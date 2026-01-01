TPHCM: Các trung tâm thương mại "vỡ trận" trong ngày đầu năm mới

Trong ngày Tết Dương lịch 2026, khu vực cổng chính trên đường Lê Lợi và Nam Kỳ Khởi Nghĩa tấp nập xe cộ. Tại Saigon Centre, không gian trang trí năm mới với chủ đề "Tương lai xanh 2026" thu hút hàng ngàn bạn trẻ xếp hàng chờ check - in.

Các gian hàng mỹ phẩm và thời trang cao cấp tại tầng trệt ghi nhận lượng khách tăng gấp 3 lần so với ngày thường nhờ chương trình khuyến mãi "Chào 2026" lên đến 50%.

Hàng trăm người dân và du khách đã đổ về các trung tâm thương mại lớn tại khu vực trung tâm TPHCM

Khu vực tầng B2 và tầng 5 luôn trong tình trạng "kín chỗ". Chị Minh Thư (quận 7 cũ) chia sẻ: "Gia đình tôi phải đợi gần 30 phút mới có bàn tại nhà hàng đồ Nhật. Dù đông nhưng không khí rất nhộn nhịp, cảm giác khởi đầu năm mới rất năng lượng."

Cách đó không xa, Vincom Đồng Khởi cũng chứng kiến lượng khách tấp nập.

Do kỳ nghỉ Tết Dương lịch 2026 kéo dài 4 ngày, nhiều người dân đã lựa chọn hình thức "du lịch tại chỗ", biến các khu mua sắm sầm uất thành không gian sinh hoạt cộng đồng

Các thương hiệu thời trang "nhanh" như Zara, H&M thu hút lượng lớn khách hàng trẻ tuổi. Nhà hàng trong khu thương mại quá tải khách.

Nằm ngay giao lộ Lê Thánh Tôn - Đồng Khởi, Parkson Saigontourist Plaza trong ngày đầu năm 2026 cũng thu hút hơn hàng ngàn lượt khách.

Nhiều khách du lịch quốc tế cũng chọn Parkson làm điểm dừng chân nghỉ ngơi và mua sắm đầu năm.