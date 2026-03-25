Thời sự Xã hội

TPHCM chốt phương án khu đất tại số 2-4 đường Lê Đại Hành, phường Phú Thọ

NGUYỄN PHAN

(NLĐO) - Khu đất hơn 5,7 ha tại số 2-4 đường Lê Đại Hành, phường Phú Thọ vừa được UBND TPHCM giao cho Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể dục thể thao TPHCM

UBND TPHCM vừa có quyết định cho Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể dục thể thao TPHCM sử dụng 57.513,9 m2 đất thuộc thửa đất số 102, tờ bản đồ số 100 tại số 2-4 đường Lê Đại Hành, phường Phú Thọ, để xây dựng cơ sở thể dục, thể thao.

Theo quyết định, khu đất có mục đích sử dụng đất để xây dựng cơ sở thể dục thể thao với thời hạn sử dụng ổn định lâu dài. Hình thức sử dụng đất là Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất như Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất.

Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục thể thao TPHCM quản lý, sử dụng đất theo đúng các quy định pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công, pháp luật đất đai, đầu tư, xây dựng và quy hoạch.

Giám đốc Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục thể thao TPHCM chịu trách nhiệm người đứng đầu theo quy định pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công tại địa chỉ nhà, đất nêu trên.

Sở Nông nghiệp và Môi trường TPHCM ký cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất và trao cho Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục thể thao TPHCM. Đồng thời chuyển hồ sơ cho Văn phòng Đăng ký đất đai TPHCM để cập nhật, chỉnh lý hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai.

UBND phường Phú Thọ chịu trách nhiệm quản lý Nhà nước về đất đai, quy hoạch, đầu tư, xây dựng tại địa phương đối với nhà, đất nêu trên theo quy định.

Tin liên quan

(NLĐO)- Làm việc với hai phường Bình Trưng, Thủ Đức, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Đặng Minh Thông chỉ đạo quản lý tài sản công hiệu quả

Tối ưu giá trị tài sản công

Chính phủ, Quốc hội luôn nhắc nhở lãnh đạo các địa phương và ban, ngành trung ương phải quan tâm và thực hiện ngay kế hoạch sử dụng tài sản công

TPHCM tổng kiểm kê tài sản công

(NLĐO)- UBND TPHCM chỉ đạo tổng kiểm kê để xác định số lượng, cơ cấu, hiện trạng sử dụng, giá trị tài sản công sau khi sắp xếp, tinh gọn bộ máy

