Địa chỉ thường trú tại xã an toàn khu nhưng sống ở xã khác, có được hưởng BHYT 100%?

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Sức khỏe

Địa chỉ thường trú tại xã an toàn khu nhưng sống ở xã khác, có được hưởng BHYT 100%?

Tin-ảnh: Hồng Đào

(NLĐO) - Người đồng thời thuộc nhiều đối tượng tham gia BHYT khác nhau thì đóng BHYT theo đối tượng đầu tiên.

Bà Vũ Thị Lài (ngụ Đà Nẵng) hỏi bà có hộ khẩu thường trú tại xã an toàn khu, xã đặc biệt khó khăn nhưng sinh sống và làm việc tại một xã khác. Vậy trường hợp của bà có được BHYT thanh toán 100% chi phí khám bệnh, chữa bệnh không?

Địa chỉ thường trú tại xã an toàn khu nhưng ở xã khác, có được hưởng BHYT 100% - Ảnh 1.

Người dân khám bệnh bằng thẻ BHYT

Về vấn đề này, BHXH Việt Nam trả lời như sau:

Căn cứ quy định tại khoản 5 Điều 13 và khoản 2 Điều 22 Luật BHYT: "Người đồng thời thuộc nhiều đối tượng tham gia BHYT khác nhau quy định tại Điều 12 của luật này thì đóng BHYT theo đối tượng đầu tiên mà người đó được xác định theo thứ tự của các đối tượng quy định tại Điều 12 của luật này...", "Người thuộc nhiều đối tượng tham gia BHYT thì được hưởng quyền lợi BHYT theo đối tượng có quyền lợi cao nhất".

Tại khoản 2 Điều 5 Nghị định số 188/2025/NĐ-CP ngày 1-7-2025 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật BHYT quy định:

"Người dân các xã an toàn khu cách mạng trong kháng chiến chống Pháp hoặc chống Mỹ hiện đang thường trú tại các xã an toàn khu cách mạng trong kháng chiến chống Pháp hoặc chống Mỹ đã được cập nhật thông tin trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, cơ sở dữ liệu về cư trú tham gia BHYT theo nhóm do ngân sách nhà nước đóng quy định tại khoản 3 Điều 12 Luật BHYT" và có mức hưởng 100% chi phí khám bệnh, chữa bệnh theo quy định tại khoản 1 Điều 15 của nghị định này.

Như vậy, trường hợp bà Lài vẫn được BHYT thanh toán 100% chi phí khám chữa bệnh.

Tin liên quan

Infographic: 11 trường hợp được BHYT thanh toán 100%

Infographic: 11 trường hợp được BHYT thanh toán 100%

(NLĐO) - Ngoài 11 nhóm đối tượng được quỹ BHYT thanh toán 100% chi phí khám chữa bệnh từ ngày 1-1-2026, các nhóm khác được hưởng mức chi trả 80%-95%

TPHCM: Một người bệnh được BHYT chi trả 3,57 tỉ đồng

(NLĐO)- BHXH TPHCM dự báo lượt khám chữa bệnh BHYT sẽ tăng cao so với cùng kỳ, kèm theo chi phí khám chữa bệnh BHYT cũng sẽ tăng khoảng 15-18% so với năm 2025

Một bệnh viện quốc tế ở TPHCM khám chữa bệnh BHYT tất cả các dịch vụ

(NLĐO) - Một bệnh viện quốc tế đạt chuẩn JCI tại TPHCM vừa áp dụng khám chữa bệnh BHYT cho tất cả các dịch vụ, bao gồm nội trú, ngoại trú và cấp cứu.

khám chữa bệnh BHYT bảo hiểm xã hội an toàn khu
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo