Pháp luật

TPHCM: Bản án cho những người "bán" tiêu chuẩn an toàn

Trần Thái

(NLĐO) - Hơn 6 tỉ đồng hối lộ, hàng loạt cán bộ đăng kiểm vướng vòng lao lý và những chiếc xe không đủ điều kiện vẫn lăn bánh trên đường.

Sau gần một tuần xét xử, chiều 13-1, TAND TPHCM đã tuyên án đối với các bị cáo trong vụ án đưa, nhận hối lộ xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 50-04V (thuộc Cục Đăng kiểm Việt Nam).

Theo HĐXX, đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, thể hiện sự suy thoái về đạo đức công vụ của một bộ phận cán bộ có chuyên môn cao, giữ vai trò then chốt trong lĩnh vực bảo đảm an toàn giao thông. Hành vi phạm tội của các bị cáo không chỉ gây thiệt hại về vật chất mà còn làm xói mòn niềm tin của người dân đối với cơ quan quản lý nhà nước.

"Luật ngầm" vận hành bằng định mức

Bản án xác định bị cáo Nguyễn Xuân Hải (cựu Giám đốc Trung tâm 50-04V) giữ vai trò chủ mưu, cầm đầu. Hải là người đề ra và tổ chức thực hiện toàn bộ "cơ chế" sai phạm tại trung tâm.

Theo đó, Hải chủ trương cho phép các đăng kiểm viên nhận tiền từ chủ xe và các đối tượng môi giới để bỏ qua lỗi kỹ thuật của phương tiện. Mục đích là để tăng thu nhập cho nhân viên và có chi phí "ngoại giao" với cấp trên.

TPHCM xử án hối lộ đăng kiểm: Những cán bộ vi phạm bị trừng phạt nghiêm khắc - Ảnh 1.

Các bị cáo tại tòa

HĐXX nhận định, đây không phải hành vi đơn lẻ, bộc phát mà là hoạt động có tổ chức, có phân công, có quy ước chặt chẽ, diễn ra trong thời gian dài.

Tại tòa, các tài liệu và lời khai thể hiện cơ chế thu, chi hối lộ được vận hành như một "luật ngầm". Ở giai đoạn đầu, mỗi chuyền kiểm định phải nộp cho Hải 10 triệu đồng mỗi tuần. Đến tháng 3-2022, khi Đặng Việt Hà (cựu Cục trưởng Cục Đăng kiểm) áp đặt chủ trương các trung tâm phải chung chi từ 8.000 đến 11.000 đồng trên mỗi xe đạt chuẩn, Hải tiếp tục nâng mức thu lên 13 triệu đồng/tuần đối với mỗi chuyền.

Hải còn cho phép thợ sửa chữa vào trực tiếp trên dây chuyền kiểm định để hợp thức hóa các lỗi mà không cần kiểm tra lại theo đúng quy trình. Các đăng kiểm viên sử dụng những ký hiệu riêng như "D4V", "N", "SN" ghi trên phiếu kiểm định để làm căn cứ chia tiền vào cuối ngày.

HĐXX nhận định, các hành vi này đã phá vỡ hoàn toàn nguyên tắc khách quan, độc lập trong hoạt động kiểm định, tiềm ẩn nguy cơ rất lớn đối với an toàn giao thông.

Theo bản án, tổng số tiền hối lộ mà các bị cáo tại Trung tâm 50-04V đã nhận lên tới hơn 6 tỉ đồng.

Cái giá phải trả

Trên cơ sở đánh giá vai trò, mức độ tham gia và hậu quả gây ra, HĐXX đã phân hóa rõ trách nhiệm của từng nhóm bị cáo.

Cụ thể, Nguyễn Xuân Hải (cựu giám đốc trung tâm) bị tuyên phạt 7 năm tù về tội "Nhận hối lộ". Chu Đình Hiệp (cựu phó giám đốc) cũng bị tuyên 7 năm tù cùng tội danh. Dù không trực tiếp chỉ đạo nhưng Hiệp đã thống nhất chủ trương và cùng hưởng lợi bất chính.

Cùng tội danh này, Hoàng Tuấn Anh (cựu trưởng chuyền 2) bị tuyên 15 năm tù. Nhóm các đăng kiểm viên khác bị tuyên mức án từ 5 đến 7 năm tù về tội "Nhận hối lộ".

Đối với nhóm đưa hối lộ, gồm các chủ doanh nghiệp và đối tượng môi giới, HĐXX tuyên mức án từ 1 năm tù cho hưởng án treo đến 6 năm tù giam. Một số trường hợp phạm tội ít nghiêm trọng được áp dụng hình phạt tiền 50 triệu đồng thay cho hình phạt tù.

HĐXX cho biết trong quá trình lượng hình, tòa đã xem xét nhiều tình tiết giảm nhẹ cho các bị cáo. Nhiều người đã tự nguyện nộp lại tiền thu lợi bất chính để khắc phục hậu quả. Ngoài ra, một số bị cáo có thành tích trong công tác, hoàn cảnh gia đình khó khăn, là lao động chính trong gia đình… cũng được xem xét.

Tuy nhiên, HĐXX nhấn mạnh rằng các bị cáo đều là những người có trình độ chuyên môn, hiểu rõ quy định pháp luật nhưng vẫn cố ý vi phạm vì động cơ vụ lợi. Do đó, các mức án được tuyên vừa nhằm trừng trị, vừa mang tính răn đe và phòng ngừa chung.

