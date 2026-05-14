Rực sắc cờ đỏ trên tuyến đường nông thôn xã Bình Hưng

Ngày 14-5, Hội Nông dân xã Bình Hưng, TPHCM tổ chức lễ ra mắt công trình "Đường đèn năng lượng mặt trời" kết hợp "Đường cờ Tổ quốc" trên tuyến đường Xương Cá 2, ấp 53.

Công trình được thực hiện nhằm chào mừng Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ XI và Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2026 – 2031.

Tuyến đường dài khoảng 1,8 km, nối từ cầu Xóm Gò đến khu vực đê bao Rạch Bà Lào. Trước đây, khu vực này còn nhiều khó khăn về hạ tầng, đặc biệt hệ thống chiếu sáng chưa đồng bộ khiến việc đi lại của người dân vào ban đêm gặp nhiều bất tiện, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Sau khi hoàn thành, tuyến đường khoác lên diện mạo mới với hàng trăm lá cờ đỏ sao vàng tung bay dọc hai bên đường, tạo điểm nhấn nổi bật cho cảnh quan nông thôn. Dọc tuyến cũng được lắp đặt hệ thống đèn năng lượng mặt trời, giúp bảo đảm ánh sáng ổn định vào ban đêm, tạo thuận lợi cho người dân lưu thông, đồng thời góp phần giữ gìn an ninh trật tự tại địa phương.

Người dân địa phương cho biết từ khi tuyến đường được thắp sáng, việc đi lại vào sáng sớm và chiều tối thuận tiện, an toàn hơn, đặc biệt đối với học sinh và người lớn tuổi. Không chỉ phục vụ nhu cầu dân sinh, công trình còn góp phần xây dựng diện mạo nông thôn sáng - xanh - sạch - đẹp, phù hợp định hướng phát triển bền vững của địa phương thông qua việc sử dụng nguồn năng lượng sạch, thân thiện môi trường.

Bên cạnh ý nghĩa về hạ tầng, tuyến "Đường cờ Tổ quốc" còn góp phần lan tỏa tinh thần yêu nước, tạo không khí phấn khởi trong nhân dân và nâng cao ý thức giữ gìn cảnh quan môi trường tại khu dân cư.

Công trình được thực hiện từ nguồn hỗ trợ 250 lá cờ Tổ quốc do Báo Người Lao Động trao tặng thông qua hợp phần "Đường cờ Tổ quốc" thuộc chương trình "Tự hào cờ Tổ quốc", cùng với sự hỗ trợ lắp đặt 18 bộ đèn năng lượng mặt trời của Công ty Điện lực Bình Chánh thuộc Tổng Công ty Điện lực TPHCM (EVNHCHC).

Phát biểu tại buổi lễ, ông Lê Nguyễn Thanh Bình - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Bình Hưng - cho biết trước đây khu vực tuyến đường Xương Cá 2 còn gặp nhiều khó khăn về hạ tầng và đời sống dân cư. Tuy nhiên, nhờ sự quan tâm của chính quyền địa phương cùng sự đồng hành của các đơn vị hỗ trợ, diện mạo nông thôn đang từng bước đổi thay tích cực, đời sống người dân ngày càng được nâng cao.

Theo Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Bình Hưng, mô hình "Đường đèn năng lượng mặt trời" kết hợp "Đường cờ Tổ quốc" không chỉ mang ý nghĩa về dân sinh mà còn góp phần xây dựng mỹ quan đô thị, nâng cao ý thức cộng đồng và tạo động lực để địa phương tiếp tục thực hiện các công trình phục vụ người dân.

"Kỳ vọng thời gian tới mô hình này sẽ tiếp tục được nhân rộng trên địa bàn xã Bình Hưng, góp phần xây dựng địa phương ngày càng văn minh, hiện đại, hướng tới mục tiêu phát triển lên phường" - ông Lê Nguyễn Thanh Bình chia sẻ.

Dịp này, Hội Nông dân xã Bình Hưng cũng trao tặng 20 phần quà (mỗi phần trị giá 250.000 đồng) cho các hộ nông dân có hoàn cảnh khó khăn, thể hiện tinh thần sẻ chia, chăm lo đời sống người dân trên địa bàn.