HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Rực sắc cờ đỏ trên tuyến đường nông thôn xã Bình Hưng

Huỳnh Như

(NLĐO) - Hàng trăm lá cờ Tổ quốc tung bay dọc tuyến đường Xương Cá 2, xã Bình Hưng, TPHCM, tạo nên khung cảnh rực rỡ giữa vùng nông thôn ven đô

Ngày 14-5, Hội Nông dân xã Bình Hưng, TPHCM tổ chức lễ ra mắt công trình "Đường đèn năng lượng mặt trời" kết hợp "Đường cờ Tổ quốc" trên tuyến đường Xương Cá 2, ấp 53.

Công trình được thực hiện nhằm chào mừng Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ XI và Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2026 – 2031.

Rực sắc cờ đỏ trên tuyến đường nông thôn xã Bình Hưng - Ảnh 1.

Quang cảnh lễ ra mắt

Tuyến đường dài khoảng 1,8 km, nối từ cầu Xóm Gò đến khu vực đê bao Rạch Bà Lào. Trước đây, khu vực này còn nhiều khó khăn về hạ tầng, đặc biệt hệ thống chiếu sáng chưa đồng bộ khiến việc đi lại của người dân vào ban đêm gặp nhiều bất tiện, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Sau khi hoàn thành, tuyến đường khoác lên diện mạo mới với hàng trăm lá cờ đỏ sao vàng tung bay dọc hai bên đường, tạo điểm nhấn nổi bật cho cảnh quan nông thôn. Dọc tuyến cũng được lắp đặt hệ thống đèn năng lượng mặt trời, giúp bảo đảm ánh sáng ổn định vào ban đêm, tạo thuận lợi cho người dân lưu thông, đồng thời góp phần giữ gìn an ninh trật tự tại địa phương.

Rực sắc cờ đỏ trên tuyến đường nông thôn xã Bình Hưng - Ảnh 2.

Hàng trăm lá cờ Tổ quốc tung bay dọc tuyến đường dài gần 1,8 km, tạo điểm nhấn nổi bật cho diện mạo nông thôn xã Bình Hưng

Người dân địa phương cho biết từ khi tuyến đường được thắp sáng, việc đi lại vào sáng sớm và chiều tối thuận tiện, an toàn hơn, đặc biệt đối với học sinh và người lớn tuổi. Không chỉ phục vụ nhu cầu dân sinh, công trình còn góp phần xây dựng diện mạo nông thôn sáng - xanh - sạch - đẹp, phù hợp định hướng phát triển bền vững của địa phương thông qua việc sử dụng nguồn năng lượng sạch, thân thiện môi trường.

Bên cạnh ý nghĩa về hạ tầng, tuyến "Đường cờ Tổ quốc" còn góp phần lan tỏa tinh thần yêu nước, tạo không khí phấn khởi trong nhân dân và nâng cao ý thức giữ gìn cảnh quan môi trường tại khu dân cư.

Rực sắc cờ đỏ trên tuyến đường nông thôn xã Bình Hưng - Ảnh 3.
Rực sắc cờ đỏ trên tuyến đường nông thôn xã Bình Hưng - Ảnh 4.

Đại biểu thực hiện nghi thức ra mắt công trình "Đường đèn năng lượng mặt trời” kết hợp “Đường cờ Tổ quốc”

Công trình được thực hiện từ nguồn hỗ trợ 250 lá cờ Tổ quốc do Báo Người Lao Động trao tặng thông qua hợp phần "Đường cờ Tổ quốc" thuộc chương trình "Tự hào cờ Tổ quốc", cùng với sự hỗ trợ lắp đặt 18 bộ đèn năng lượng mặt trời của Công ty Điện lực Bình Chánh thuộc Tổng Công ty Điện lực TPHCM (EVNHCHC).

Rực sắc cờ đỏ trên tuyến đường nông thôn xã Bình Hưng - Ảnh 5.

Lãnh đạo xã Bình Hưng trao thư cảm ơn đến Báo Người Lao Động và Công ty Điện lực Bình Chánh

Phát biểu tại buổi lễ, ông Lê Nguyễn Thanh Bình - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Bình Hưng - cho biết trước đây khu vực tuyến đường Xương Cá 2 còn gặp nhiều khó khăn về hạ tầng và đời sống dân cư. Tuy nhiên, nhờ sự quan tâm của chính quyền địa phương cùng sự đồng hành của các đơn vị hỗ trợ, diện mạo nông thôn đang từng bước đổi thay tích cực, đời sống người dân ngày càng được nâng cao.

Rực sắc cờ đỏ trên tuyến đường nông thôn xã Bình Hưng - Ảnh 6.

Ông Lê Nguyễn Thanh Bình - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Bình Hưng phát biểu tại buổi lễ

Theo Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Bình Hưng, mô hình "Đường đèn năng lượng mặt trời" kết hợp "Đường cờ Tổ quốc" không chỉ mang ý nghĩa về dân sinh mà còn góp phần xây dựng mỹ quan đô thị, nâng cao ý thức cộng đồng và tạo động lực để địa phương tiếp tục thực hiện các công trình phục vụ người dân.

Rực sắc cờ đỏ trên tuyến đường nông thôn xã Bình Hưng - Ảnh 7.
Rực sắc cờ đỏ trên tuyến đường nông thôn xã Bình Hưng - Ảnh 8.

Lãnh đạo xã Bình Hưng trao tặng quà đến các hộ nông dân có hoàn cảnh khó khăn tại buổi lễ ra mắt công trình

"Kỳ vọng thời gian tới mô hình này sẽ tiếp tục được nhân rộng trên địa bàn xã Bình Hưng, góp phần xây dựng địa phương ngày càng văn minh, hiện đại, hướng tới mục tiêu phát triển lên phường" - ông Lê Nguyễn Thanh Bình chia sẻ.

Dịp này, Hội Nông dân xã Bình Hưng cũng trao tặng 20 phần quà (mỗi phần trị giá 250.000 đồng) cho các hộ nông dân có hoàn cảnh khó khăn, thể hiện tinh thần sẻ chia, chăm lo đời sống người dân trên địa bàn.

Tin liên quan

Rực rỡ “Đường cờ Tổ quốc” dẫn vào Khu Di tích Lịch sử Rạch Già

Rực rỡ “Đường cờ Tổ quốc” dẫn vào Khu Di tích Lịch sử Rạch Già

(NLĐO) - Từ nguồn cờ do Báo Người Lao Động trao tặng, xã Hưng Long đã xây dựng “Đường cờ Tổ quốc” dẫn vào Khu Di tích lịch sử Rạch Già

Về biên giới La Dêê, dựng “phên dậu” từ những đường cờ Tổ quốc

(NLĐO) – Những “đường cờ Tổ quốc” ở xã biên giới La Dêê làm sáng màu biên cương, bồi đắp ý chí giữ đất, giữ rừng của người dân nơi phên dậu Tổ quốc.

Rực rỡ đường cờ Tổ quốc chào mừng Ngày hội non sông tại TPHCM

(NLĐO) - Tuyến đường cờ Tổ quốc góp phần lan tỏa tinh thần yêu nước, niềm tự hào dân tộc trong cán bộ, chiến sĩ và người dân địa phương

công trình dân sinh Đường cờ Tổ quốc XÃ BÌNH HƯNG đèn năng lượng mặt trời Hội Nông dân xã Bình Hưng
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo