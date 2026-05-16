HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Bạn đọc

TPHCM: Cảnh báo cháy rừng ở cấp cao nhất - cực kỳ nguy hiểm

Ngọc Giang

(NLĐO)- Trước tình hình nắng nóng kéo dài, nguy cơ cháy rừng tại nhiều khu vực ở TPHCM đang ở mức báo động cao nhất, mức V - cực kỳ nguy hiểm

Những ngày qua thời tiết tại các khu vực rừng do Hạt Kiểm lâm Phú Mỹ (Chi cục Kiểm lâm, Sở Nông nghiệp và Môi trường TPHCM) quản lý liên tục xuất hiện nắng nóng gay gắt, nền nhiệt tăng cao, độ ẩm không khí giảm mạnh. Thảm thực bì trong rừng như lá khô, cỏ dại, cành cây mục bị khô kiệt, tạo điều kiện thuận lợi để lửa bùng phát và lan nhanh trên diện rộng.

Trước tình hình trên, Hạt Kiểm lâm Phú Mỹ đã phát đi cảnh báo cháy rừng cấp V - cấp cực kỳ nguy hiểm, mức cao nhất trong thang cảnh báo cháy rừng.

Lực lượng kiểm lâm nhận định chỉ cần một sơ suất nhỏ như người dân đốt thực bì, đốt rác, hút thuốc hoặc sử dụng lửa bất cẩn khi vào rừng cũng có thể gây ra cháy lớn. Đặc biệt, vào thời điểm gió mạnh, ngọn lửa có thể lan rất nhanh, gây khó khăn cho công tác khống chế và tiềm ẩn nguy cơ thiệt hại nghiêm trọng về tài nguyên rừng cũng như môi trường sinh thái.

TPHCM: Nhiều khu vực rừng được cảnh báo cháy cấp cực kỳ nguy hiểm - Ảnh 1.

Các rừng thuộc Hạt Kiểm lâm Phú Mỹ quản lý đều được nâng lên cấp dự báo cháy rừng cấp V - Cực kỳ nguy hiểm

Trước nguy cơ cháy rừng ở mức cao nhất, Hạt Kiểm lâm Phú Mỹ đã triển khai nhiều biện pháp ứng phó khẩn cấp. Lực lượng kiểm lâm tổ chức trực gác 24/24 giờ tại các khu vực trọng điểm, tăng cường tuần tra nhằm phát hiện sớm các nguy cơ phát sinh cháy. Các phương án chữa cháy rừng cũng được rà soát, bổ sung để sẵn sàng xử lý khi có tình huống xảy ra.

Bên cạnh đó, lực lượng kiểm lâm phối hợp với công an, quân đội và chính quyền địa phương đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân nâng cao ý thức bảo vệ rừng. Người dân được khuyến cáo tuyệt đối không mang nguồn lửa vào rừng, không đốt cỏ, đốt rác gần khu vực có rừng trong thời điểm nắng nóng cực đoan hiện nay.

Các chủ rừng, đơn vị quản lý rừng cũng được yêu cầu chuẩn bị đầy đủ phương tiện, dụng cụ chữa cháy, bố trí lực lượng thường trực nhằm kịp thời xử lý nếu xảy ra sự cố.

TPHCM: Nhiều khu vực rừng được cảnh báo cháy cấp cực kỳ nguy hiểm - Ảnh 2.

Cứ cao điểm mùa khô, lực lượng kiểm lâm túc trực 24/24, tổ chức phát dọn nhằm hạn chế cháy lan trên diện rộng

Mùa khô năm nay được đánh giá diễn biến phức tạp hơn do thời tiết khắc nghiệt kéo dài. Vì vậy, công tác phòng ngừa, phát hiện sớm và xử lý nhanh các điểm cháy đóng vai trò đặc biệt quan trọng trong việc bảo vệ diện tích rừng hiện có.

Lực lượng chức năng khuyến cáo người dân khi phát hiện cháy rừng cần nhanh chóng báo cho cơ quan kiểm lâm hoặc chính quyền địa phương gần nhất để kịp thời huy động lực lượng xử lý, hạn chế thấp nhất thiệt hại xảy ra.

Hạt Kiểm lâm Phú Mỹ hiện quản lý 7 trạm kiểm lâm địa bàn gồm: Trạm Kiểm lâm Minh Đạm, Trạm Kiểm lâm Lộc An, Trạm Kiểm lâm Vũng Tàu, Trạm Kiểm lâm Long Sơn, Trạm Kiểm lâm Núi Dinh - Thị Vải, Trạm Kiểm lâm Bà Rịa và Trạm Kiểm lâm Xuân Sơn. Đây đều là những khu vực có diện tích rừng lớn, xen kẽ khu dân cư, điểm du lịch và hoạt động sản xuất nên tiềm ẩn nguy cơ cháy cao trong mùa khô.


Tin liên quan

Hình ảnh gần 300 cán bộ, chiến sĩ căng mình khống chế đám cháy rừng tại Cô Tô

Hình ảnh gần 300 cán bộ, chiến sĩ căng mình khống chế đám cháy rừng tại Cô Tô

(NLĐO) - Đám cháy bùng phát tại khu vực lâm trường ở An Giang buộc lực lượng chức năng triển khai nhiều biện pháp dập lửa xuyên suốt nhiều giờ.

Sẵn sàng ứng phó trước nguy cơ cháy rừng ở U Minh Hạ

Các đơn vị quản lý rừng tuyệt đối không được chủ quan, lơ là và thực hiện tốt phương châm "4 tại chỗ" trong PCCC rừng.

Nắng nóng, cháy rừng hoành hành ở châu Âu

Lực lượng cứu hỏa ở nhiều nước châu Âu vẫn tiếp tục chống chọi với các đám cháy rừng hôm 12-8 trong bối cảnh nhiệt độ ở một số khu vực tăng lên hơn 40 độ C.

TPHCM Lửa bùng phát cháy rừng nguy cơ cháy rừng cực kỳ nguy hiểm Vũng Tàu cảnh báo cháy rừng cấp cao nhất Hạt kiểm lâm Phú Mỹ
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo