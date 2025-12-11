HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Lao động

TPHCM lập đoàn khảo sát các doanh nghiệp chậm báo cáo lương, thưởng Tết

Huỳnh Như

(NLĐO) - TPHCM sẽ tăng cường giám sát lương, thưởng Tết 2026 để kịp thời nắm tình hình doanh nghiệp, bảo đảm quyền lợi người lao động

Sở Nội vụ TPHCM vừa ban hành kế hoạch về tăng cường giám sát tình hình trả lương, thưởng Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, nhằm kịp thời nắm bắt biến động lao động và bảo đảm ổn định quan hệ lao động trên địa bàn.

Kế hoạch được triển khai trên cơ sở thực hiện Công văn số 10287/BNV-CTL&BHXH của Bộ Nội vụ và Công văn số 4039/UBND-VX của UBND TPHCM yêu cầu theo dõi sát sao tiền lương, thưởng và đời sống người lao động trong dịp Tết.

TPHCM tăng cường giám sát lương, thưởng Tết Bính Ngọ 2026 - Ảnh 1.

TPHCM sẽ tăng cường giám sát lương, thưởng Tết, ngăn ngừa tranh chấp lao động cuối năm

TPHCM tăng cường giám sát lương, thưởng Tết Bính Ngọ 2026 - Ảnh 2.

Sở Nội vụ TPHCM sẽ lập đoàn khảo sát tình hình chi trả lương, thưởng Tết tại các doanh nghiệp chưa báo cáo

Thành phần đoàn khảo sát trực tiếp gồm đại diện Sở Nội vụ và các cơ quan liên quan như Ban Tuyên giáo – Dân vận Thành ủy, LĐLĐ TPHCM, Ban Quản lý KCX-KCN, Ban Quản lý Khu Công nghệ cao, BHXH TPHCM và chính quyền địa phương nơi doanh nghiệp đặt trụ sở. Việc phối hợp nhiều lực lượng nhằm bảo đảm đánh giá khách quan, toàn diện và kịp thời xử lý các vấn đề phát sinh.

Thông qua hoạt động giám sát, Sở Nội vụ TPHCM sẽ chủ động nắm bắt thực tế chi trả lương – thưởng của doanh nghiệp, từ đó tham mưu UBND TPHCM các giải pháp bảo đảm quyền lợi chính đáng của người lao động, đặc biệt trong bối cảnh thành phố sau sắp xếp tiếp tục có số lượng lớn doanh nghiệp thuộc lĩnh vực chế biến – chế tạo, ngành sử dụng nhiều lao động và dễ phát sinh biến động vào dịp cuối năm. 


Tin liên quan

TPHCM tăng cường giám sát lương, thưởng dịp Tết 2026

TPHCM tăng cường giám sát lương, thưởng dịp Tết 2026

(NLĐO) - TPHCM tăng cường giám sát lao động, việc làm, lương, thưởng và quan hệ lao động dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, phòng ngừa tranh chấp tập thể.

Yêu cầu rà soát tiền lương, thưởng Tết trước ngày 25-12

(NLĐO) - Bộ Nội vụ yêu cầu các địa phương khẩn trương khảo sát tiền lương, thưởng Tết và quan hệ lao động năm 2025, gửi báo cáo trước ngày 25-12-2025.

Sớm lo lương, thưởng Tết cho người lao động

Nhiều doanh nghiệp đã xây dựng phương án điều chỉnh lương tối thiểu vùng và xây dựng kế hoạch chăm lo Tết Nguyên đán 2026 cho người lao động

