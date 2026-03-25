TPHCM ban hành kế hoạch triển khai quy hoạch đô thị đến năm 2040

UBND TPHCM vừa ban hành quyết định kèm kế hoạch thực hiện các đồ án quy hoạch chung đô thị đã được phê duyệt, nhằm nhanh chóng đưa quy hoạch vào thực tiễn và định hướng phát triển đô thị đồng bộ.

Theo quyết định của UBND TPHCM, kế hoạch này cụ thể hóa Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung TPHCM đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2060, đồng thời triển khai các đồ án quy hoạch chung khác trên địa bàn thành phố.

Kế hoạch đặt mục tiêu đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ giữa quy hoạch chung với các quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết và các quy hoạch chuyên ngành hạ tầng kỹ thuật, phù hợp với nguồn lực và lộ trình phát triển của thành phố.

Hoàn thiện hồ sơ, công bố quy hoạch trong quý I-2026

Kế hoạch được lập nhằm cụ thể hóa Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung TPHCM đến 2040, tầm nhìn 2060 đã được Thủ tướng phê duyệt (phần diện tích 2.095 km2) và các đồ án quy hoạch chung khác đã phê duyệt (khu vực tỉnh Bình Dương và tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu trước sáp nhập), các công tác cần thực hiện trong giai đoạn 2025-2030. Qua đó, giúp quy hoạch chung Thành phố nhanh chóng đi vào thực tiễn, định hướng phát triển đô thị đúng mục tiêu đề ra.

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm là hoàn thiện hồ sơ Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung TPHCM để gửi Bộ Xây dựng thẩm định và lưu trữ, dự kiến hoàn thành trong quý I-2026.

Sau khi được đóng dấu thẩm định, UBND TPHCM sẽ tổ chức công bố công khai đồ án trong thời hạn chậm nhất 15 ngày, đồng thời triển lãm, lưu trữ hồ sơ theo quy định.





TPHCM yêu cầu đảm bảo sự phù hợp, thống nhất và cụ thể hóa các định hướng của Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung TPHCM đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2060, các quy hoạch chung đô thị khác đã được phê duyệt, quy hoạch tỉnh và các chiến lược, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của Thành phố.

Đảm bảo tính đồng bộ, khả thi trong việc triển khai lập các quy hoạch như quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết, quy hoạch chuyên ngành hạ tầng kỹ thuật, quy hoạch không gian ngầm... phù hợp với nguồn lực thực tiễn và lộ trình phát triển của Thành phố trong từng giai đoạn.

Xác định rõ lộ trình, tiến độ thực hiện và phân công, phân cấp trách nhiệm cụ thể cho các Sở, ban, ngành, UBND các phường, xã và các đơn vị liên quan trong việc tổ chức lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch, làm cơ sở cho công tác giám sát, đánh giá định kỳ.

Lập nhiều quy hoạch quan trọng

Thành phố sẽ triển khai lập hàng loạt quy hoạch quan trọng, gồm: Quy hoạch không gian ngầm; Quy hoạch chuyên ngành hạ tầng kỹ thuật (giao thông, cấp nước, thoát nước, chất thải…); Các quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết.

Trong đó, quy hoạch không gian ngầm và các quy hoạch hạ tầng kỹ thuật dự kiến hoàn thành trong năm 2027, với thời gian lập và phê duyệt mỗi đồ án không quá 9 tháng.

Qua rà soát, toàn TP.HCM sau sáp nhập có 24 đồ án quy hoạch chung, làm cơ sở triển khai khoảng 127 dự án quy hoạch phân khu và quy hoạch xã.

Sau khi Quy hoạch tổng thể TPHCM được phê duyệt, việc triển khai lập quy hoạch các cấp dưới thực hiện theo quy định pháp luật.

"Trong thời gian triển khai thực hiện lập Quy hoạch tổng thể TPHCM, việc rà soát xem xét lập mới, điều chỉnh các quy hoạch phân khu, quy hoạch chung xã sẽ được thực hiện khi cần thiết để triển khai dự án đầu tư công hoặc khi có đề xuất, yêu cầu của nhà đầu tư hoặc khi có yêu cầu quản lý của chính quyền các cấp, báo cáo UBND Thành phố xem xét, đưa vào danh mục lập mới, điều chỉnh quy hoạch" - UBND TPHCM yêu cầu.