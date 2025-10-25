Công đoàn phường Cầu Ông Lãnh đẩy mạnh chuyển đổi số trong giai đoạn mới

Chiều 25-10, Hội nghị Đại biểu Công đoàn phường Cầu Ông Lãnh, TP HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 đã được tổ chức với 60 đại biểu, đại diện gần 8.000 đoàn viên - lao động trên địa bàn, tham dự.

Công đoàn phường Cầu Ông Lãnh chính thức đi vào hoạt động từ ngày 1-7-2025. Toàn phường hiện có 177 Công đoàn cơ sở với 7.256 đoàn viên trên tổng số 7.993 lao động.

Chào cờ khai mạc

Nhận hoa chúc mừng từ LĐLĐ TP HCM

Nhiều hoạt động chăm lo thiết thực

Tại hội nghị, bà Nguyễn Thị Minh Nguyệt - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Cầu Ông Lãnh, Chủ tịch Công đoàn phường - đã trình bày kết quả hoạt động Công đoàn thời gian qua và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2025-2030.

Bà Nguyễn Thị Minh Nguyệt - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Cầu Ông Lãnh, Chủ tịch Công đoàn phường - báo cáo kết quả hoạt động và phương hướng nhiệm kỳ 2025-2030.



Dù mới đi vào hoạt động hơn 3 tháng, bộ máy còn đang trong quá trình ổn định, khối lượng công việc nhiều, song Ban Chấp hành Công đoàn phường Cầu Ông Lãnh đã nhanh chóng bắt tay triển khai nhiệm vụ, từng bước xác lập nề nếp hoạt động, xây dựng mối liên hệ với các Công đoàn cơ sở và đoàn viên - lao động trên địa bàn.

Công đoàn phường Cầu Ông Lãnh đã đề xuất LĐLĐ TP HCM hỗ trợ 53 trường hợp đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn nhân kỷ niệm 96 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam; trao 3 suất học bổng Nguyễn Hữu Cảnh cho con đoàn viên vượt khó, học giỏi; đề xuất chăm lo 2 trường hợp nữ công nhân lao động và 4 đoàn viên nghiệp đoàn xe ôm công nghệ gặp hoàn cảnh khó khăn, kịp thời động viên lực lượng lao động phi chính thức…

Công đoàn phường Cầu Ông Lãnh còn phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam phường trong công tác an sinh xã hội; huy động các nguồn lực xã hội để chăm lo thiết thực cho đoàn viên - lao động và ngưởi dân. Đồng thời, phối hợp với Đoàn Thanh niên tổ chức các đợt ra quân tuyên truyền chương trình “Bình dân học vụ số” đến từng hộ kinh doanh trên địa bàn, góp phần nâng cao nhận thức và kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin trong lao động, sản xuất.

Ngoài ra, Công đoàn phường Cầu Ông Lãnh còn triển khai phong trào “Vườn cây Công đoàn” hưởng ứng chương trình “Thành phố muôn sắc hoa” do Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phát động, tạo cảnh quan xanh - sạch - đẹp, góp phần xây dựng môi trường văn minh, thân thiện trong cộng đồng dân cư.

Các đại biểu biểu quyết tại hội nghị.

Nhiệm kỳ 2025-2030, bà Nguyễn Thị Minh Nguyệt cho biết với phương châm “Đoàn kết – Dân chủ - Kỷ cương – Đổi mới – Phát triển", Công đoàn phường Cầu Ông Lãnh xác định mục tiêu trọng tâm là tập hợp, phát triển đoàn viên, củng cố tổ chức Công đoàn vững mạnh, thực chất; đại diện, chăm lo và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên - lao động. Đồng thời, tăng cường tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức chính trị và kỹ năng nghề nghiệp; mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp đoàn viên - lao động, góp phần xây dựng Công đoàn vững mạnh, là cơ sở chính trị – xã hội vững chắc của Đảng bộ và chính quyền địa phương.

Công đoàn phường Cầu Ông Lãnh đặt ra 14 chỉ tiêu chủ yếu: Phấn đấu thành lập tổ chức Công đoàn cơ sở ở 100% doanh nghiệp có từ 25 lao động trở lên; đến năm 2030 kết nạp ít nhất 300 đoàn viên Công đoàn. Hằng năm, phối hợp hoặc tổ chức ít nhất 1 hoạt động chăm lo cho con CNVC-LĐ trên địa bàn; 100% cán bộ Công đoàn chuyên trách đảm bảo chuẩn hóa về chuyên môn nghiệp vụ, lý luận chính trị, lý luận nghiệp vụ Công đoàn phù hợp với vị trí việc làm...

