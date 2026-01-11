TP Huế "phán quyết" nóng công trình xây trái phép ở lăng vua Thiệu Trị

Ngày 11-1, lãnh đạo Sở Văn hóa và Thể thao (VH-TT) TP Huế cho biết đã nhận được văn bản của UBND TP Huế liên quan đến việc giải quyết các nội dung phát sinh trong quá trình lắp dựng công trình tại di tích lăng vua Thiệu Trị (phường Thủy Xuân).

Văn bản do ông Nguyễn Thanh Bình, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Huế, ký gửi Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế – đơn vị trực tiếp quản lý di tích.

Công trình nhà hoàng ốc - căn nhà rường tại khu vực di tích lăng vua Thiệu Trị.

Theo đó, UBND TP Huế yêu cầu Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế nghiêm túc rút kinh nghiệm trong việc triển khai lắp dựng các công trình tại khu vực di tích.

Đối với công trình "nhà hoàng ốc" được dựng trên nền móng chân tảng phía trước bửu thành lăng mộ Hoàng Thái hậu Từ Dụ, UBND TP Huế thống nhất cho phép tạm thời giữ nguyên hiện trạng nhằm phục vụ nhu cầu chiêm bái của người dân và du khách trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ.

Căn nhà rường - nhà hoàng ốc tại khu vực lăng mộ Hoàng Thái hậu Từ Dụ thuộc di tích lăng vua Thiệu Trị.

Tuy nhiên, công trình này phải được tháo dỡ và hoàn trả nguyên trạng mặt bằng, bảo đảm giữ gìn nguyên trạng di tích lăng vua ngay sau ngày 15 tháng Giêng năm Bính Ngọ (tức sau ngày 3-3).

Cổng chào hoàn toàn là "tác phẩm sáng tác mới".

Đối với công trình cổng chào vào lăng vua Thiệu Trị, UBND TP Huế yêu cầu Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế khẩn trương lập hồ sơ báo cáo kinh tế – kỹ thuật theo đúng quy định của Luật Di sản văn hóa năm 2024 và các văn bản hướng dẫn liên quan; báo cáo Sở VH - TT để trình UBND TP Huế gửi Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xem xét, cho ý kiến.

UBND TP Huế cũng nhấn mạnh, trong quá trình triển khai các hoạt động tại khu vực I di tích và khu vực tiếp giáp khu vực bảo vệ I, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế cần thường xuyên phối hợp, trao đổi với Sở VH - TT và các cơ quan liên quan, bảo đảm tuân thủ đầy đủ trình tự, thủ tục pháp lý theo quy định của Luật Di sản văn hóa năm 2024.

Trước đó, ngày 6-1, Sở VH - TT TP Huế đã có báo cáo gửi UBND TP Huế và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về phản ánh xây dựng công trình tại di tích lăng vua Thiệu Trị.

Theo báo cáo, "nhà hoàng ốc" là nhà rường xây dựng cố định trong khu vực bảo vệ I, diện tích khoảng 35 m², cao gần 6 m, kết cấu gỗ, mái lợp ngói liệt. Cổng chào dạng tam quan được dựng tại lối vào lăng, tiếp giáp khu vực bảo vệ I, có nền móng bê tông và kết cấu gỗ phía trên.

Cả hai công trình đều bị xác định xây dựng trái phép, thiếu hồ sơ và căn cứ khoa học, nên đã bị kiến nghị tháo dỡ.