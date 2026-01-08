HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự Chính trị

TP HCM: Phường Cầu Ông Lãnh thí điểm dùng "trợ lý ảo", AI phục vụ người dân

PHAN ANH

(NLĐO) - Phường Cầu Ông Lãnh xác định chuyển đổi số để thay đổi phương thức phục vụ, lấy người dân làm trung tâm và mục tiêu cuối cùng

Ngày 8-1, UBND phường Cầu Ông Lãnh, TPHCM tổ chức lễ ký kết thỏa thuận hợp tác với VNPT TPHCM về triển khai Nghị quyết 57/2024 của Bộ Chính trị, đánh dấu bước đi quan trọng trong lộ trình chuyển đổi số tại địa phương.

img

UBND phường Cầu Ông Lãnh và VNPT TPHCM ký kết hợp tác

Chủ tịch UBND phường Cầu Ông Lãnh Trương Thị Minh Dung cho biết việc ký kết hợp tác là bước đi cụ thể nhằm triển khai Nghị quyết 57 vào thực tiễn. Phường xác định chuyển đổi số không chỉ là đầu tư trang thiết bị công nghệ, mà quan trọng hơn là thay đổi phương thức phục vụ, lấy người dân làm trung tâm và mục tiêu cuối cùng.

img

Chủ tịch UBND phường Cầu Ông Lãnh Trương Thị Minh Dung khẳng định lấy người dân làm trung tâm của việc chuyển đổi số

Bà Dung cho hay phường đang hướng tới xây dựng mô hình "phường thông minh", nơi dữ liệu dân cư, văn hóa, kinh tế, xã hội, quốc phòng - an ninh được quản lý trên các nền tảng số trực quan.

"Điều này giúp lãnh đạo phường đưa ra quyết định kịp thời, chính xác, đồng thời giúp người dân ở bất cứ đâu cũng có thể tiếp cận dịch vụ công một cách minh bạch, thuận tiện và nhanh chóng" - bà Dung khẳng định.

Trong thời gian tới, phường sẽ thí điểm trợ lý ảo, ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) hỗ trợ cán bộ xử lý công việc chuyên môn, giảm áp lực giấy tờ.

Để thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp, phường dự kiến triển khai các kênh dịch vụ công hỗ trợ, đặt lịch hẹn từ xa, xây dựng kênh Zalo mini app để tiếp nhận thông tin, phản ánh, kiến nghị. Hệ thống wifi miễn phí tại các khu vực công cộng và các màn hình LED tại khu dân cư cũng sẽ được đầu tư nhằm phục vụ nhu cầu thông tin và thúc đẩy chuyển đổi số cộng đồng.

img

Phó Giám đốc VNPT TPHCM Đỗ Đức Trung nhìn nhận phường Cầu Ông Lãnh có nhiều điều kiện thuận lợi để triển khai chuyển đổi số thành công

Phó Giám đốc VNPT TPHCM Đỗ Đức Trung nhìn nhận phường Cầu Ông Lãnh là địa bàn có vị trí cửa ngõ quan trọng của thành phố, kết nối khu trung tâm với các khu vực lân cận, có tốc độ phát triển kinh tế - xã hội mạnh mẽ sau sáp nhập. Đây là điều kiện thuận lợi để triển khai các mô hình chuyển đổi số toàn diện.

Tin liên quan

Công đoàn phường Cầu Ông Lãnh đẩy mạnh chuyển đổi số trong giai đoạn mới

Công đoàn phường Cầu Ông Lãnh đẩy mạnh chuyển đổi số trong giai đoạn mới

(NLĐO) - Công đoàn phường Cầu Ông Lãnh, TP HCM đã đặt ra 14 chỉ tiêu chủ yếu trong nhiệm kỳ mới

Chủ tịch UBND TP HCM: Phường Cầu Ông Lãnh tập trung tháo gỡ các dự án tồn đọng

(NLĐO)- Phường Cầu Ông Lãnh, TP HCM sẽ đẩy mạnh kêu gọi đầu tư vào các khu dân cư, đặc biệt là khu vực chợ Cầu Muối, Khu tứ giác Nguyễn Cư Trinh

Đẩy mạnh chuyển đổi số trong các cơ quan Đảng

Ngày 29-11-2024, Ban Bí thư ban hành Quyết định 204-QĐ/TW phê duyệt Đề án Chuyển đổi số trong các cơ quan Đảng.

TPHCM ứng dụng AI chuyển đổi số VNPT quản lý hành chính phường Cầu Ông Lãnh