Công đoàn phường Cầu Ông Lãnh cũng sẽ hỗ trợ Công đoàn cơ sở đủ điều kiện thực hiện thương lượng, ký kết thỏa ước lao động tập thể tại doanh nghiệp, phấn đấu đạt từ 80% trở lên; phối hợp hỗ trợ tư vấn pháp luật, hỗ trợ pháp lý cho 100% đoàn viên - lao động khi có yêu cầu. Hằng năm, phối hợp, vận động tổ chức ít nhất một hoạt động chăm sóc sức khỏe cho đoàn viên - lao động trong các doanh nghiệp; phối hợp thực hiện ít nhất 1 "Mái ấm Công đoàn" cho đoàn viên - lao động có hoàn cảnh khó khăn...

Gắn chặt nhiệm vụ với việc tinh gọn, chuyển đổi số

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, ông Đặng Tấn Đạt, Ủy viên Ban Thường vụ LĐLĐ TP HCM, ghi nhận những kết quả hoạt động mà Công đoàn phường Cầu Ông Lãnh đã thực hiện.

Ông Đặng Tấn Đạt, Ủy viên Ban Thường vụ LĐLĐ TP HCM, phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Ông Đặng Tấn Đạt nhận định nhiệm kỳ 2025-2030 là chặng đường "bản lề" để Công đoàn phường Cầu Ông Lãnh khẳng định hiệu quả và vị trí trong hệ thống Công đoàn thành phố.

Thay mặt Ban Thường vụ LĐLĐ TP HCM, ông Đặng Tấn Đạt bày tỏ mong muốn Ban Chấp hành Công đoàn phường Cầu Ông Lãnh tiếp tục đổi mới mạnh mẽ để mang lại nhiều kết quả tốt trong hoạt động Công đoàn ở nhiệm kỳ mới, nhất là với đặc thù phường ở khu vực trung tâm, nơi tập trung đông doanh nghiệp, hộ kinh doanh, cơ sở sản xuất cùng lực lượng lao động đa dạng.

Bà Phạm Thị Thu Giang - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy phường Cầu Ông Lãnh - đề nghị Công đoàn phường làm tốt hơn công tác chăm lo, vai trò đại diện và bảo vệ quyền lợi hợp pháp, lợi ích chính đáng của đoàn viên - lao động. Công đoàn phường cần tiếp tục đổi mới sáng tạo, lựa chọn hình thức phù hợp trong tổ chức các phong trào; đẩy mạnh các phong trào thi đua như "Lao động giỏi, lao động sáng tạo", "Bình dân học vụ số"...

Bà Phạm Thị Thu Giang - Uỷ viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy phường Cầu Ông Lãnh - định hướng hoạt động cho Công đoàn phường nhiệm kỳ tới.

"Công đoàn phường trong giai đoạn này cần gắn chặt nhiệm vụ với việc tinh gọn, hiện đại và chuyển đổi số. Do đó, Công đoàn phường cần thường xuyên tổ chức các chương trình, lớp học để bồi dưỡng kỹ năng số cho đoàn viên - lao động. Mỗi cán bộ Công đoàn phải biết và thành thạo sử dụng các ứng dụng công nghệ số, các phần mềm trợ lý ảo và kiến thức về an toàn thông tin, bảo vệ dữ liệu cá nhân, từ đó chủ động đề xuất các giải pháp cải tiến quy trình, tối ưu hóa việc sử dụng các ứng dụng công nghệ trong công việc, giúp tăng năng suất lao động và chất lượng tham mưu" - bà Phạm Thị Thu Giang nhấn mạnh.

Bà Nguyễn Thị Minh Nguyệt giữ chức Chủ tịch Công đoàn phường Cầu Ông Lãnh



Ra mắt Ban Chấp hành Công đoàn phường Cầu Ông Lãnh nhiệm kỳ 2025 - 2030

Hội nghị đã công bố quyết định chỉ định Ban Chấp hành và nhân sự chủ chốt của Công đoàn phường Cầu Ông Lãnh nhiệm kỳ 2025 - 2030. Trong đó, bà Nguyễn Thị Minh Nguyệt làm Chủ tịch Công đoàn phường.