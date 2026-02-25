HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Sức khỏe

TPHCM: Bác sĩ nội trú được hỗ trợ chi phí đào tạo

Tin-ảnh: Hồng Đào

(NLĐO)- TPHCM sẽ hỗ trợ học phí, chi phí sinh hoạt cho bác sĩ nội trú để giải quyết tình trạng thiếu hụt nhân lực y tế.

Cơ chế hỗ trợ này được thực hiện theo quyết định của UBND TPHCM, ban hành cùng đề án chính sách đặc thù hỗ trợ đào tạo bác sĩ nội trú và đội ngũ quản trị bệnh viện đáp ứng yêu cầu phát triển y tế trong ít nhất 5 năm tới.

Theo đề án, thành phố hỗ trợ chi phí đào tạo dựa trên mức thu học phí của cơ sở đào tạo. Bác sĩ nội trú theo học các chuyên ngành thuộc danh mục ưu tiên hoặc ngành khó thu hút nhân lực sẽ được hỗ trợ thêm chi phí sinh hoạt.

TPHCM sẽ hỗ trợ học phí, chi phí sinh hoạt cho bác sĩ nội trú để giải quyết tình trạng thiếu hụt nhân lực y tế

Trong thời gian thực hành tại bệnh viện công lập trực thuộc Sở Y tế, bác sĩ nội trú có thể được đơn vị xem xét hỗ trợ thêm một phần sinh hoạt phí. Thành phố khuyến khích các bệnh viện tự chủ chủ động bố trí kinh phí hỗ trợ toàn bộ hoặc một phần học phí, sinh hoạt phí cho bác sĩ nội trú, kèm cam kết làm việc lâu dài tại đơn vị.

Thành phố cũng sẽ tích hợp quá trình thực hành và đánh giá năng lực để bác sĩ có thể được cấp giấy phép hành nghề ngay khi hoàn thành đủ thời gian thực hành bắt buộc, rút ngắn thủ tục so với trước đây.

Bác sĩ nội trú tham gia đề án phải cam kết làm việc tại cơ sở y tế công lập thành phố tối thiểu 6 năm, nếu bỏ phải bồi hoàn toàn bộ kinh phí. Từ năm thứ ba đào tạo, bác sĩ nội trú có nghĩa vụ thực hành 3-6 tháng tại bệnh viện tuyến cơ sở theo điều phối của trường ĐH và Sở Y tế, nhằm tăng cường năng lực cho tuyến dưới.

Sau khi hợp nhất địa giới, dân số TPHCM có khoảng 14 triệu người. Dự báo thành phố đảm nhận hơn 30% lượt khám ngoại trú và 23% lượt điều trị nội trú của cả nước, tạo áp lực lớn lên hệ thống y tế. Hiện bác sĩ nội trú tại các bệnh viện công chỉ chiếm khoảng 10-12% tổng số bác sĩ, trong khi nhu cầu chuyên sâu rất cao ở các lĩnh vực như hồi sức cấp cứu, tim mạch, ung bướu, sản - nhi, gây mê hồi sức, chấn thương chỉnh hình, thần kinh, chẩn đoán hình ảnh, y học dự phòng.

Ngoài ra, TPHCM hỗ trợ kinh phí đào tạo, bồi dưỡng trong và ngoài nước về quản trị bệnh viện theo chuẩn quốc tế, quản lý tài chính, chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo.

Mỗi bệnh viện phấn đấu có ít nhất hai viên chức quản lý tham gia chương trình phát triển đội ngũ quản trị. Nhân sự được lựa chọn (bao gồm lãnh đạo đương nhiệm hoặc nhân sự quy hoạch dưới 40 tuổi) sẽ trải qua luân chuyển, điều động hoặc biệt phái tối thiểu 3 năm tại đơn vị khó khăn hoặc phòng chuyên môn của Sở Y tế để rèn luyện thực tiễn.

Công chức, viên chức quản lý khi luân chuyển đến vùng sâu, vùng xa hoặc đơn vị khó khăn được ưu tiên giải quyết chế độ, chính sách để ổn định công tác và sinh hoạt.

Giai đoạn 2026-2030, TPHCM cần 661 bác sĩ nội trú

Theo khảo sát nhu cầu tại các bệnh viện công lập trực thuộc Sở Y tế, giai đoạn 2026-2030, thành phố cần 661 bác sĩ nội trú thuộc 33 chuyên ngành để phát triển chuyên khoa sâu. Hằng năm, Sở Y tế rà soát nhu cầu từng chuyên ngành, thông báo công khai để bác sĩ trúng tuyển nội trú đăng ký tham gia đề án. Bác sĩ nội trú là chương trình đào tạo đặc thù, tinh hoa của ngành y. Mô hình này xuất phát từ Pháp, sau đó lan sang các nước châu Âu, Mỹ và khắp thế giới. Việt Nam hiện có 13 trường đào tạo bác sĩ nội trú. Ba trong số đó ở TPHCM, gồm Trường Đại học Y Dược TPHCM, Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch và Trường ĐH Khoa học Sức khỏe (ĐHQG TPHCM). Hiện học phí hệ này khoảng 53-66,5 triệu đồng, tùy trường.

TPHCM: Bác sĩ nội trú sẽ được chi trả toàn bộ học phí

TPHCM: Bác sĩ nội trú sẽ được chi trả toàn bộ học phí

(NLĐO) - Thay vì phải đóng học phí theo quy định như hiện nay, sắp tới việc đào tạo bác sĩ nội trú sẽ được TPHCM chi trả toàn bộ học phí.

Đào tạo bác sĩ nội trú: Cần tiếng nói chung

Vấn đề cốt lõi của tranh luận kéo dài về chương trình bác sĩ nội trú, chuyên khoa I, II là chưa có "trọng tài", cơ quan điều phối tối cao để thống nhất

Hiệu trưởng Đại học Y Hà Nội kiến nghị hỗ trợ học phí cho bác sĩ nội trú và 6 ngành khó tuyển

(NLĐO) - Đại học Y Hà Nội đề xuất Chính phủ hỗ trợ học phí và kinh phí đào tạo bác sĩ nội trú, điều chỉnh chính sách cho 6 chuyên ngành khó thu hút người học.

