Quốc tế

TP HCM và địa phương Lào thúc đẩy hợp tác sâu rộng

Tin-ảnh: Xuân Mai

(NLĐO) - TP HCM sẵn sàng chia sẻ, cung cấp tất cả kinh nghiệm, tri thức, lý luận và thực tiễn về phát triển kinh tế - xã hội với tỉnh Houaphanh.

Đó là khẳng định của Phó Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Lộc Hà hôm 17-12 tại buổi tiếp đoàn đại biểu Đảng bộ, chính quyền tỉnh Houaphanh do ông Bounvixay Kongpaly, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban chính quyền tỉnh Houaphanh làm trưởng đoàn.

TP HCM và địa phương Lào thúc đẩy hợp tác sâu rộng - Ảnh 1.

Phó chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Lộc Hà tại buổi làm việc hôm 17-12.

Phát biểu tại buổi tiếp, ông Nguyễn Lộc Hà bày tỏ tin tưởng rằng chuyến thăm TP HCM lần này của đoàn công tác sẽ góp phần tích cực củng cố và phát triển mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện và gắn kết chiến lược giữa Việt Nam và Lào, trong đó có TP HCM và tỉnh Houaphanh.

Ông Nguyễn Lộc Hà cho biết trong năm 2026, TP HCM xác định chủ đề năm là: "Khai thông thể chế - giải phóng nguồn lực - đột phá hạ tầng - nâng cao hiệu quả phục vụ - tạo chuyển biến thực chất trong phát triển thành phố".

Ông Nguyễn Lộc Hà khẳng định Đảng, Nhà nước, nhân dân Việt Nam nói chung, Đảng bộ, Chính quyền và nhân dân TP HCM nói riêng trước sau như một, luôn nhận thức sâu sắc, coi trọng hàng đầu và đặt ưu tiên cao nhất cho "quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện, gắn kết chiến lược Việt - Lào".

Bày tỏ cảm ơn sự đón tiếp trọng thị, nồng ấm của lãnh đạo và các sở, ngành TP HCM, Phó chủ tịch Ủy ban chính quyền tỉnh Houaphanh Bounvixay Kongpaly khẳng định tỉnh Houaphanh xác định sẽ tiếp tục nỗ lực thúc đẩy quan hệ hợp tác với TP HCM, đồng thời tiến hành rà soát, đẩy mạnh triển khai hiệu quả các nội dung đã được hai bên thống nhất.

TP HCM và địa phương Lào thúc đẩy hợp tác sâu rộng - Ảnh 2.

Phó chủ tịch Ủy ban chính quyền tỉnh Houaphanh - Lào Bounvixay Kongpaly (giữa)

Ông cũng bày tỏ ấn tượng trước quy mô và tiềm năng của TP HCM sau sáp nhập, với hơn 14 triệu dân và tốc độ tăng trưởng kinh tế cao, đồng thời cho rằng đây là hình mẫu quý để các địa phương của Lào tham khảo trong quá trình xây dựng chiến lược phát triển.

Đề cập đến tiềm năng phát triển của tỉnh Houaphanh, ông Bounvixay Kongpaly cho biết đoàn công tác lần này gồm đại diện nhiều sở, ngành, cơ quan quản lý của tỉnh, với kỳ vọng được lắng nghe các bài học kinh nghiệm thực tiễn của TP HCM trong phát triển công nghiệp, thu hút đầu tư, xúc tiến du lịch và công tác đối ngoại.

Ông bày tỏ mong muốn thời gian tới, tỉnh Houaphanh và TP HCM tiếp tục thúc đẩy mối quan hệ hợp tác toàn diện giữa hai địa phương trên nhiều lĩnh vực đi vào chiều sâu, thiết thực.

