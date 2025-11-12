HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

TP HCM xác định 7 nội dung đột phá giai đoạn 2026-2030

Ngọc Quý

(NLĐO) - TP HCM đẩy mạnh phát triển hạ tầng, đô thị và nhà ở xã hội giai đoạn 2026-2030, tập trung cao tốc, cảng biển, đường sắt đô thị và chống ngập.

Thực hiện chỉ đạo của UBND TP HCM và dựa trên các định hướng, chỉ tiêu đã được nêu tại Đại hội Đảng bộ Thành phố nhiệm kỳ 2025-2030, Sở Xây dựng vừa hoàn thiện dự thảo báo cáo về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2026-2030), đồng thời đánh giá kết quả thực hiện giai đoạn 2021-2025.

TP HCM nâng tỷ lệ đất giao thông lên 15%, mật độ 2,5 km/km² - Ảnh 1.

TP HCM đẩy nhanh hoàn thiện 282 km cao tốc và 77 km đường ven biển, cùng các tuyến vành đai, metro đô thị, hướng tới hạ tầng đồng bộ 2026-2030

Các mục tiêu trọng tâm

Theo dự thảo, các mục tiêu trọng tâm trong giai đoạn tới, gồm: nâng tỉ lệ đất giao thông trên đất xây dựng đô thị lên 16% - 26%; thu gom và xử lý nước thải đô thị đạt lần lượt 80% và 40-45%; tăng thêm gần 200.000 căn hộ nhà ở xã hội; hoàn thành di dời khoảng 20.000 căn nhà trên và ven kênh rạch. Thành phố cũng đặt mục tiêu giảm ít nhất 5% số vụ tai nạn giao thông, cùng số người tử vong và bị thương hàng năm.

Về hạ tầng giao thông, Sở Xây dựng hoàn thành các dự án trọng điểm như tuyến đường bộ cao tốc Bắc – Nam phía Đông, cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1, các tuyến vành đai và đường sắt đô thị. Tỉ lệ đất giao thông toàn thành phố dự kiến đạt 15% vào cuối năm 2025, mật độ đường giao thông bình quân đạt 2,5 km/km². Trong giai đoạn 2026-2030, các tuyến cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu, TP HCM – Mộc Bài, Long Thành – Hồ Tràm, TP HCM – Thủ Dầu Một – Chơn Thành, cùng các đường vành đai 3 và 4 sẽ hoàn thiện và đưa vào khai thác, dự kiến bổ sung hơn 282 km đường cao tốc và gần 77 km đường ven biển.

Đối với phát triển đô thị, UBND TP HCM đã triển khai Chương trình phát triển đô thị đến năm 2040, tập trung chỉnh trang các khu nhà ven sông, kênh rạch và mở rộng ranh giới một số khu vực để thu hút đầu tư, tạo quỹ nhà tái định cư tại chỗ.

 Trong giai đoạn 2021-2025, thành phố đã bồi thường và di dời được gần 3.000/6.500 căn nhà ven kênh rạch, tiến độ dự kiến đạt hơn 85% đến cuối năm 2025. Các dự án trọng điểm như cải tạo rạch Xuyên Tâm, bờ Bắc Kênh Đôi đã hoàn tất giải phóng mặt bằng, chuẩn bị đầu tư xây dựng hệ thống kè, thoát nước và cải tạo môi trường.

Về nhà ở xã hội và xóa nhà tạm, nhà dột nát, thành phố tiếp tục triển khai xây dựng hàng triệu căn hộ, đồng thời miễn học phí từ mầm non đến trung học phổ thông công lập, củng cố niềm tin của người dân và doanh nghiệp, nâng cao vị thế Việt Nam trên trường quốc tế.

7 nội dung đột phá

Bên cạnh những thành tựu, TP HCM vẫn đối mặt nhiều thách thức như quỹ đất hạn hẹp, quá tải hạ tầng, ô nhiễm môi trường, ùn tắc giao thông, năng suất công nghiệp chưa tạo đột phá, chỉ số cạnh tranh và cải cách hành chính còn thấp. Các khu vực lân cận như Bình Dương, Bà Rịa – Vũng Tàu cũng gặp khó khăn về liên kết sau sáp nhập, phát triển chuỗi giá trị và hạ tầng xã hội.

Trước tình hình này, thành phố xác định 7 nội dung đột phá giai đoạn 2026-2030: thúc đẩy liên kết vùng thông qua các tuyến quốc lộ và cao tốc, phát triển hệ thống đường sắt đô thị kết nối nội đô và các trung tâm chức năng, xây dựng và nâng cấp đường sắt tốc độ cao, đầu tư cảng biển và vận tải đường sông, nâng cấp sân bay Côn Đảo, nghiên cứu giải pháp chống ngập, phát triển hạ tầng giao thông thông minh, xanh, ứng dụng AI, IoT và dữ liệu lớn trong quản lý, điều hành.

Với kế hoạch này, TP HCM kỳ vọng tiếp tục dẫn đầu cả nước về phát triển kinh tế – xã hội, đồng thời tạo nền tảng hạ tầng đồng bộ, hiện đại, kết nối vùng và quốc tế, đáp ứng nhu cầu tăng trưởng giai đoạn 2026-2030.

Tin liên quan

Lưu ý quan trọng của Công an TP HCM về mua bán, sang tên xe

Lưu ý quan trọng của Công an TP HCM về mua bán, sang tên xe

(NLĐO) - Hiện Công an cấp xã ở TP HCM đang tổng rà soát, làm sạch dữ liệu đăng ký xe.

Thời tiết hôm nay: TP HCM bất ngờ mưa lớn, sấm sét khắp nơi

(NLĐO) - Theo ghi nhận, từ gần 6 giờ sáng ngày 12-11, một trận mưa lớn bất ngờ đổ xuống nhiều khu vực tại TP HCM, kèm theo sấm sét.

Chủ tịch UBND TP HCM yêu cầu kiểm tra chuyên ngành tập trung vào vấn đề nhạy cảm, bức xúc

(NLĐO) - Chủ tịch UBND TP HCM yêu cầu các sở, ban, ngành; các xã, phường, đặc khu tăng cường công tác kiểm tra chuyên ngành có trọng tâm, trọng điểm

đường sắt đô thị nhà ở xã hội tai nạn giao thông Sở Xây dựng đường ven biển
