Thời sự

TPHCM: Gần 1.000 căn nhà ở xã hội cho lực lượng công an

CHÍ NGUYÊN - QUỐC ANH

(NLĐO) - Dự án nhà ở xã hội dành cho lực lượng vũ trang Công an nhân dân khởi công tại khu nhà dân cư 28 ha, xã Hiệp Phước.

Sáng 12-12, Bộ Công an chủ trì, phối hợp cùng Công ty Cổ phần Pearl Land – chủ đầu tư dự án, tổ chức lễ khởi công dự án xây dựng nhà ở cho lực lượng vũ trang Công an nhân dân tại khu dân cư 28 ha, xã Hiệp Phước.

TPHCM: Gần 1.000 căn nhà ở xã hội cho lực lượng công an - Ảnh 1.

Trung tướng Đặng Hồng Đức, Thứ trưởng Bộ Công an, phát biểu tại lễ khởi công dự án nhà ở cho lực lượng Công an nhân dân tại xã Hiệp Phước, TPHCM.

Phát biểu tại buổi lễ, Trung tướng Đặng Hồng Đức, Thứ trưởng Bộ Công an, nhấn mạnh trong bối cảnh giá nhà đất tại TPHCM ở mức cao, việc tạo lập nhà ở cho lực lượng công an, đặc biệt là cán bộ trẻ, gặp nhiều khó khăn.

"Mong muốn bình dị nhất của mỗi người là có một mái ấm ổn định để yên tâm công tác. Bộ Công an xác định việc chăm lo nhà ở cho cán bộ, chiến sĩ là nhiệm vụ quan trọng, lâu dài" - Trung tướng Đặng Hồng Đức chia sẻ.

TPHCM: Gần 1.000 căn nhà ở xã hội cho lực lượng công an - Ảnh 2.

Lãnh đạo Bộ Công an, UBND TPHCM và các đơn vị liên quan thực hiện nghi thức khởi công dự án nhà ở cho lực lượng Công an nhân dân tại xã Hiệp Phước.

Theo Thứ trưởng Bộ Công an, đây là công trình thứ 3 được khởi công trên địa bàn TPHCM, thể hiện nỗ lực của Bộ trong việc phối hợp các đơn vị, doanh nghiệp để từng bước đáp ứng nhu cầu nhà ở cho lực lượng. Ông đề nghị chủ đầu tư và các nhà thầu tập trung nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ, đồng thời đảm bảo chất lượng công trình.

"Nhà ở xã hội phải đạt chất lượng như nhà ở thương mại, không chỉ bền vững, tiện nghi mà còn góp phần tạo nên diện mạo đẹp cho khu phố, cho đô thị" - Thứ trưởng Bộ Công an nhấn mạnh.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Bùi Minh Thạnh cho biết theo chỉ tiêu Thủ tướng Chính phủ giao, đến năm 2030 TPHCM phải hoàn thành gần 200.000 căn nhà ở xã hội.

Riêng dự án tại xã Hiệp Phước dự kiến cung cấp 995 căn hộ, đáp ứng chỗ ở cho khoảng trên 2.400 người, góp phần quan trọng vào mục tiêu chung của thành phố.

TPHCM: Gần 1.000 căn nhà ở xã hội cho lực lượng công an - Ảnh 3.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Bùi Minh Thạnh thông tin chỉ tiêu phát triển nhà ở xã hội, nhấn mạnh quyết tâm hoàn thành mục tiêu Thủ tướng Chính phủ giao.

Lãnh đạo TPHCM đánh giá cao sự phối hợp của các sở, ngành và tinh thần đồng hành của nhà đầu tư trong phát triển nhà ở xã hội.

"Thành phố cam kết tiếp tục hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn, rút gọn thủ tục hành chính để đẩy nhanh tiến độ các dự án trong thời gian tới" – ông Bùi Minh Thạnh.

Đại diện địa phương, bà Lê Thị Anh Thư, Chủ tịch UBND xã Hiệp Phước cho biết, địa phương xác định phát triển nhà ở, trong đó có nhà ở cho lực lượng vũ trang, là mục tiêu trọng điểm gắn với định hướng phát triển đô thị và kinh tế – xã hội của xã. 

UBND xã cam kết tiếp tục đồng hành, hỗ trợ chủ đầu tư hoàn thiện thủ tục và phối hợp chặt chẽ trong quá trình triển khai, nhằm đảm bảo dự án được thực hiện đúng tiến độ, hiệu quả.

TPHCM: Gần 1.000 căn nhà ở xã hội cho lực lượng công an - Ảnh 4.

Dự án tọa lạc tại khu dân cư 28 ha, xã Hiệp Phước. Đây là khu vực được đánh giá cao về hạ tầng và khả năng kết nối giao thông.

Dự án nhà ở cho lực lượng Công an tại xã Hiệp Phước là một trong hai dự án tại TPHCM triển khai theo Nghị quyết số 201/2025/QH15 của Quốc hội và Nghị định 192/2025/NĐ-CP của Chính phủ về thí điểm cơ chế, chính sách phát triển nhà ở xã hội, trước đó là dự án tại phường Bình Phú được khởi công với quy mô hơn 400 căn.

Mục tiêu của TPHCM đến năm 2030 là phát triển 199.400 căn nhà ở xã hội theo chỉ tiêu của Thủ tướng Chính phủ. Kế hoạch được chia thành 2 giai đoạn: 2021 - 2025 hoàn thành 18.143 căn (riêng năm 2025 là 13.040 căn), 2026 - 2030 hoàn thành 181.257 căn.

Trong khi đó, qua khảo sát thì cơ quan chức năng thành phố nhận định nhu cầu nhà ở xã hội đến năm 2030 có thể lên tới 974.000 căn, trong đó 30% là nhu cầu của công nhân.

Tin liên quan

Đặt mục tiêu gần 200.000 căn nhà ở xã hội đến năm 2030

Đặt mục tiêu gần 200.000 căn nhà ở xã hội đến năm 2030

Để hoàn thành mục tiêu gần 200.000 căn nhà ở xã hội dù nhu cầu thực tế cao gấp 5 lần, TP HCM và Bộ Xây dựng đang tăng tốc triển khai các giải pháp tháo gỡ

Sớm đáp ứng mong mỏi an cư

Tổng LĐLĐ Việt Nam đã và đang đầu tư xây dựng nhiều dự án nhà ở xã hội từ nguồn tài chính Công đoàn cho công nhân - lao động mua hoặc thuê mua

Bộ Xây dựng làm việc với UBND TP HCM về phát triển nhà ở xã hội

(NLĐO) - Ông Nguyễn Văn Sinh, Thứ trưởng Bộ Xây dựng, mong TP HCM có chương trình đột phá để tăng nguồn cung nhà ở xã hội trong năm 2026.

lực lượng vũ trang nhà ở xã hội Bộ Công an xây dựng nhà ở lễ khởi công dự án nhà ở giá nhà đất nhu cầu nhà ở
