Cận cảnh công viên hơn 1.000 tỉ đồng ở Vũng Tàu trước ngày khánh thành

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Đô thị

Cận cảnh công viên hơn 1.000 tỉ đồng ở Vũng Tàu trước ngày khánh thành

Ngọc Giang

(NLĐO)- Sau thời gian ngắn thi công, công viên lớn nhất phường Vũng Tàu sẽ chính thức khánh thành đưa vào sử dụng từ ngày 19-12 tới

Cận cảnh công viên Vũng Tàu hơn 1 . 000 Tỉ đồng trước ngày khánh thành - Ảnh 1.

Ngày 14-12, Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng khu vực Vũng Tàu (TPHCM) đang hoàn tất công tác chuẩn bị để tổ chức lễ khánh thành dự án chỉnh trang trục đường Thùy Vân, khu vực Bãi Sau. Đây là một trong những dự án, công trình của cả nước được khởi công, khánh thành vào dịp 19-12-2025, chào mừng Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Cận cảnh công viên Vũng Tàu hơn 1 . 000 Tỉ đồng trước ngày khánh thành - Ảnh 2.

Dự án Chỉnh trang trục đường Thùy Vân là công trình chỉnh trang đô thị trọng điểm của TPHCM tại khu vực biển Vũng Tàu, với tổng mức đầu tư ban đầu hơn 1.068 tỉ đồng. Công trình trải dài qua phường Tam Thắng và phường Vũng Tàu được kỳ vọng tạo diện mạo mới cho không gian ven biển.

Cận cảnh công viên Vũng Tàu hơn 1 . 000 Tỉ đồng trước ngày khánh thành - Ảnh 3.

Theo Ban Quản lý dự án, quy mô công trình bao gồm cải tạo, nâng cấp hạ tầng kỹ thuật đường Thùy Vân với chiều dài khoảng 3,2 km. Tuyến đường ven biển được chỉnh trang đồng bộ nhằm bảo đảm giao thông, mỹ quan đô thị và kết nối hài hòa với không gian công viên Bãi Sau.

VIDEO: Cận cảnh công viên hơn 1.000 tỉ đồng ở Vũng Tàu trước ngày khánh thành

Cận cảnh công viên Vũng Tàu hơn 1 . 000 Tỉ đồng trước ngày khánh thành - Ảnh 4.

Dự án cũng cải tạo một số hạng mục trong công viên Bãi Sau hiện hữu với diện tích khoảng 2,15 ha. Các hạng mục gồm cải tạo khu vực tượng Cá Ông, mở rộng lối đi bộ, mở mới đường xe đạp, nâng cấp các trạm dịch vụ công cộng và cải tạo hầm kỹ thuật phục vụ vận hành toàn khu công viên.

Cận cảnh công viên Vũng Tàu hơn 1 . 000 Tỉ đồng trước ngày khánh thành - Ảnh 5.

Đáng chú ý, toàn bộ phần công viên ven biển đã được xây dựng đồng bộ. Không gian cảnh quan được đầu tư hệ thống cây xanh, thảm cỏ, quảng trường mở, tiểu cảnh, mái che nghệ thuật, cổng check-in, vườn đá và các tiện ích công cộng hiện đại.

Cận cảnh công viên Vũng Tàu hơn 1 . 000 Tỉ đồng trước ngày khánh thành - Ảnh 6.

Song song đó, hệ thống hạ tầng kỹ thuật trong công viên được xây dựng mới hoàn toàn. Các hạng mục gồm san nền, cấp thoát nước, đường nội bộ, kè bảo vệ bờ biển, thông tin liên lạc, chiếu sáng, camera an ninh, âm thanh công cộng và hệ thống chống sét.

Cận cảnh công viên Vũng Tàu hơn 1 . 000 Tỉ đồng trước ngày khánh thành - Ảnh 7.

Phần công trình kiến trúc là điểm nhấn quan trọng với việc xây mới 6 trạm dịch vụ công cộng. Mỗi trạm có diện tích xây dựng khoảng 1.040 m², gồm 1 tầng hầm phục vụ tắm tráng, vệ sinh, gửi đồ và 1 tầng nổi làm không gian nghỉ chân, ngắm biển, giải khát.

Cận cảnh công viên Vũng Tàu hơn 1 . 000 Tỉ đồng trước ngày khánh thành - Ảnh 8.

Trung tâm của dự án là quảng trường Tam Thắng, nơi đặt công trình tháp Tam Thắng mang tính biểu tượng. Công trình đã hoàn tất thi công, đủ điều kiện khánh thành, góp phần tạo điểm nhấn kiến trúc và không gian sinh hoạt cộng đồng quy mô lớn

Cận cảnh công viên Vũng Tàu hơn 1 . 000 Tỉ đồng trước ngày khánh thành - Ảnh 9.

Tháp Tam Thắng gồm hơn 143 trụ tháp, chiều cao dao động từ hơn 3 m đến hơn 30 m. Công trình đã được vận hành thử nghiệm từ tháng 9-2025, kết hợp hài hòa với đài phun nước, đường dạo, quảng trường ốp đá granite, bazan khò lửa và hệ thống chiếu sáng nghệ thuật. Ảnh: Hoàng Nhân

Cận cảnh công viên Vũng Tàu hơn 1 . 000 Tỉ đồng trước ngày khánh thành - Ảnh 10.

Dự án được khởi công ngày 28-10-2024, đến nay, toàn bộ công trình đã hoàn thành theo đúng hồ sơ thiết kế được duyệt và được Sở Xây dựng chấp thuận nghiệm thu, đủ điều kiện đưa vào sử dụng.

Cận cảnh công viên Vũng Tàu hơn 1 . 000 Tỉ đồng trước ngày khánh thành - Ảnh 11.

Theo Ban Quản lý dự án, công trình được bàn giao cho cơ quan có thẩm quyền quản lý, vận hành theo đúng quy định. Dự án được kỳ vọng trở thành không gian công cộng, điểm đến văn hóa - du lịch mới, phục vụ người dân và du khách khi đến với Vũng Tàu.

Tin liên quan

Một phường ở TP HCM yêu cầu ngưng tổ chức các trò chơi ở quảng trường, công viên

Một phường ở TP HCM yêu cầu ngưng tổ chức các trò chơi ở quảng trường, công viên

(NLĐO) - Phường yêu cầu các tổ chức, cá nhân và hộ kinh doanh chấp hành nghiêm túc, không tự ý lấn chiếm lòng đường, vỉa hè để kinh doanh

Khảo sát, chấn chỉnh quản lý tại công viên Bãi Sau, phường Vũng Tàu

(NLĐO)- Lãnh đạo phường Vũng Tàu, TP HCM yêu cầu siết chặt quản lý và đề xuất đơn vị chuyên trách vận hành để ngăn xe máy, hàng rong xâm nhập.

Diễn biến nóng vụ xe máy tràn vào công viên Bãi Sau

(NLĐO)- Sau khi Báo Người Lao Động phản ánh việc xe máy bất chấp rào chắn, ồ ạt chạy vào công viên Bãi Sau, phường Vũng Tàu đã chỉ đạo các biện pháp chấn chỉnh.

ban quản lý dự án chỉnh trang đô thị Bãi Sau vũng tàu Dự án đầu tư xây dựng bãi biển lễ khánh thành Ban Quản lý Bãi Sau công viên Bãi Sau phường Vũng Tàu
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo