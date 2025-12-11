HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Lao động

TPHCM cần 18.000 lao động dịp cuối năm

Huỳnh Như

(NLĐO) - TPHCM ghi nhận nhu cầu tuyển dụng tăng mạnh dịp cuối năm, với khoảng 18.000 vị trí cần bổ sung lao động từ nay đến hết quý I/2026.

Tại buổi họp báo kinh tế - xã hội do Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy phối hợp Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM tổ chức chiều 11-12, Sở Nội vụ TPHCM cho biết thị trường lao động thành phố đang bước vào giai đoạn cao điểm tuyển dụng cuối năm.

TPHCM cần bổ sung 18.000 lao động dịp cuối năm - Ảnh 1.

TPHCM cần 18.000 việc làm trong các lĩnh vực từ công nghiệp chế biến – chế tạo như dệt may, da giày, thực phẩm…

Bà Trần Lê Thanh Trúc, Trưởng phòng Việc làm – An toàn lao động, nhận định nhu cầu nhân sự dịp cận Tết luôn tăng mạnh khi doanh nghiệp dồn lực sản xuất phục vụ thị trường Tết Nguyên đán. Đây là thời điểm họ cần bổ sung đáng kể lực lượng lao động để bảo đảm tiến độ đơn hàng. Tuy nhiên, sự dịch chuyển nhân sự lại không quá lớn, do phần lớn người lao động có xu hướng giữ công việc hiện tại để chờ thưởng và các chế độ dịp Tết.

Song song đó, TPHCM cũng ghi nhận lượng lớn học sinh, sinh viên và người lao động ở lại thành phố làm việc thời vụ trong tháng cuối năm, tạo nguồn cung đáng kể cho thị trường. 

Các lĩnh vực có nhu cầu cao trải rộng từ công nghiệp chế biến – chế tạo như dệt may, da giày, thực phẩm… đến dịch vụ – thương mại – du lịch – logistics, bao gồm thương mại điện tử, kho bãi, giao nhận, nhà hàng, khách sạn, bảo vệ. Những ngành tài chính, công nghệ thông tin, quản trị doanh nghiệp và dịch vụ hỗ trợ như kế toán – kiểm toán cũng tiếp tục tuyển dụng mạnh. Nhu cầu lao động phổ thông và việc làm ngắn hạn vẫn chiếm tỷ trọng lớn.

Theo Trung tâm Dịch vụ việc làm TPHCM, tổng nhu cầu cần bổ sung từ nay đến hết quý I/2026 vào khoảng 18.000 vị trí.

Để đáp ứng nhu cầu kết nối lao động trong cao điểm cuối năm, Trung tâm tăng cường tổ chức các phiên giao dịch việc làm, mở rộng hoạt động tư vấn nhanh qua website và fanpage, đồng thời làm việc trực tiếp với doanh nghiệp để cập nhật liên tục nhu cầu tuyển dụng thời vụ, bán thời gian, giúp người tìm việc – nhất là sinh viên và lao động mới mất việc – tiếp cận thông tin kịp thời.

Tin liên quan

Phong phú việc làm Tết, cảnh giác trước bẫy lừa

Nhu cầu tuyển dụng tăng mạnh ở nhiều lĩnh vực, việc làm phong phú nhưng cũng kéo theo không ít rủi ro, đòi hỏi người tìm việc phải tỉnh táo

Báo cáo mới của ILO về xu hướng việc làm tại Việt Nam

(NLĐO)- Báo cáo của Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) tập trung vào xu hướng thị trường lao động giữa bối cảnh thương mại bất định gần đây.

Thị trường việc làm Tết "nóng" sớm: Doanh nghiệp tăng tốc tuyển dụng hàng nghìn lao động

(NLĐO) - Hàng ngàn vị trí việc làm chờ sinh viên, người lao động có nhu cầu tăng thu nhập dịp cuối năm ứng tuyển

