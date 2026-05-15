TPHCM: 31 đảng viên xã Bình Hưng nhận Huy hiệu Đảng

Nhân kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19.5.1890 - 19.5.2026), ngày 15-5, Đảng ủy xã Bình Hưng, TPHCM tổ chức lễ trao tặng Huy hiệu Đảng cho 31 đảng viên nhiều tuổi Đảng đang sinh hoạt tại địa phương.

Các đảng viên nhận Huy hiệu Đảng tại xã Bình Hưng sáng 15-5

Tại buổi lễ, Đảng ủy xã Bình Hưng công bố quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM về việc trao tặng Huy hiệu Đảng cho các đảng viên nhiều năm tuổi Đảng. Đợt này, Đảng bộ xã Bình Hưng có các đảng viên được nhận Huy hiệu 65 năm, 60 năm, 55 năm, 45 năm, 40 năm và 30 năm tuổi Đảng.

Thay mặt các đảng viên nhận Huy hiệu, ông Võ Kim Cương, người nhận Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng, bày tỏ xúc động trước sự ghi nhận của Đảng, đồng thời khẳng định sẽ tiếp tục giữ gìn phẩm chất, bản lĩnh của người đảng viên để làm gương cho thế hệ trẻ.

Đảng viên trẻ Nguyễn Vũ Đăng Khoa - Chi bộ Quân sự xã Bình Hưng, cho biết sẽ tiếp tục nỗ lực học tập, rèn luyện, phát huy truyền thống của các thế hệ đi trước, góp phần xây dựng tổ chức Đảng ngày càng vững mạnh.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Phạm Văn Lũy - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Bình Hưng - chúc mừng và tri ân những đóng góp của các đảng viên lão thành đối với sự nghiệp xây dựng Đảng và phát triển địa phương.

Ông Phạm Văn Lũy nhấn mạnh Huy hiệu Đảng không chỉ là phần thưởng cao quý ghi nhận quá trình cống hiến bền bỉ mà còn là biểu tượng cho lòng trung thành, ý chí kiên trung của người cộng sản.

Trước đó, Đảng ủy xã Bình Hưng cũng tổ chức trao Huy hiệu Đảng tại nhà cho một số đảng viên nhiều tuổi Đảng không thể tham dự buổi lễ tập trung.

