TP HCM: Vun bồi sức mạnh đại đoàn kết

Ngày 31-1, tại Công viên Văn hóa Đầm Sen (phường Bình Thới, TP HCM) đã diễn ra Ngày hội "Xuân đoàn kết - Tết nghĩa tình" Tết Bính Ngọ 2026, do Ủy ban MTTQ Việt Nam TP HCM tổ chức. Đến dự có Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP HCM Nguyễn Phước Lộc.

Tết đủ đầy, ấm áp

Ngày hội diễn ra sôi nổi với sự tham gia của khoảng 10.000 đại biểu, đoàn viên, hội viên và nhân dân.

Không gian ngày hội được thiết kế phong phú với nhiều nội dung thiết thực, kết nối các tầng lớp nhân dân; từ sinh hoạt văn hóa truyền thống đến các chương trình an sinh như "Góc phố ngày Tết", hội thi gói bánh chưng, trò chơi dân gian, bữa cơm "đại đoàn kết" đến chương trình "Mái ấm mùa xuân", "siêu thị 0 đồng"; từ hỗ trợ tiêu thụ nông sản đến chăm lo, hỗ trợ cho nông dân, công nhân, người lao động, phụ nữ, cựu chiến binh có hoàn cảnh khó khăn.

Cùng với đó là họp mặt các vị dân tộc, tôn giáo, người Việt Nam ở nước ngoài là Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố; chương trình nghệ thuật "Thành phố nghĩa tình - Kết nối yêu thương", kết hợp vận động, tiếp nhận và tri ân các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân ủng hộ các nguồn quỹ để chăm lo, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho các hộ dân trên địa bàn thành phố, lực lượng tuyến đầu và quân dân tại khu vực biên giới, hải đảo.

Cùng với thành phố, chương trình "Xuân đoàn kết - Tết nghĩa tình" được tổ chức ở 168 xã, phường, đặc khu và đến tận địa bàn khu dân cư để người dân vui xuân, đón Tết.

Khu vực "siêu thị 0 đồng" thu hút rất đông đoàn viên, hội viên. Mang trên tay một túi hàng đầy ắp với nụ cười rạng rỡ, bà Lương Thị Thu Hồng (ngụ phường Hòa Bình) bày tỏ: "Tôi đánh giá cao hoạt động nghĩa tình này. Ngày hội khẳng định sự quan tâm, chăm lo chu đáo của thành phố, nhằm mang đến cho người dân một cái Tết đủ đầy, ấm áp".

Ông Châu Văn Hải (ngụ phường Bình Thới) đánh giá việc tổ chức ngày hội với nhiều hoạt động, trong đó có "siêu thị 0 đồng" là rất thiết thực nhằm hỗ trợ những người dân khó khăn, để ai cũng có một cái Tết đủ đầy hơn. Ông nhận xét: "Ngoài các mặt hàng thiết yếu, ở đây còn có bánh, mứt, các giỏ quà Tết… Không gian ngày hội thật ấm cúng".

Đến mua sắm tại "siêu thị 0 đồng", chị Dương Thị Thu Hà (ngụ phường Hòa Bình) cho biết chị đã có mặt từ sáng sớm, để lấy phiếu mua nhu yếu phẩm cho gia đình. "Có cơ hội mua sắm tại "siêu thị 0 đồng", tôi thấy rất vui. Các quầy hàng sắp xếp gọn gàng, dễ tìm kiếm và được bổ sung liên tục để bảo đảm ai mua cũng có hàng. Từ lúc chờ nhận phiếu cho đến khi mua xong hàng, tôi được nhân viên, ban tổ chức ở đây hướng dẫn rất nhiệt tình, chu đáo" - chị Hà chia sẻ.

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP HCM Nguyễn Phước Lộc tặng quà cho cựu chiến binh tại ngày hội Ảnh: PHAN ANH

Vì hạnh phúc nhân dân

Phát biểu tại ngày hội, bà Trương Thị Bích Hạnh, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP HCM, cho biết trong năm 2025, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP HCM cùng các tổ chức chính trị - xã hội và các tổ chức thành viên đã tập hợp, vận động các tầng lớp nhân dân, doanh nghiệp, trí thức, dân tộc, tôn giáo, kiều bào chung sức cùng chính quyền thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Đồng thời, các đơn vị phối hợp bảo đảm chính sách đối với người có công, thực hiện tốt an sinh và bảo trợ xã hội, góp phần vì sự phát triển bền vững của TP HCM và hạnh phúc của nhân dân. Kết quả, đã vận động gần 1.000 tỉ đồng hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà, chăm lo an sinh xã hội, thực hiện chính sách hậu phương - quân đội, chung tay giúp đỡ đồng bào các tỉnh, thành bị thiệt hại do thiên tai, bão lũ. "Những kết quả này không chỉ là tiền đề, nền tảng vững chắc, mà còn là niềm tin, động lực để chúng ta thực hiện tốt hơn trong năm 2026" - bà Trương Thị Bích Hạnh khẳng định.

Bà Trương Thị Bích Hạnh thông tin hoạt động chăm lo Tết Bính Ngọ 2026 được MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội triển khai trọng tâm, thực chất, toàn diện với phương châm Tết "Đoàn kết - Trọn vẹn - Nghĩa tình", với tổng kinh phí hơn 5.900 tỉ đồng. Điều này là minh chứng sinh động cho truyền thống nghĩa tình của thành phố.

"Chương trình "Xuân đoàn kết - Tết nghĩa tình" của Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố chính là nhịp cầu mùa xuân của niềm tin, khát vọng và tinh thần đoàn kết; góp phần đưa tư tưởng "Dân là gốc, phát huy vai trò chủ thể của nhân dân, sức mạnh đại đoàn kết trong Nghị quyết Đại hội XIV" đi vào cuộc sống bằng những hoạt động cụ thể, thiết thực" - Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP HCM nhấn mạnh.

Từ các nguồn vận động, trong dịp Tết Nguyên đán 2026, thông qua chương trình "Mái ấm mùa xuân", Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp trên địa bàn thành phố sẽ hỗ trợ kinh phí xây dựng, sửa chữa 140 căn nhà đại đoàn kết cho các hộ dân.

Lấy người dân làm trung tâm của chuyển đổi số Tại ngày hội, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP HCM, Công ty CP Dịch vụ Bưu chính Viễn thông Sài Gòn, Trung tâm Chuyển đổi số TP HCM đã ký kết thỏa thuận hợp tác về công tác chuyển đổi số. Qua đó, góp phần thực hiện các nội dung trọng tâm trong Đề án chuyển đổi số của Ủy ban MTTQ Việt Nam TP HCM giai đoạn 2025-2030, tầm nhìn đến năm 2035. Trong giai đoạn 1, đề án sẽ tập trung vào 4 nhiệm vụ và giải pháp: xây dựng khung kiến trúc số của Ủy ban MTTQ Việt Nam TP HCM; cổng thông tin điện tử đa kênh gắn với nội dung "Bình dân học vụ số"; phần mềm Phòng họp không giấy; ứng dụng An sinh xã hội số.



