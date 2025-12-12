TPHCM cần 18.000 lao động dịp cuối năm: Doanh nghiệp nào đang tuyển mạnh?

TPHCM đang bước vào giai đoạn cao điểm tuyển dụng cuối năm với nhu cầu khoảng 18.000 lao động để đáp ứng tiến độ sản xuất – kinh doanh phục vụ Tết Nguyên đán. Thông tin này được Sở Nội vụ TPHCM công bố tại buổi họp báo kinh tế – xã hội do Ban Tuyên giáo và Ban Dân vận Thành ủy phối hợp với Sở Văn hóa – Thể thao tổ chức mới đây.

Theo đó, nhu cầu tuyển dụng tăng mạnh khi doanh nghiệp đẩy nhanh sản lượng để hoàn thành đơn hàng Tết, trong khi nhiều lao động lại muốn giữ công việc hiện tại cho đến khi nhận thưởng, dẫn đến tình trạng khan hiếm nguồn cung. Ở chiều ngược lại, lực lượng học sinh – sinh viên ở lại TPHCM dịp Tết tích cực tìm việc thời vụ, phần nào bổ sung nguồn nhân lực ngắn hạn cho thị trường.

TPHCM cần bổ sung khoảng 18.000 lao động từ nay đến cuối năm để kịp tiến độ sản xuất – kinh doanh phục vụ Tết Nguyên đán

Theo Trung tâm Dịch vụ việc làm TPHCM, từ nay đến hết quý I/2026, nhu cầu tuyển dụng tập trung ở các lĩnh vực công nghiệp chế biến – chế tạo như dệt may, da giày, đóng gói, thực phẩm – đồ uống; nhóm dịch vụ – thương mại – du lịch – logistics gồm thương mại điện tử, kho bãi – giao nhận, bảo vệ, nhà hàng – khách sạn; cùng khối văn phòng – chuyên môn như công nghệ thông tin, tài chính, kế toán – kiểm toán và quản trị doanh nghiệp. Trong các nhóm nghề này, lao động phổ thông và việc làm thời vụ là hai nhóm được tuyển nhiều nhất.

Hiện nay, nhiều doanh nghiệp có nhu cầu lớn phải kể đến như Công ty CP Thương mại Thực phẩm Sao Phương Nam, đơn vị vận hành Nhà hàng Cửu Vân Long, cần tuyển 100 lao động cho các vị trí tổ trưởng – tổ phó bếp, phụ bếp, phục vụ, pha chế, tiếp thực và tạp vụ.

Ứng viên chỉ cần trình độ THCS trở lên, có thể làm theo ca hoặc bán thời gian. Thu nhập toàn thời gian từ 7-15 triệu đồng/tháng, bán thời gian 27.000 đồng/giờ, kèm phụ cấp 500.000 đồng, bao cơm, thưởng lễ – Tết – hiệu suất, tham gia BHXH – BHYT và có lộ trình tăng lương định kỳ 3–6 tháng tùy hình thức làm việc.

Người lao động tìm hiểu thông tin tuyển dụng tại Trung tâm Dịch vụ việc làm TP HCM

Công ty TNHH An Cát cũng đang tuyển 60 lao động cho nhiều vị trí gồm thu ngân, giao hàng, cửa hàng trưởng, nhân viên kho – thu mua – hóa đơn, kinh doanh, quản lý xuất nhập khẩu, kế toán và nhân viên bán thời gian. Yêu cầu từ THPT trở lên, độ tuổi 18-40, nhiều vị trí không cần kinh nghiệm và sẽ được đào tạo khi nhận việc. Thu nhập dao động 7-15 triệu đồng/tháng hoặc 30.000 đồng/giờ, tùy vị trí và tính chất công việc.

Đáng chú ý, Công ty CP Di chuyển Xanh và Thông minh GSM đang có nhu cầu tuyển 500 tài xế xe máy. Công việc không yêu cầu kinh nghiệm, chỉ cần bằng lái A1/A2, độ tuổi từ 18–60. Thời gian làm việc linh hoạt, không áp doanh thu, thu nhập 8–15 triệu đồng/tháng tùy năng lực và thời gian chạy.

Trong lĩnh vực dịch vụ gia đình, Công ty CP Be Group tuyển 200 nhân viên tạp vụ, tuổi 18–55, có kinh nghiệm dọn dẹp nhà cửa. Điểm đặc biệt là người lao động được nhận tiền ngay sau khi hoàn thành công việc, phù hợp với những người muốn tăng thu nhập nhanh trong dịp cao điểm.

Người lao động có nhu cầu tìm việc có thể tra cứu và nộp hồ sơ trực tuyến tại vieclamhcm.com.vn, hoặc đến trực tiếp Trung tâm Dịch vụ việc làm TPHCM tại địa chỉ 153 Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường Gia Định hoặc liên hệ qua các số điện thoại 028.3899.2198, 028.3510.6121, 028.3514.7483 hoặc hotline 0339.163.968 để được hỗ trợ tư vấn và giới thiệu việc làm miễn phí.