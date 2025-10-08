TP HCM tổ chức triển lãm lồng đèn Trung thu xưa

Lồng đèn kéo quân cao hai mét, hình tôm cua bằng giấy dó, theo phong cách xưa, được trưng bày ở triển lãm tại Bảo tàng Nghệ thuật Quang San - bảo tàng nghệ thuật tư nhân đầu tiên tại TP HCM, tọa lạc tại 189B/3 Nguyễn Văn Hưởng, phường An Khánh, TP HCM (từ 9 đến 17 giờ).

Triển lãm mở cửa đến ngày 12-10 với chủ đề Lãm - Đèn Trung thu giấy dó cổ truyền Việt Nam. Trong không gian này sẽ trưng bày khoảng 100 chiếc đèn truyền thống. Các sản phẩm phỏng dựng theo mẫu cổ xưa, do bà Đoàn Thái Cúc Hương, 33 tuổi, thực hiện.

Hơn một năm, tác giả cùng cộng sự chế tác được gần 20 mẫu như: kéo quân, bọ ngựa, tôm cua, quả lựu, trái đào, cá chép, đều làm bằng giấy dó thay vì giấy kiếng thông thường.

Triển lãm lồng đèn xưa thu hút các bạn trẻ. Ảnh: NGUYỄN HIỆP

Mẫu đèn kéo quân cao khoảng 2 m, có kích thước lớn nhất tại triển lãm, thu hút nhiều người tham quan. Loại này làm trong hai tháng, bên trong tái hiện hình ảnh đám cưới chuột lấy ý tưởng từ tranh dân gian Đông Hồ. Sản phẩm được gắn motor dưới đế để có thể quay.

Do không gian triển lãm cần đảm bảo phòng cháy chữa cháy, nhiều lồng đèn không thắp nến mà dùng đèn LED.

Nhiều chiếc mặt nạ giấy bồi treo trên tường. Đây cũng là món đồ chơi dân gian dịp Trung thu, được làm bằng cách bồi nhiều lớp giấy đã nhúng hồ, phơi khô, sơn và vẽ màu. Sản phẩm có hình dáng đa dạng, mô phỏng nhân vật dân gian, truyện cổ tích và tuồng chèo như chú Tễu, ông Địa, hổ, thỏ, mèo hay sư tử.