TPHCM: Chỉ đạo mới về hệ số điều chỉnh giá đất

UBND TPHCM vừa có văn bản chỉ đạo về hệ số điều chỉnh giá đất trên địa bàn. Theo đó, Chủ tịch UBND TP HCM thống nhất đề nghị của Sở Nông nghiệp và Môi trường về chủ trương xây dựng Quyết định quy định hệ số điều chỉnh giá đất trên địa bàn thành phố (áp dụng từ ngày 1-7) theo trình tự, thủ tục rút gọn.

Việc này nhằm bảo đảm cơ sở triển khai thực hiện các thủ tục hành chính về đất đai, xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai trên địa bàn thành phố liên tục, kịp thời, đúng quy định.

UBND TPHCM giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp Sở Tư pháp và các cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương rà soát cơ sở pháp lý, dữ liệu đầu vào, xây dựng dự thảo quyết định quy định hệ số điều chỉnh giá đất trên địa bàn thành phố.

Việc này thực hiện đầy đủ trình tự, thủ tục xây dựng, thẩm định văn bản quy phạm pháp luật theo quy định; bảo đảm nội dung tham mưu chặt chẽ, phù hợp tình hình thực tế và đúng quy định pháp luật.

Đồng thời, Chủ tịch UBND TPHCM đề nghị Thuế TPHCM, các thuế cơ sở, Văn phòng Đăng ký đất đai thành phố và các chi nhánh, UBND 168 phường, xã, đặc khu và các cơ quan, đơn vị có liên quan khẩn trương phối hợp, cung cấp đầy đủ dữ liệu, hồ sơ, thông tin về giá đất, nghĩa vụ tài chính về đất đai và các nội dung liên quan.

Qua đó, phục vụ công tác rà soát, tổng hợp, xây dựng hệ số điều chỉnh giá đất trên địa bàn thành phố áp dụng từ ngày 1-7.