Ngày 11-11, trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, ông Nguyễn Tiến Dũng, Phó trưởng Thuế TP HCM, cho biết trong bối cảnh sáp nhập các tỉnh, thành phố, triển khai thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp, chính sách và thông tin của các cơ quan thuế có nhiều thay đổi, đặc biệt là việc hộ kinh doanh sẽ bỏ thuế khoán, chuyển sang nộp thuế theo doanh thu…, không ít đối tượng đã giả mạo thông tin ngành thuế với mục đích lừa đảo.

Thuế TP HCM cảnh báo loạt chiêu thức lừa đảo

Thực tế cũng cho thấy, giữa tháng 10-2025, Cục trưởng Cục Thuế TP HCM cũ – ông Nguyễn Nam Bình cũng bị người lạ giả chữ ký giấy mời người nộp thuế làm việc. Trong khi đó, từ ngày 1-7, Cục Thuế TP HCM đã chuyển đổi thành Thuế TP HCM, đồng thời ông Nguyễn Nam Bình đã nhận nhiệm vụ mới làm Trưởng Thuế tỉnh Tây Ninh (Cục Thuế tỉnh Tây Ninh cũ). Ông Bình khẳng định giấy mời là giả mạo và cảnh báo người nộp thuế đề cao cảnh giác, không thực hiện theo những nội dung mà giấy mời giả mạo hướng dẫn, nhằm tránh bẫy lừa đảo



Theo ông Nguyễn Tiến Dũng, các đối tượng lừa đảo thường nhắm đến những người khoảng 20-25 tuổi hoặc chủ hộ kinh doanh lớn tuổi chưa kịp thời cập nhật các chính sách mới nhất về thuế, thông tin thay đổi địa chỉ, lãnh đạo các cơ quan thuế, tỉnh thành phố. Những hình thức giăng bẫy phố biến là gọi điện tự xưng là công chức thuế (sử dụng số đầu 070, 076, 077, 078), yêu cầu cung cấp căn cước công dân, giấy phép kinh doanh để hỗ trợ giảm, hoàn thuế hoặc kiểm tra. Sau đó gửi link cài app giả để chiếm quyền điều khiển thiết bị.

Chúng gửi qua Zalo, email hoặc bưu điện giấy mời "cập nhật thông tin thuế giá trị gia tăng 2025" hoặc "tích hợp định danh điện tử", kèm đường link lạ. Sau đó gọi điện thoại hướng dẫn thủ tục trực tuyến để lừa cung cấp mã OTP giao dịch ngân hàng, nhằm chiếm đoạt tiền.

Thậm chí gửi tin nhắn SMS giả mạo Tổng cục Thuế (hiện nay là Cục Thuế), thông báo vi phạm thuế hoặc "hoàn thuế khẩn cấp, kèm link tải app thuế giả. Gọi điện đe dọa phạt thuế chậm nộp hoặc kiểm tra đột xuất, yêu cầu chuyển tiền vào tài khoản tạm giữ.

Thuế TP HCM cảnh báo người nộp thuế không cung cấp thông tin cá nhân qua điện thoại/mạng xã hội và chỉ liên hệ qua website chính thức (gdt.gov.vn, https://thuedientu.gdt.gov.vn) hoặc hotline địa phương (ví dụ: Thuế TP HCM: 0283.7702288).

Đặc biệt, cơ quan thuế không yêu cầu nộp căn cước công dân, giấy phép kinh doanh qua điện thoại, không ủy quyền thu thuế cho bên thứ ba (trừ bưu điện), và không gửi giấy mời đột ngột mà không qua tài khoản eTax.