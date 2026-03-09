HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thể thao

TP HCM tổ chức "Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân"

Đào Tùng

Theo kế hoạch, "Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân" cấp thành phố dự kiến khoảng 4.000 người tham gia với cự ly tối thiểu 2 km, dự kiến diễn ra sáng 29-3

UBND TP HCM vừa ban hành kế hoạch tổ chức "Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân" năm 2026 nhằm thiết thực kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống ngành Thể dục thể thao, đồng thời chào mừng 95 năm thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

Thông qua sự kiện này, TP HCM mong muốn tiếp tục động viên các tầng lớp nhân dân tham gia luyện tập thể thao, hưởng ứng cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại". Đây cũng là dịp để tuyên truyền, nâng cao nhận thức cộng đồng về vai trò, ý nghĩa của việc tập luyện thể dục thể thao đối với vấn đề bảo vệ và nâng cao sức khỏe, thể lực, tầm vóc con người Việt Nam, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống và xây dựng lối sống lành mạnh trong xã hội.

TP HCM tổ chức "Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân" - Ảnh 1.

Ngày chạy Olympic thường niên tại TP HCM. Ảnh: Đ.LINH

"Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân" còn mang ý nghĩa tăng cường tinh thần đoàn kết, gắn kết cộng đồng, thúc đẩy phong trào thể dục thể thao quần chúng phát triển sâu rộng. Việc duy trì thói quen vận động thường xuyên được xem là yếu tố quan trọng giúp nâng cao sức khỏe, phòng chống bệnh tật và cải thiện chất lượng đời sống của người dân.

Theo kế hoạch, "Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân" cấp thành phố dự kiến khoảng 4.000 người tham gia với cự ly tối thiểu 2 km, dự kiến diễn ra sáng 29-3. Trong khi đó, tại các xã, phường và đặc khu, mỗi địa phương phấn đấu thu hút ít nhất 500 người tham gia với cự ly tối thiểu 1 km, tổ chức trong tháng 3.

Cùng với Hà Nội, TP HCM là địa phương có phong trào thể dục thể thao phát triển mạnh của cả nước, đóng góp nhiều vận động viên và thành tích cho thể thao Việt Nam trên các đấu trường khu vực và quốc tế. Năm 2026, TP HCM cũng sẽ đăng cai Đại hội Thể thao toàn quốc lần X - sự kiện thể thao lớn nhất cả nước, được tổ chức định kỳ 4 năm một lần.


