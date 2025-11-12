Thời tiết hôm nay: TP HCM bất ngờ mưa lớn, sấm sét khắp nơi

Sau hơn 6 giờ 30 phút, mưa bắt đầu giảm dần cường độ, chỉ còn mưa nhẹ nhưng tiếp tục kéo dài.
Cơn mưa kéo dài ngay giờ cao điểm buổi sáng khiến người dân đi học, đi làm thêm vất vả.
Cơn mưa lớn trút xuống TP HCM lúc gần 6 giờ - Clip: TRƯỜNG HOÀNG
Hơn 6 giờ 30, mưa nhẹ hạt dần nhưng vẫn dai dẳng
Thông tin từ Đài Khí tượng Thuỷ văn Nam Bộ, sáng sớm 12-11, vùng mây dông đang phát triển và gây mưa kèm dông, sét trên toàn bộ khu phố, tổ, ấp, thôn,... thuộc các phường/xã trên địa bàn TP HCM.
Nguyên nhân TP HCM mưa lớn vào sáng nay do áp cao lạnh lục địa tăng cường yếu. Hội tụ gió yếu tồn tại trên khu vực.
Trong vài giờ tới, mây dông tiếp tục phát triển, sau mở rộng sang các khu vực lân cận khác. Lượng mưa phổ biến từ 10-80 mm, có nơi trên 90 mm.
Trong cơn dông đề phòng lốc, mưa đá và gió giật mạnh khoảng cấp 5-7 (8- 17m/giây), mưa lớn gây ngập úng cục bộ.
