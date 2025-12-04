TPHCM áp dụng 4 nhóm giải pháp giảm ô nhiễm từ xe Diesel

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

TPHCM áp dụng 4 nhóm giải pháp giảm ô nhiễm từ xe Diesel

Ngọc Quý

(NLĐO) - TPHCM đẩy mạnh giải pháp giảm ô nhiễm từ xe diesel, áp dụng tiêu chuẩn khí thải nghiêm ngặt và công nghệ xử lý hiện đại.

TPHCM khẳng định ô nhiễm không khí từ phương tiện giao thông, đặc biệt là nhóm sử dụng động cơ diesel, đang ngày càng nghiêm trọng và cần được xử lý bằng các giải pháp tổng thể. 

TPHCM áp dụng bốn nhóm giải pháp giảm ô nhiễm từ xe Diesel - Ảnh 1.

Khung cảnh hội thảo "Giảm thiểu ô nhiễm từ khí thải phương tiện giao thông sử dụng động cơ diesel: Thực trạng và giải pháp tại khu vực Đông Nam Bộ"

Thông điệp này được lãnh đạo UBND TP đưa ra tại hội thảo "Giảm thiểu ô nhiễm từ khí thải phương tiện giao thông sử dụng động cơ diesel: Thực trạng và giải pháp tại khu vực Đông Nam Bộ", diễn ra ngày 4-12, do Petrovietnam phối hợp nhiều đơn vị tổ chức, với sự tham gia của đại diện bộ ngành, chuyên gia và cộng đồng doanh nghiệp.

Bốn giải pháp giảm khí thải diesel

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Bùi Minh Thạnh nêu bốn nhóm giải pháp trọng tâm nhằm xây dựng hệ thống giao thông xanh. 

TPHCM áp dụng bốn nhóm giải pháp giảm ô nhiễm từ xe Diesel - Ảnh 2.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Bùi Minh Thạnh phát biểu tại hội thảo

 Nhóm giải pháp đầu tiên liên quan đến thể chế và tiêu chuẩn khí thải: TPHCM sẽ rà soát quy định hiện hành, cập nhật tiêu chuẩn phù hợp và nâng cao mức giám sát. 

Nhóm thứ hai tập trung vào công nghệ, khuyến khích doanh nghiệp đổi mới động cơ, trang bị hệ thống xử lý khí thải, sử dụng nhiên liệu sạch và dung dịch giảm phát thải theo tiêu chuẩn quốc tế. 

Nhóm thứ ba hướng tới hệ sinh thái logistics xanh, tái tổ chức hạ tầng, ưu tiên phương tiện ít phát thải và tối ưu tuyến đường. 

Nhóm cuối cùng là huy động nguồn lực xã hội và tăng cường hợp tác vùng, triển khai chương trình kiểm soát khí thải liên tỉnh và mở rộng mô hình PPP để thu hút đầu tư vào công nghệ môi trường.

DEF/AdBlue hỗ trợ giảm ô nhiễm

TPHCM áp dụng bốn nhóm giải pháp giảm ô nhiễm từ xe Diesel - Ảnh 3.

Ông Lê Xuân Huyên, Phó Tổng Giám đốc Petrovietnam chia sẻ tại hội thảo

Đại diện Petrovietnam, ông Lê Xuân Huyên, nhấn mạnh đồng hành với Việt Nam trong tiến trình chuyển đổi xanh, với các giải pháp đổi mới công nghệ, phát triển nhiên liệu sạch và hỗ trợ giảm phát thải NOx. Chính phủ vừa ban hành Quyết định 43/2025/QĐ-TTg, có hiệu lực từ 1-3-2026, quy định năm mức khí thải từ Euro 1 đến Euro 5. Xe sản xuất từ năm 2022 trở đi bắt buộc đạt Euro 4, chuyển lên Euro 5 từ 2032, với lộ trình áp dụng sớm hơn tại Hà Nội và TPHCM.

TS. Phạm Hữu Tuyến (Đại học Bách khoa Hà Nội) cho biết các công nghệ xử lý khí thải như DOC, DPF, SCR có thể giảm hơn 90% lượng phát thải. Xe mới phần lớn đã tích hợp sẵn; xe cũ có thể bổ sung thiết bị để giảm ô nhiễm. 

Từ kinh nghiệm quốc tế, TS. Nguyễn Hữu Lương (Viện Dầu khí Việt Nam) nhấn mạnh hiệu quả khi áp dụng đồng thời tiêu chuẩn nghiêm ngặt, kiểm tra định kỳ, hạ tầng nhiên liệu sạch và hỗ trợ tài chính cho doanh nghiệp đổi mới phương tiện.

Giải pháp dung dịch DEF/AdBlue dùng trong SCR được ThS. Trần Vĩnh Lộc (PVFCCo) giới thiệu, có thể giảm NOx hơn 90% nếu vận hành đúng chuẩn, đồng thời giúp tiết kiệm nhiên liệu và tăng tuổi thọ hệ thống xả, nhưng cần lưu ý chất lượng sản phẩm để tránh hư hỏng.

Tin liên quan

Phó Thủ tướng: Đánh giá tác động kiểm định khí thải xe máy với người dân ở Hà Nội và TPHCM

Phó Thủ tướng: Đánh giá tác động kiểm định khí thải xe máy với người dân ở Hà Nội và TPHCM

(NLĐO) - Phó Thủ tướng yêu cầu đánh giá tác động của chính sách kiểm định khí thải mô tô, xe máy đối với người dân và doanh nghiệp, nhất là tại Hà Nội và TPHCM.

Đề xuất Hà Nội, TP HCM áp dụng lộ trình quy chuẩn khí thải ô tô, xe máy sớm và chặt hơn

(NLĐO) - Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề xuất Hà Nội và TP HCM áp dụng lộ trình quy chuẩn khí thải ô tô, xe máy sớm hơn và chặt hơn.

Đến 2030, 100% xe ô tô, xe máy phải được kiểm soát khí thải

(NLĐO) - Đến năm 2030, 100% phương tiện tham gia giao thông đường bộ (bao gồm xe ô tô, xe mô tô, xe gắn máy) được quản lý, kiểm soát về khí thải.

Đông Nam Bộ phương tiện giao thông Ô nhiễm không khí hệ thống giao thông TPHCM
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo