Thời sự

TP HCM: Từ 28-10, ôtô không được qua cầu Tân Kiên

Ngọc Quý

(NLĐO) - Từ ngày 28-10, TP HCM cấm ôtô qua cầu trên cống Tân Kiên để sửa chữa trong hai tháng, phương tiện đi theo lộ trình thay thế.

Sở Xây dựng TP HCM vừa ban hành thông báo về việc tổ chức giao thông phục vụ thi công hạng mục sửa chữa cầu giao thông trên cống Tân Kiên, thuộc dự án Nâng cấp hệ thống thủy lợi Hóc Môn – Bắc Bình Chánh. Công trình nằm trên đường Dương Đình Cúc, xã Tân Nhựt, là tuyến kết nối quan trọng giữa khu vực trung tâm huyện và các trục giao thông lớn.

TP HCM: Từ 28-10, ôtô không được qua cầu Tân Kiên - Ảnh 1.

TP HCM cấm ô tô lưu thông khu vực cầu trên cống Tân Kiên từ ngày 28-10 - Ảnh: TUẤN KIỆT

Nhằm đảm bảo an toàn cho người dân và phương tiện trong thời gian thi công, từ ngày 28-10 đến 27-11-2025, tất cả các loại xe ôtô sẽ bị cấm lưu thông qua cầu Tân Kiên theo cả hai hướng. Tiếp đó, từ ngày 28-11 đến 28-12-2025, chỉ cấm các loại xe ôtô có trọng tải toàn bộ trên 10 tấn (trừ xe buýt) lưu thông qua cầu.

Để tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp, Sở Xây dựng đã công bố hai lộ trình lưu thông thay thế trong thời gian hạn chế:

Lộ trình 1: Dương Đình Cúc – Nguyễn Cửu Phú – Hưng Nhơn – Lê Khả Phiêu – Dương Đình Cúc.

Lộ trình 2: Dương Đình Cúc – Nguyễn Cửu Phú – cầu Chợ Đệm – Nguyễn Hữu Trí – Lê Khả Phiêu – Dương Đình Cúc.

Sở Xây dựng khuyến cáo người điều khiển phương tiện cần chủ động lựa chọn tuyến đường phù hợp, đặc biệt vào các khung giờ cao điểm để tránh ùn tắc khu vực thi công. Đồng thời, người dân cần tuân thủ hiệu lệnh của lực lượng điều tiết giao thông và hệ thống biển báo, rào chắn tạm thời trên tuyến để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người và phương tiện.

