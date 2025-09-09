TP HCM thi tuyển thiết kế cầu vượt 6,6 km trên trục Bắc – Nam

UBND TP HCM vừa ban hành quyết định phê duyệt kế hoạch tổ chức thi tuyển phương án kiến trúc cầu vượt tuyến chính thuộc Dự án thành phần 2: Nâng cấp đường trục Bắc – Nam, đoạn từ đường Nguyễn Văn Linh đến cao tốc Bến Lức – Long Thành.

Đây là dự án được đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP), hợp đồng BOT, có vai trò quan trọng trong việc hoàn thiện hệ thống giao thông huyết mạch phía Nam thành phố.

Cầu vượt trên trục Bắc – Nam kỳ vọng trở thành điểm nhấn kiến trúc giao thông của TP HCM

Mục tiêu của cuộc thi tuyển là lựa chọn ý tưởng và phương án thiết kế cầu vượt tối ưu, đáp ứng đầy đủ yêu cầu kỹ thuật của công trình giao thông đô thị cấp đặc biệt, đồng thời mang tính độc đáo, hiện đại, có giá trị kiến trúc, góp phần định hình diện mạo đô thị văn minh, hiện đại cho TP HCM.

Công trình cầu vượt có chiều dài khoảng 6,62 km, quy mô 4 làn xe, diện tích chiếm đất gần 49,8 ha.

Phạm vi nghiên cứu thi tuyển kéo dài từ mố M2 cầu Rạch Đĩa (Km0+503) đến mố cầu cạn tại Km7+680, thuộc huyện Nhà Bè cũ và xã Hiệp Phước. Theo thiết kế, tĩnh không cầu cạn vượt đường chui phải đạt tối thiểu 4,75 m và bề ngang phù hợp khổ đường bên dưới, bảo đảm an toàn lưu thông.

Cuộc thi được tổ chức theo hình thức rộng rãi, không giới hạn số lượng đơn vị đăng ký tham gia.

Các công ty, tổ chức hoặc liên danh tư vấn phải có đủ năng lực, kinh nghiệm trong lĩnh vực kiến trúc, quy hoạch, giao thông cầu đường và hành nghề thiết kế công trình giao thông đường bộ theo quy định.

Sau vòng xét hồ sơ năng lực, những đơn vị đáp ứng yêu cầu sẽ được mời thực hiện phương án thiết kế cụ thể. Hội đồng thi tuyển sẽ tiến hành đánh giá, chấm điểm và xếp hạng, từ đó chọn ra phương án tối ưu nhất để trình UBND TP phê duyệt, đồng thời công bố kết quả và trao giải thưởng.

Sở Xây dựng TP HCM được giao là cơ quan tổ chức cuộc thi tuyển. Thời gian triển khai dự kiến kéo dài khoảng 65 ngày kể từ khi kế hoạch chính thức được phê duyệt.

Đây được xem là bước đi quan trọng để hình thành một công trình giao thông không chỉ đảm bảo chức năng kết nối mà còn là điểm nhấn kiến trúc, góp phần nâng tầm diện mạo đô thị thành phố trong tương lai.