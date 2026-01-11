TP Huế "phán quyết" nóng công trình xây trái phép ở lăng vua Thiệu Trị

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

TP Huế "phán quyết" nóng công trình xây trái phép ở lăng vua Thiệu Trị

Q.Nhật

(NLĐO) - Lãnh đạo UBND TP Huế đã có quyết định tạm thời về "số phận" ngôi nhà hoàng ốc và cổng chào dựng trái phép tại lăng vua Thiệu Trị.

Ngày 11-1, lãnh đạo Sở Văn hóa và Thể thao (VH-TT) TP Huế cho biết đã nhận được văn bản của UBND TP Huế liên quan đến việc giải quyết các nội dung phát sinh trong quá trình lắp dựng công trình tại di tích lăng vua Thiệu Trị (phường Thủy Xuân).

Văn bản do ông Nguyễn Thanh Bình, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Huế, ký gửi Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế – đơn vị trực tiếp quản lý di tích.

Công trình nhà hoàng ốc - căn nhà rường tại khu vực di tích lăng vua Thiệu Trị.

Theo đó, UBND TP Huế yêu cầu Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế nghiêm túc rút kinh nghiệm trong việc triển khai lắp dựng các công trình tại khu vực di tích.

Đối với công trình "nhà hoàng ốc" được dựng trên nền móng chân tảng phía trước bửu thành lăng mộ Hoàng Thái hậu Từ Dụ, UBND TP Huế thống nhất cho phép tạm thời giữ nguyên hiện trạng nhằm phục vụ nhu cầu chiêm bái của người dân và du khách trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ.

Công trình xây trái phép ở lăng vua Thiệu Trị: UBND TP Huế ra "phán quyết" - Ảnh 1.

Căn nhà rường - nhà hoàng ốc tại khu vực lăng mộ Hoàng Thái hậu Từ Dụ thuộc di tích lăng vua Thiệu Trị.

Tuy nhiên, công trình này phải được tháo dỡ và hoàn trả nguyên trạng mặt bằng, bảo đảm giữ gìn nguyên trạng di tích lăng vua ngay sau ngày 15 tháng Giêng năm Bính Ngọ (tức sau ngày 3-3).

Công trình xây trái phép ở lăng vua Thiệu Trị: UBND TP Huế ra "phán quyết" - Ảnh 2.

Cổng chào hoàn toàn là "tác phẩm sáng tác mới".

Đối với công trình cổng chào vào lăng vua Thiệu Trị, UBND TP Huế yêu cầu Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế khẩn trương lập hồ sơ báo cáo kinh tế – kỹ thuật theo đúng quy định của Luật Di sản văn hóa năm 2024 và các văn bản hướng dẫn liên quan; báo cáo Sở VH - TT để trình UBND TP Huế gửi Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xem xét, cho ý kiến.

UBND TP Huế cũng nhấn mạnh, trong quá trình triển khai các hoạt động tại khu vực I di tích và khu vực tiếp giáp khu vực bảo vệ I, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế cần thường xuyên phối hợp, trao đổi với Sở VH - TT và các cơ quan liên quan, bảo đảm tuân thủ đầy đủ trình tự, thủ tục pháp lý theo quy định của Luật Di sản văn hóa năm 2024.

Trước đó, ngày 6-1, Sở VH - TT TP Huế đã có báo cáo gửi UBND TP Huế và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về phản ánh xây dựng công trình tại di tích lăng vua Thiệu Trị.

Theo báo cáo, "nhà hoàng ốc" là nhà rường xây dựng cố định trong khu vực bảo vệ I, diện tích khoảng 35 m², cao gần 6 m, kết cấu gỗ, mái lợp ngói liệt. Cổng chào dạng tam quan được dựng tại lối vào lăng, tiếp giáp khu vực bảo vệ I, có nền móng bê tông và kết cấu gỗ phía trên.

Cả hai công trình đều bị xác định xây dựng trái phép, thiếu hồ sơ và căn cứ khoa học, nên đã bị kiến nghị tháo dỡ.

Tin liên quan

Sở VH-TT TP Huế kiến nghị tháo dỡ các công trình "lạ" tại lăng vua Thiệu Trị

Sở VH-TT TP Huế kiến nghị tháo dỡ các công trình "lạ" tại lăng vua Thiệu Trị

(NLĐO) - Sở Văn hoá và Thể thao TP Huế kiến nghị UBND TP Huế yêu cầu đơn vị quản lý lăng vua Thiệu Trị phải tháo dỡ 2 công trình "lạ" tại di tích này.

Rõ lý do người tài trợ dựng "ngôi nhà rường" và cổng chào "lạ" ở lăng vua Thiệu Trị

(NLĐO) - Xuất phát từ tâm nguyện của nhà hảo tâm, đối chiếu tư liệu lịch sử nên đã cho phép dựng "ngôi nhà rường" ở khu vực thuộc di tích lăng vua Thiệu Trị.

Yêu cầu làm rõ "ngôi nhà rường" dựng trái phép trong lăng vua Thiệu Trị

(NLĐO) - Dù không nằm trong hồ sơ được phê duyệt trùng tu nhưng ngôi nhà rường vẫn được dựng lên ở trong lăng vua Thiệu Trị - một di tích quốc gia hạng đặc biệt

di tích lăng vua lăng vua Thiệu Trị
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo