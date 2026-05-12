Thời sự

TPHCM: Chỉ đạo mới về hệ số điều chỉnh giá đất

QUỐC ANH

(NLĐO) - TPHCM xây dựng quyết định quy định hệ số điều chỉnh giá đất theo trình tự thủ tục rút gọn.

UBND TPHCM vừa có văn bản chỉ đạo về hệ số điều chỉnh giá đất trên địa bàn. Theo đó, Chủ tịch UBND TP HCM thống nhất đề nghị của Sở Nông nghiệp và Môi trường về chủ trương xây dựng Quyết định quy định hệ số điều chỉnh giá đất trên địa bàn thành phố (áp dụng từ ngày 1-7) theo trình tự, thủ tục rút gọn.

TPHCM xây dựng quyết định quy định hệ số điều chỉnh giá đất trên địa bàn thành phố (áp dụng từ ngày 1-7) theo trình tự, thủ tục rút gọn.

Việc này nhằm bảo đảm cơ sở triển khai thực hiện các thủ tục hành chính về đất đai, xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai trên địa bàn thành phố liên tục, kịp thời, đúng quy định.

UBND TPHCM giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp Sở Tư pháp và các cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương rà soát cơ sở pháp lý, dữ liệu đầu vào, xây dựng dự thảo quyết định quy định hệ số điều chỉnh giá đất trên địa bàn thành phố.

Việc này thực hiện đầy đủ trình tự, thủ tục xây dựng, thẩm định văn bản quy phạm pháp luật theo quy định; bảo đảm nội dung tham mưu chặt chẽ, phù hợp tình hình thực tế và đúng quy định pháp luật.

Đồng thời, Chủ tịch UBND TPHCM đề nghị Thuế TPHCM, các thuế cơ sở, Văn phòng Đăng ký đất đai thành phố và các chi nhánh, UBND 168 phường, xã, đặc khu và các cơ quan, đơn vị có liên quan khẩn trương phối hợp, cung cấp đầy đủ dữ liệu, hồ sơ, thông tin về giá đất, nghĩa vụ tài chính về đất đai và các nội dung liên quan.

Qua đó, phục vụ công tác rà soát, tổng hợp, xây dựng hệ số điều chỉnh giá đất trên địa bàn thành phố áp dụng từ ngày 1-7.

Các cơ quan, đơn vị chịu trách nhiệm về tính chính xác, đầy đủ và kịp thời của dữ liệu cung cấp theo đúng quy định. Sở Nông nghiệp và Môi trường tổng hợp, hoàn chỉnh hồ sơ, tham mưu trình UBND TPHCM xem xét, ban hành theo đúng trình tự, thủ tục rút gọn và tiến độ yêu cầu.

TPHCM: Xây dựng hệ số điều chỉnh giá đất hơn 11.000 tuyến đường

TPHCM: Xây dựng hệ số điều chỉnh giá đất hơn 11.000 tuyến đường

(NLĐO) - TPHCM xây dựng hệ số điều chỉnh cho hơn 11.000 tuyến đường, dự kiến hệ số tính tiền bồi thường, chuyển mục đích sử dụng đất từ 1,2 lần trở lên.

Hóa giải thách thức mới về đất đai

Giá đất tại bảng giá đất lần đầu áp dụng từ ngày 1-1-2026 chưa quyết định mức thu nghĩa vụ tài chính cao hay thấp đối với người sử dụng đất

Tin vui cho 100 dự án tại TPHCM

(NLĐO) - Cư dân thêm hy vọng sớm có sổ hồng khi cách tính tiền sử dụng đất dự kiến được mở rộng, chủ đầu tư dự án sớm hoàn thành nghĩa vụ tài chính

giá đất dữ liệu đất đai
