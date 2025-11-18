TP Huế và tỉnh Hà Tĩnh có tân Chủ tịch UBND

Chiều 18-11, tại kỳ họp lần thứ 28 (kỳ họp chuyên đề), HĐND TP Huế khóa VIII, nhiệm kỳ 2021-2026 đã tiến hành kiện toàn một số chức danh quan trọng thuộc UBND TP.

Theo đó, với 100% đại biểu có mặt bỏ phiếu tán thành, ông Nguyễn Khắc Toàn, Phó Bí thư Thành ủy Huế, được bầu giữ chức Chủ tịch UBND TP Huế nhiệm kỳ 2021-2026.

Ông Nguyễn Khắc Toàn (giữa), tân Chủ tịch UBND TP Huế nhiệm kỳ 2021-2026. Ảnh: Ngọc Minh.

Trước đó, ngày 16-11, Thành uỷ Huế đã tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ban Bí thư về việc điều động, chỉ định ông Nguyễn Khắc Toàn tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó Bí thư Thành ủy nhiệm kỳ 2025-2030.

Ông Nguyễn Khắc Toàn sinh năm 1970, quê quán phường Đông Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa. Ông có trình độ chuyên môn là cử nhân luật tư pháp, cử nhân xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước; trình độ lý luận chính trị cao cấp.

Trước khi giữ chức vụ Chủ tịch UBND TP Huế, ông Nguyễn Khắc Toàn là Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa từ ngày 16-9.

Cũng tại kỳ họp lần này, HĐND TP Huế đã bầu ông Trần Hữu Thùy Giang, Chánh Văn phòng UBND TP Huế, giữ chức Phó Chủ tịch UBND TP nhiệm kỳ 2021-2026.

Quá trình công tác của ông Nguyễn Khắc Toàn, tân Chủ tịch UBND TP Huế. Nguồn: Văn phòng UBND TP Huế.

Ông Trần Hữu Thùy Giang (giữa) tân Phó Chủ tịch UBND TP Huế. Ảnh: Ngọc Minh.

Ông Phan Thiên Định, người tiền nhiệm của ông Nguyễn Khắc Toàn trên cương vị Chủ tịch UBND TP Huế, đã được Ban Bí thư điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2025-2030.

Sáng 18-11, tại kỳ họp thứ 33 (kỳ họp chuyên đề) khóa XVIII, HĐND tỉnh Hà Tĩnh đã bầu ông Phan Thiên Định làm Chủ tịch UBND tỉnh, thay ông Võ Trọng Hải đến nhận nhiệm vụ Phó Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An.