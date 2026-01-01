HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Kinh tế

TPHCM: Các trung tâm thương mại "vỡ trận" trong ngày đầu năm mới

Quỳnh Trâm

(NLĐO) - Ngày đầu Tết Dương lịch 2026, hàng vạn người đã đổ về các trung tâm thương mại (TTTM) lớn tại khu vực trung tâm TPHCM để vui chơi, mua sắm.

Trong ngày Tết Dương lịch 2026, khu vực cổng chính trên đường Lê Lợi và Nam Kỳ Khởi Nghĩa tấp nập xe cộ. Tại Saigon Centre, không gian trang trí năm mới với chủ đề "Tương lai xanh 2026" thu hút hàng ngàn bạn trẻ xếp hàng chờ check - in.

Các gian hàng mỹ phẩm và thời trang cao cấp tại tầng trệt ghi nhận lượng khách tăng gấp 3 lần so với ngày thường nhờ chương trình khuyến mãi "Chào 2026" lên đến 50%.

- Ảnh 1.
- Ảnh 2.

Hàng trăm người dân và du khách đã đổ về các trung tâm thương mại lớn tại khu vực trung tâm TPHCM

- Ảnh 3.
- Ảnh 4.
- Ảnh 5.
- Ảnh 6.
- Ảnh 7.
- Ảnh 8.

Chương trình khuyến mãi lên đến 50% tại Saigon Centre.

- Ảnh 9.
- Ảnh 10.
- Ảnh 11.

Khu vực tầng B2 và tầng 5 luôn trong tình trạng "kín chỗ". Chị Minh Thư (quận 7 cũ) chia sẻ: "Gia đình tôi phải đợi gần 30 phút mới có bàn tại nhà hàng đồ Nhật. Dù đông nhưng không khí rất nhộn nhịp, cảm giác khởi đầu năm mới rất năng lượng."

Cách đó không xa, Vincom Đồng Khởi cũng chứng kiến lượng khách tấp nập.

- Ảnh 12.
- Ảnh 13.
- Ảnh 14.

Do kỳ nghỉ Tết Dương lịch 2026 kéo dài 4 ngày, nhiều người dân đã lựa chọn hình thức "du lịch tại chỗ", biến các khu mua sắm sầm uất thành không gian sinh hoạt cộng đồng

- Ảnh 15.
- Ảnh 16.
- Ảnh 17.
- Ảnh 18.
- Ảnh 19.

Các thương hiệu thời trang "nhanh" như Zara, H&M thu hút lượng lớn khách hàng trẻ tuổi. Nhà hàng trong khu thương mại quá tải khách.

Nằm ngay giao lộ  Lê Thánh Tôn - Đồng Khởi, Parkson Saigontourist Plaza trong ngày đầu năm 2026 cũng thu hút hơn hàng ngàn lượt khách.

- Ảnh 20.
- Ảnh 21.

Nhiều khách du lịch quốc tế cũng chọn Parkson làm điểm dừng chân nghỉ ngơi và mua sắm đầu năm.

- Ảnh 22.
- Ảnh 23.
- Ảnh 24.
- Ảnh 25.

Du khách nước ngoài chọn mua nhiều mặt hàng thời trạng tại trung tâm thương mại ở TPHCM vào dịp lễ, Tết.

Tin liên quan

Người dân TPHCM mua gì trong ngày đầu tiên của kỳ nghỉ Tết Dương lịch 2026?

Người dân TPHCM mua gì trong ngày đầu tiên của kỳ nghỉ Tết Dương lịch 2026?

(NLĐO) - Ngày đầu tiên của kỳ nghỉ Tết Dương lịch 2026, không khí mua sắm ở các cửa hàng, siêu thị nhộn nhịp hơn nhiều so với những năm trước

Bất ngờ về số tiền người Việt dành cho mua sắm online

(NLĐO) - Năm 2025, Việt Nam vào top 10 nước tăng trưởng thương mại điện tử nhanh nhất thế giới, bình quân mỗi người dành 400 USD mua sắm/năm.

Mua sắm ngày Black Friday: Nơi đông khách, nơi ế ẩm dù giá giảm tới 70%-80%

(NLĐO) - Không còn cảnh xếp hàng như nhiều năm trước, song vẫn có nhiều người đi mua quần áo giảm giá trong ngày Black Friday từ sáng sớm.

