TPHCM: Một người bệnh được BHYT chi trả 3,57 tỉ đồng

Ngày 13-1, BHXH TPHCM cho biết thành phố hiện có gần 12,9 triệu người tham gia BHYT. Trong năm 2025, toàn thành phố có hơn 31 triệu lượt người khám chữa bệnh BHYT, ước tính tổng chi phí là 41.319 tỉ đồng, trong đó quỹ BHYT thanh toán 32.326 tỉ đồng.

Trong số hơn 31 triệu lượt khám chữa bệnh trên, quỹ BHYT đã chi trả cho 1 bệnh nhân 25 tuổi điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy với số tiền là 3,57 tỉ đồng. Bệnh nhân này mắc bệnh máu khó đông (bệnh lý thiếu yếu tố VIII di truyền).

Người dân TPHCM khám bệnh BHYT tại Bệnh viện Y học cổ truyền TPHCM

Đứng thứ 2 là một bệnh nhân 36 tuổi điều trị tại Bệnh viện Quân y 175 trong năm 2025 đã được quỹ BHYT chi trả 2,11 tỉ đồng với bệnh lý nhiễm trùng huyết.

Năm 2026 có nhiều thay đổi về quyền lợi và mức hưởng của người tham gia BHYT. Do đó, BHXH TPHCM dự báo số lượt khám chữa bệnh BHYT sẽ tăng cao so với cùng kỳ, kèm theo chi phí khám chữa bệnh BHYT cũng sẽ tăng khoảng 15-18% so với năm 2025.

Sau khi sáp nhập, TPHCM mới với quy mô dân số là hơn 14 triệu người. Ước tính đến 31-12-2025, số người tham gia BHYT trên địa bàn thành phố là gần 12,9 triệu người.

Đặc điểm nổi bật của thành phố là nhóm đồng thời tham gia cả BHXH và BHYT chiếm tỉ trọng cao nhất trong cơ cấu người tham gia BHYT trên địa bàn.

Nguyên nhân là thành phố có tỉ lệ lao động làm việc theo hợp đồng cao nhất cả nước, tập trung nhiều doanh nghiệp, khu công nghiệp nên số người tham gia BHXH bắt buộc rất lớn. Theo quy định, người tham gia BHXH bắt buộc đồng thời phải tham gia BHYT. Vì vậy, nhóm đồng thời tham gia cả BHXH và BHYT chiếm tỉ trọng cao nhất.

Trên 95% dân số tham gia BHYT vào năm 2026 Trước đó, ngày 14-11, Nghị quyết số 56/2025/NQ-HĐND của HĐND TPHCM thống nhất hỗ trợ 100% mức đóng BHYT cho học sinh, sinh viên và người dân từ 65 đến 75 tuổi có hộ khẩu thường trú trên địa bàn. Chủ trương này nhằm hiện thực hóa mục tiêu đạt trên 95% dân số tham gia BHYT vào năm 2026 và tiến tới bao phủ toàn dân vào năm 2030. Ước tính trong năm 2026 sẽ có hơn 2 triệu học sinh và hơn 530.000 người từ 65 đến 75 tuổi được ngân sách thành phố hỗ trợ 100% chi phí mua thẻ BHYT với tổng kinh phí khoảng 2.000 tỉ đồng.



