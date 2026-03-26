Phạt tài xế đỗ xe bên trái đường một chiều ở trung tâm TPHCM

Ngày 26-3, Đội CSGT Bến Thành, Phòng CSGT Công an TPHCM xử phạt tài xế ô tô N.M.N (ngụ TPHCM) về hành vi dừng, đỗ ô tô bên trái đường một chiều.

Vụ việc được người dân dùng camera điện thoại ghi lại lúc 19 giờ ngày 24-3 trên đường Lý Tự Trọng, phường Bến Thành. Video sau đó được gửi đến đường dây nóng của Phòng CSGT Công an TPHCM.

Đội CSGT Bến Thành vào cuộc xác minh, mời tài xế N. đến trụ sở làm việc.

Tại cơ quan công an, tài xế N. cho biết đã lái xe dừng bên trái đường một chiều trước khách sạn trên đường Lý Tự Trọng để đón, trả khách. Lực lượng CSGT lập biên bản tài xế với N. với lỗi vi phạm trên.

Phòng CSGT cho biết hành vi dừng, đỗ sai quy định trên đường một chiều sẽ tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông, gây cản trở phương tiện lưu thông.

Luật sư Phùng Huyền, Giám đốc Công ty Luật TNHH A+, cho biết theo Nghị định 168/2024, tài xế N. sẽ bị phạt tiền từ 2-3 triệu đồng, trừ 2 điểm giấy phép lái xe.