BHXH TPHCM vừa triển khai công tác cấp thẻ BHYT cho 7 nhóm đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ 100% mức đóng trên địa bàn.

Căn cứ Nghị định số 351/2025/NĐ-CP ngày 30-12-2025 của Chính phủ quy định chuẩn nghèo đa chiều quốc gia giai đoạn 2026-2030; thực hiện Nghị quyết số 75/2025/NQ-HĐND ngày 10-12-2025 của HĐND TPHCM quy định mức hỗ trợ tiền đóng 100% BHYT cho người bệnh phong tại Bệnh viện Bến Sắn; trẻ em và người có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn TPHCM, việc thực hiện cụ thể như sau:

Người dân xã Tân Vĩnh Lộc, TPHCM được khám bệnh miễn phí

Cấp thẻ BHYT cho các nhóm gồm: Người bệnh phong tại Bệnh viện Bến Sắn thuộc Sở Y tế; trẻ em từ đủ 6 tuổi đến dưới 16 tuổi, có đăng ký thường trú hoặc tạm trú theo quy định trên địa bàn TP HCM;

Người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều của địa phương; người thuộc hộ mới thoát nghèo trong vòng 36 tháng kể từ khi có quyết định công nhận thoát nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều của địa phương;

Người cao tuổi từ đủ 60 tuổi đến dưới 65 tuổi: Sống đơn thân/neo đơn (là người có chồng/vợ, con, người trực tiếp chăm sóc và nuôi dưỡng đã tử vong) hoặc độc thân (không chồng/vợ, có giấy xác nhận sống độc thân theo quy định Luật Hộ tịch) hiện sống một mình hoặc sống với người thân được xác định có thu nhập thấp hơn mức thu nhập theo bộ tiêu chí đo lường chuẩn nghèo đa chiều của địa phương có đăng ký thường trú hoặc tạm trú theo quy định trên địa bàn TPHCM;

Người mắc bệnh hiểm nghèo theo danh mục bệnh hiểm nghèo của Bộ Y tế được xác định có thu nhập thấp hơn mức thu nhập theo bộ tiêu chí đo lường chuẩn nghèo đa chiều của địa phương, có đăng ký thường trú hoặc tạm trú theo quy định trên địa bàn TPHCM;

Người khuyết tật nhìn và được xác định mức độ khuyết tật nhẹ do cơ quan có thẩm quyền xác nhận, có đăng ký thường trú hoặc tạm trú theo quy định trên địa bàn TPHCM;

Thẻ BHYT sẽ được cấp theo năm tài chính, có giá trị từ ngày 1 của tháng nhận đủ hồ sơ.

Theo quy định, toàn bộ các nhóm thụ hưởng nói trên đều có mã đối tượng là GD; mức hưởng 4 và mã khối thống kê là 31.

Ông Trần Dũng Hà, Phó Giám đốc BHXH TPHCM, trao thẻ BHYT cho người dân khó khăn

Khoảng 358 tỉ đồng hỗ trợ thẻ BHYT cho 7 nhóm đối tượng đặc thù Theo UBND TPHCM, dự kiến số kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ BHYT cho các nhóm nêu trên trong năm 2026 khoảng 358 tỉ đồng. Nguồn kinh phí thực hiện được ngân sách nhà nước đảm bảo theo phân cấp của Luật Ngân sách nhà nước hiện hành. Thời điểm áp dụng sự hỗ trợ về BHYT với 7 nhóm trên bắt đầu từ 1-1-2026.



