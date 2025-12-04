TPHCM áp dụng 4 nhóm giải pháp giảm ô nhiễm từ xe Diesel

TPHCM khẳng định ô nhiễm không khí từ phương tiện giao thông, đặc biệt là nhóm sử dụng động cơ diesel, đang ngày càng nghiêm trọng và cần được xử lý bằng các giải pháp tổng thể.

Khung cảnh hội thảo "Giảm thiểu ô nhiễm từ khí thải phương tiện giao thông sử dụng động cơ diesel: Thực trạng và giải pháp tại khu vực Đông Nam Bộ"

Thông điệp này được lãnh đạo UBND TP đưa ra tại hội thảo "Giảm thiểu ô nhiễm từ khí thải phương tiện giao thông sử dụng động cơ diesel: Thực trạng và giải pháp tại khu vực Đông Nam Bộ", diễn ra ngày 4-12, do Petrovietnam phối hợp nhiều đơn vị tổ chức, với sự tham gia của đại diện bộ ngành, chuyên gia và cộng đồng doanh nghiệp.

Bốn giải pháp giảm khí thải diesel

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Bùi Minh Thạnh nêu bốn nhóm giải pháp trọng tâm nhằm xây dựng hệ thống giao thông xanh.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Bùi Minh Thạnh phát biểu tại hội thảo

Nhóm giải pháp đầu tiên liên quan đến thể chế và tiêu chuẩn khí thải: TPHCM sẽ rà soát quy định hiện hành, cập nhật tiêu chuẩn phù hợp và nâng cao mức giám sát.

Nhóm thứ hai tập trung vào công nghệ, khuyến khích doanh nghiệp đổi mới động cơ, trang bị hệ thống xử lý khí thải, sử dụng nhiên liệu sạch và dung dịch giảm phát thải theo tiêu chuẩn quốc tế.

Nhóm thứ ba hướng tới hệ sinh thái logistics xanh, tái tổ chức hạ tầng, ưu tiên phương tiện ít phát thải và tối ưu tuyến đường.

Nhóm cuối cùng là huy động nguồn lực xã hội và tăng cường hợp tác vùng, triển khai chương trình kiểm soát khí thải liên tỉnh và mở rộng mô hình PPP để thu hút đầu tư vào công nghệ môi trường.

DEF/AdBlue hỗ trợ giảm ô nhiễm

Ông Lê Xuân Huyên, Phó Tổng Giám đốc Petrovietnam chia sẻ tại hội thảo

Đại diện Petrovietnam, ông Lê Xuân Huyên, nhấn mạnh đồng hành với Việt Nam trong tiến trình chuyển đổi xanh, với các giải pháp đổi mới công nghệ, phát triển nhiên liệu sạch và hỗ trợ giảm phát thải NOx. Chính phủ vừa ban hành Quyết định 43/2025/QĐ-TTg, có hiệu lực từ 1-3-2026, quy định năm mức khí thải từ Euro 1 đến Euro 5. Xe sản xuất từ năm 2022 trở đi bắt buộc đạt Euro 4, chuyển lên Euro 5 từ 2032, với lộ trình áp dụng sớm hơn tại Hà Nội và TPHCM.

TS. Phạm Hữu Tuyến (Đại học Bách khoa Hà Nội) cho biết các công nghệ xử lý khí thải như DOC, DPF, SCR có thể giảm hơn 90% lượng phát thải. Xe mới phần lớn đã tích hợp sẵn; xe cũ có thể bổ sung thiết bị để giảm ô nhiễm.

Từ kinh nghiệm quốc tế, TS. Nguyễn Hữu Lương (Viện Dầu khí Việt Nam) nhấn mạnh hiệu quả khi áp dụng đồng thời tiêu chuẩn nghiêm ngặt, kiểm tra định kỳ, hạ tầng nhiên liệu sạch và hỗ trợ tài chính cho doanh nghiệp đổi mới phương tiện.

Giải pháp dung dịch DEF/AdBlue dùng trong SCR được ThS. Trần Vĩnh Lộc (PVFCCo) giới thiệu, có thể giảm NOx hơn 90% nếu vận hành đúng chuẩn, đồng thời giúp tiết kiệm nhiên liệu và tăng tuổi thọ hệ thống xả, nhưng cần lưu ý chất lượng sản phẩm để tránh hư hỏng.