TPHCM chốt danh sách hàng loạt địa điểm bắn pháo hoa đêm giao thừa Tết Bính Ngọ

UBND TPHCM vừa ban hành văn bản chỉ đạo về việc thực hiện tổ chức bắn pháo hoa dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Theo đó, 4 điểm bắn pháo hoa tầm cao (kết hợp tầm thấp) gồm: Khu vực đầu hầm sông Sài Gòn (phường An Khánh), khu vực Trung tâm Thành phố mới (phường Bình Dương), Quảng trường Tam Thắng (phường Vũng Tàu), Quảng trường Công viên Bà Rịa (phường Bà Rịa).

Bên cạnh đó, hàng loạt điểm bắn pháo hoa tầm thấp gồm: Công viên Văn hóa Đầm Sen (phường Bình Thới), sân bóng Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thanh xã Dầu Tiếng, sân bóng Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Học tập cộng đồng xã Minh Thạnh, chợ Bình Điền (phường Bình Đông), Khu di tích lịch sử Địa đạo Củ Chi (xã An Nhơn Tây), Khu Truyền thống cách mạng cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968 (xã Tân Nhựt), Quảng trường Trung tâm Hành chính phường Tân Mỹ.

Điểm bắn pháo hoa tầm thấp còn đặt tại tòa tháp SAIGON MARINA IFC (phường Sài Gòn), dự án khu dân cư Vườn Cau (phường Lái Thiêu), Khu Đô thị - thương mại - dịch vụ Quảng trường Xanh (phường Đông Hòa), Khu Di tích Cầu tàu 914 (đặc khu Côn Đảo), Khu Biệt thự Kim Long (cầu Rạch Đỉa, xã Nhà Bè), Đền thờ Anh hùng, liệt sĩ Rừng Sác (xã Cần Giờ).

Theo kế hoạch, thời gian bắn pháo hoa là 15 phút, từ 0 giờ đến 0 giờ 15 phút ngày 17-2-2026 (nhằm Mùng 1 tháng Giêng năm Bính Ngọ).

Bộ Tư lệnh TPHCM chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao, các địa phương, đơn vị liên quan để thống nhất bảo đảm kinh phí phục vụ bắn pháo hoa tại các địa điểm; xây dựng kế hoạch, chủ trì phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành, địa phương liên quan làm tốt công tác chuẩn bị, tổ chức bắn pháo hoa tại các địa điểm và thời gian nêu trên.

Công an TPHCM phối hợp với Bộ Tư lệnh Thành phố bảo đảm an ninh, an toàn trong quá trình vận chuyển pháo hoa, các địa điểm bắn pháo hoa và các khu vực người dân tập trung xem pháo hoa. Bên cạnh đó, bố trí canô, lực lượng túc trực tại các điểm bắn pháo hoa để sẵn sàng xử lý tình huống nếu có.