buổi làm việc do Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Văn Được chủ trì.

Chia sẻ kinh nghiệm quý

Tại buổi làm việc, lãnh đạo Sở Xây dựng đã thông tin về tình hình thoát nước, định hướng phòng chống ngập lụt đô thị và xử lý nước thải trên địa bàn TP HCM.

Ông Nguyễn Văn Được cho rằng ngập nước là vấn đề nan giải của thành phố. Dù thời gian qua, chính quyền TP HCM cố gắng giải quyết bằng nhiều dự án nhưng vấn đề này vẫn còn, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống người dân.

Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Văn Được tại buổi làm việc với Đại sứ, Tổng Lãnh sự Hà Lan và các chuyên gia .Ảnh: LÊ VĨNH

Chủ tịch UBND TP HCM đánh giá Hà Lan đã thành công trong việc xử lý ngập nước và bày tỏ mong muốn Đại sứ Hà Lan tại Việt Nam cùng các chuyên gia chia sẻ kinh nghiệm quý trong chống ngập. Bên cạnh đó, tư vấn để lãnh đạo TP HCM có những dự án xử lý tốt việc ngập nước, nhất là nước do triều và do mưa.

Đại sứ Hà Lan tại Việt Nam Kees Van Baar nhìn nhận tình trạng ngập lụt đang ngày càng nghiêm trọng do mưa lớn và tác động của biến đổi khí hậu, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống người dân. Tại Hà Lan, khoảng 59% diện tích nằm trong khu vực có nguy cơ ngập lụt, buộc nước này phải xây dựng các chiến lược dài hạn và toàn diện nhằm thích ứng, chung sống an toàn với nước.

Hà Lan đã tham gia, hỗ trợ nhiều dự án liên quan việc quản lý và phòng chống ngập lụt tại TP HCM. Trong bối cảnh TP HCM mở rộng địa giới hành chính và không gian phát triển, Đại sứ Hà Lan kỳ vọng thành phố tiếp nối tinh thần hợp tác, tận dụng kinh nghiệm quốc tế để hoàn thiện các dự án và đề án tổng thể phòng chống ngập lụt, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững trước biến đổi khí hậu.

Các nguyên tắc cho đô thị xanh

Trong nỗ lực giải quyết các vấn đề về phát triển đô thị, cùng ngày, Sở Xây dựng đã phối hợp với Trường ĐH Nông Lâm TP HCM tổ chức hội thảo khoa học "Giải pháp tăng cường mảng xanh - hỗ trợ thoát nước và xử lý nước thải trên địa bàn TP HCM". Hội thảo thu hút khoảng 200 đại biểu, gồm lãnh đạo thành phố, đại diện các sở, ban, ngành, trường đại học, viện nghiên cứu và các chuyên gia trong lĩnh vực cây xanh, môi trường, hạ tầng kỹ thuật đô thị.

Thông tin tại hội thảo cho thấy thành phố đang thiếu nghiêm trọng không gian xanh. Diện tích mảng xanh bình quân đầu người hiện chỉ khoảng 0,7 m², thấp hơn nhiều so với ngưỡng 8-10 m²/người theo định hướng phát triển đô thị bền vững. Ngoài ra, việc bê-tông hóa diện rộng làm suy giảm khả năng thấm nước tự nhiên.

TP HCM hướng tới mục tiêu phát triển bền vững thông qua nhiều giải pháp về kinh tế - xã hội, trong đó có việc xử lý ngập nước, ô nhiễm và bảo đảm không gian xanh .Ảnh: ÁI MY

Vì thế, theo ông Lê Ngọc Linh, Phó Giám đốc Sở Xây dựng TP HCM, tăng cường phát triển mảng xanh, ứng dụng các giải pháp vật liệu xanh, thân thiện với môi trường là hướng đi chiến lược mang tính bền vững trong thời gian tới.

Đại diện Sở Xây dựng TP HCM cũng nhìn nhận ngoài các giải pháp về quy hoạch và đầu tư hạ tầng thoát nước, việc tăng cường mảng xanh công cộng là giải pháp phụ trợ quan trọng. Các nguyên tắc triển khai bao gồm: quy hoạch hợp lý diện tích mảng xanh trong các dự án xây dựng, xem việc xây dựng mảng xanh công cộng là phần cấu thành của các dự án hạ tầng kỹ thuật và giao thông, lựa chọn cây trồng bản địa, chịu ngập, chịu hạn, bảo đảm thẩm mỹ và tiện ích sinh hoạt đô thị...

Nêu ý kiến tại hội thảo, bà Nguyễn Thị Thu Vân, đại diện Trung tâm Phát triển hạ tầng kỹ thuật Thủ Đức, đề xuất trả lại hành lang xanh cho kênh rạch, kết hợp kè sinh thái, lối đi bộ, cây xanh và vùng trữ nước ven kênh, giúp điều tiết nước khi mưa lớn, giảm ngập cho khu vực xung quanh.

Ở tầm nhìn dài hạn, TS Trần Đình Lý, Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Nông Lâm TP HCM, nhấn mạnh thành phố cần xây dựng chiến lược bài bản về nguồn nhân lực và đào tạo, phục vụ trực tiếp định hướng phát triển xanh. Bên cạnh đó, công tác quản trị đô thị cần được TP HCM đặt lên hàng đầu, bảo đảm đáp ứng yêu cầu của một đô thị hiện đại, văn minh...

Đánh giá lại hiệu quả chống ngập Sau khi nghe ý kiến của các chuyên gia Hà Lan về những ý tưởng chống ngập, Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Văn Được cho biết cuối năm 2025, đầu năm 2026, TP HCM thực hiện lại Quy hoạch phát triển tổng thể cả thành phố. Trong đó, TP HCM dự kiến đưa vấn đề biến đổi khí hậu, chống ngập nước vào quy hoạch này. Trước mắt, TP HCM và đội ngũ chuyên gia sẽ đánh giá lại hiệu quả trong công tác chống ngập thời gian qua. Từ đó, rút kinh nghiệm cho công tác chống ngập trên toàn địa bàn thành phố nhằm giải quyết một cách hiệu quả hơn. Tại buổi làm việc, hai bên thống nhất giữa tháng 1-2026, Sở Xây dựng TP HCM sẽ họp trực tuyến với các chuyên gia Hà Lan để bàn tiếp về việc chống ngập.



