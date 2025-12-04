HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự Đô thị

TPHCM chấn chỉnh hoạt động của xe buýt 2 tầng

Ngọc Quý

(NLĐO) - TPHCM chấn chỉnh hoạt động xe buýt ô tô thoáng nóc tại trung tâm, yêu cầu lái xe tuân thủ luật, dừng đỗ đúng điểm, đảm bảo an toàn giao thông.

Sở Xây dựng TPHCM vừa có văn bản gửi các đơn vị liên quan về việc chấn chỉnh hoạt động các tuyến xe buýt sử dụng ô tô thoáng nóc chở khách du lịch tại trung tâm thành phố.

TPHCM yêu cầu xe buýt du lịch 2 tầng chấp hành biển báo nghiêm túc - Ảnh 1.

TPHCM sẽ siết quản lý xe buýt thoáng nóc 2 tầng

Trước đó, ngày 28-3-2025, UBND TPHCM đã ban hành Công văn số 2039/UBND-ĐT về phương án thí điểm vận chuyển hành khách bằng xe ô tô theo Nghị định 158/2024/NĐ-CP. 

Trên cơ sở đó, TP triển khai các tuyến xe buýt sử dụng ô tô thoáng nóc và tuyến kết nối cảng hàng không. Thời gian thí điểm đã kết thúc và hoạt động được chuyển tiếp theo loại hình xe buýt đến hết ngày 31-12-2025.

Qua theo dõi, Sở Xây dựng nhận thấy nhiều xe ô tô 2 tầng thoáng nóc không chấp hành biển báo, lưu thông vào đường cấm, dừng đỗ trái quy định, gây mất trật tự tại các khu vực trung tâm như:

Đường Đồng Khởi (khu vực xung quanh Nhà hát TP): cấm dừng và đỗ xe.

Đường Lê Lợi (từ Nguyễn Huệ đến Đồng Khởi): cấm xe tải và xe khách trên 16 chỗ lưu thông, cấm dừng đỗ.

Đường Nguyễn Huệ (từ Tôn Đức Thắng đến Lê Lợi): cấm dừng, đỗ xe; giao lộ Nguyễn Huệ – Lê Lợi: cấm dừng và đỗ.

Khu vực chợ Bến Thành – đường Phan Chu Trinh: cấm dừng và đỗ theo hướng Lê Lai – Lê Thánh Tôn.

Đường Lê Duẩn (từ Pasteur đến Nam Kỳ Khởi Nghĩa): cấm đỗ xe.

Để tăng cường trật tự giao thông và xây dựng văn minh đô thị, Sở Xây dựng đề nghị:

Phòng Cảnh sát Giao thông TP tiếp tục phối hợp kiểm tra, xử lý các trường hợp vi phạm tại các tuyến Đồng Khởi, Lê Lợi, Nguyễn Huệ, Lê Duẩn, chợ Bến Thành và Công xã Paris, đồng thời áp dụng camera giám sát.

Sở Văn hóa và Du lịch xem xét quảng cáo trên phương tiện thoáng nóc để đảm bảo mỹ quan, hình ảnh TP.

UBND phường Sài Gòn chỉ đạo lực lượng chức năng giám sát, xử lý vi phạm sử dụng hè phố trái quy định, đảm bảo tuân thủ trong hoạt động đón trả khách.

Trung tâm Quản lý hạ tầng giao thông đường bộ rà soát, đề xuất tháo dỡ biển báo phụ cho phép xe thoáng nóc rẽ trái tại trung tâm, báo cáo Sở Xây dựng trong tháng 12-2025.

Trung tâm Quản lý Giao thông công cộng rà soát tiêu chí đặt hàng khai thác xe buýt thoáng nóc, ưu tiên không quảng cáo trên phương tiện và chấp hành nghiêm luật giao thông; thông tin rộng rãi cho các đơn vị vận tải, tổ chức lại đặt hàng khai thác cho năm 2026 và báo cáo Sở Xây dựng.

Thu hơn 22 tỉ đồng mỗi năm khi lắp trụ sạc ở 19 bến xe buýt tại TPHCM

Thu hơn 22 tỉ đồng mỗi năm khi lắp trụ sạc ở 19 bến xe buýt tại TPHCM

(NLĐO) - TPHCM đề xuất tận dụng 19 bến, bãi xe buýt lắp trụ sạc điện, đáp ứng nhu cầu xe buýt điện và tạo nguồn thu hơn 22 tỉ đồng/năm.

Doanh nghiệp ở Hà Nội đầu tư hơn 400 tỉ đồng chuyển 100% sang xe buýt điện

(NLĐO)- Một doanh nghiệp vận tải ở Hà Nội đã chuyển đổi 100% đội xe hiện hữu sang xe buýt điện.

TPHCM dự kiến mở thêm 106 tuyến xe buýt

(NLĐO) - TPHCM dự kiến mở thêm 18 tuyến xe buýt liên tỉnh và hàng chục tuyến nội tỉnh mới, mở rộng kết nối với Đồng Nai, Tây Ninh, Lâm Đồng.

trung tâm thành phố Luật Giao thông Tôn Đức Thắng Sở Xây dựng tuyến xe buýt
