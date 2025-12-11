TPHCM lập đoàn khảo sát các doanh nghiệp chậm báo cáo lương, thưởng Tết

Sở Nội vụ TPHCM vừa ban hành kế hoạch về tăng cường giám sát tình hình trả lương, thưởng Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, nhằm kịp thời nắm bắt biến động lao động và bảo đảm ổn định quan hệ lao động trên địa bàn.

Kế hoạch được triển khai trên cơ sở thực hiện Công văn số 10287/BNV-CTL&BHXH của Bộ Nội vụ và Công văn số 4039/UBND-VX của UBND TPHCM yêu cầu theo dõi sát sao tiền lương, thưởng và đời sống người lao động trong dịp Tết.

Sở Nội vụ TPHCM sẽ lập đoàn khảo sát tình hình chi trả lương, thưởng Tết tại các doanh nghiệp chưa báo cáo

Thành phần đoàn khảo sát trực tiếp gồm đại diện Sở Nội vụ và các cơ quan liên quan như Ban Tuyên giáo – Dân vận Thành ủy, LĐLĐ TPHCM, Ban Quản lý KCX-KCN, Ban Quản lý Khu Công nghệ cao, BHXH TPHCM và chính quyền địa phương nơi doanh nghiệp đặt trụ sở. Việc phối hợp nhiều lực lượng nhằm bảo đảm đánh giá khách quan, toàn diện và kịp thời xử lý các vấn đề phát sinh.

Thông qua hoạt động giám sát, Sở Nội vụ TPHCM sẽ chủ động nắm bắt thực tế chi trả lương – thưởng của doanh nghiệp, từ đó tham mưu UBND TPHCM các giải pháp bảo đảm quyền lợi chính đáng của người lao động, đặc biệt trong bối cảnh thành phố sau sắp xếp tiếp tục có số lượng lớn doanh nghiệp thuộc lĩnh vực chế biến – chế tạo, ngành sử dụng nhiều lao động và dễ phát sinh biến động vào dịp cuối năm.



