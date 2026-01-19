Địa chỉ thường trú tại xã an toàn khu nhưng sống ở xã khác, có được hưởng BHYT 100%?

Bà Vũ Thị Lài (ngụ Đà Nẵng) hỏi bà có hộ khẩu thường trú tại xã an toàn khu, xã đặc biệt khó khăn nhưng sinh sống và làm việc tại một xã khác. Vậy trường hợp của bà có được BHYT thanh toán 100% chi phí khám bệnh, chữa bệnh không?

Người dân khám bệnh bằng thẻ BHYT

Về vấn đề này, BHXH Việt Nam trả lời như sau:

Căn cứ quy định tại khoản 5 Điều 13 và khoản 2 Điều 22 Luật BHYT: "Người đồng thời thuộc nhiều đối tượng tham gia BHYT khác nhau quy định tại Điều 12 của luật này thì đóng BHYT theo đối tượng đầu tiên mà người đó được xác định theo thứ tự của các đối tượng quy định tại Điều 12 của luật này...", "Người thuộc nhiều đối tượng tham gia BHYT thì được hưởng quyền lợi BHYT theo đối tượng có quyền lợi cao nhất".

Tại khoản 2 Điều 5 Nghị định số 188/2025/NĐ-CP ngày 1-7-2025 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật BHYT quy định:

"Người dân các xã an toàn khu cách mạng trong kháng chiến chống Pháp hoặc chống Mỹ hiện đang thường trú tại các xã an toàn khu cách mạng trong kháng chiến chống Pháp hoặc chống Mỹ đã được cập nhật thông tin trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, cơ sở dữ liệu về cư trú tham gia BHYT theo nhóm do ngân sách nhà nước đóng quy định tại khoản 3 Điều 12 Luật BHYT" và có mức hưởng 100% chi phí khám bệnh, chữa bệnh theo quy định tại khoản 1 Điều 15 của nghị định này.

Như vậy, trường hợp bà Lài vẫn được BHYT thanh toán 100% chi phí khám chữa bệnh.