TPHCM: Cảnh báo cháy rừng ở cấp cao nhất - cực kỳ nguy hiểm

Những ngày qua thời tiết tại các khu vực rừng do Hạt Kiểm lâm Phú Mỹ (Chi cục Kiểm lâm, Sở Nông nghiệp và Môi trường TPHCM) quản lý liên tục xuất hiện nắng nóng gay gắt, nền nhiệt tăng cao, độ ẩm không khí giảm mạnh. Thảm thực bì trong rừng như lá khô, cỏ dại, cành cây mục bị khô kiệt, tạo điều kiện thuận lợi để lửa bùng phát và lan nhanh trên diện rộng.

Trước tình hình trên, Hạt Kiểm lâm Phú Mỹ đã phát đi cảnh báo cháy rừng cấp V - cấp cực kỳ nguy hiểm, mức cao nhất trong thang cảnh báo cháy rừng.

Lực lượng kiểm lâm nhận định chỉ cần một sơ suất nhỏ như người dân đốt thực bì, đốt rác, hút thuốc hoặc sử dụng lửa bất cẩn khi vào rừng cũng có thể gây ra cháy lớn. Đặc biệt, vào thời điểm gió mạnh, ngọn lửa có thể lan rất nhanh, gây khó khăn cho công tác khống chế và tiềm ẩn nguy cơ thiệt hại nghiêm trọng về tài nguyên rừng cũng như môi trường sinh thái.

Các rừng thuộc Hạt Kiểm lâm Phú Mỹ quản lý đều được nâng lên cấp dự báo cháy rừng cấp V - Cực kỳ nguy hiểm

Trước nguy cơ cháy rừng ở mức cao nhất, Hạt Kiểm lâm Phú Mỹ đã triển khai nhiều biện pháp ứng phó khẩn cấp. Lực lượng kiểm lâm tổ chức trực gác 24/24 giờ tại các khu vực trọng điểm, tăng cường tuần tra nhằm phát hiện sớm các nguy cơ phát sinh cháy. Các phương án chữa cháy rừng cũng được rà soát, bổ sung để sẵn sàng xử lý khi có tình huống xảy ra.

Bên cạnh đó, lực lượng kiểm lâm phối hợp với công an, quân đội và chính quyền địa phương đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân nâng cao ý thức bảo vệ rừng. Người dân được khuyến cáo tuyệt đối không mang nguồn lửa vào rừng, không đốt cỏ, đốt rác gần khu vực có rừng trong thời điểm nắng nóng cực đoan hiện nay.

Các chủ rừng, đơn vị quản lý rừng cũng được yêu cầu chuẩn bị đầy đủ phương tiện, dụng cụ chữa cháy, bố trí lực lượng thường trực nhằm kịp thời xử lý nếu xảy ra sự cố.

Cứ cao điểm mùa khô, lực lượng kiểm lâm túc trực 24/24, tổ chức phát dọn nhằm hạn chế cháy lan trên diện rộng

Mùa khô năm nay được đánh giá diễn biến phức tạp hơn do thời tiết khắc nghiệt kéo dài. Vì vậy, công tác phòng ngừa, phát hiện sớm và xử lý nhanh các điểm cháy đóng vai trò đặc biệt quan trọng trong việc bảo vệ diện tích rừng hiện có.

Lực lượng chức năng khuyến cáo người dân khi phát hiện cháy rừng cần nhanh chóng báo cho cơ quan kiểm lâm hoặc chính quyền địa phương gần nhất để kịp thời huy động lực lượng xử lý, hạn chế thấp nhất thiệt hại xảy ra.

Hạt Kiểm lâm Phú Mỹ hiện quản lý 7 trạm kiểm lâm địa bàn gồm: Trạm Kiểm lâm Minh Đạm, Trạm Kiểm lâm Lộc An, Trạm Kiểm lâm Vũng Tàu, Trạm Kiểm lâm Long Sơn, Trạm Kiểm lâm Núi Dinh - Thị Vải, Trạm Kiểm lâm Bà Rịa và Trạm Kiểm lâm Xuân Sơn. Đây đều là những khu vực có diện tích rừng lớn, xen kẽ khu dân cư, điểm du lịch và hoạt động sản xuất nên tiềm ẩn nguy cơ cháy cao trong mùa khô.



