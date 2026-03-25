Thời sự Chính trị

Lãnh đạo TPHCM yêu cầu tăng cường quản lý tài sản công

NGUYỄN PHAN

(NLĐO)- Làm việc với hai phường Bình Trưng, Thủ Đức, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Đặng Minh Thông chỉ đạo quản lý tài sản công hiệu quả

Ngày 25-3, đoàn công tác Thường trực Thành ủy TPHCM do Phó Bí thư Thành ủy Đặng Minh Thông làm trưởng đoàn đã làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy phường Bình Trưng, phường Thủ Đức.

Nội dung làm việc về tình hình kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng, công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị quý I-2026; phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm quý II-2026 của hai địa phương.

Sớm có hướng dẫn lập phòng chuyên môn

Báo cáo tại hội nghị, Chủ tịch UBND phường Bình Trưng Nguyễn Chí Thanh cho biết trong quý I, phường tập trung triển khai các nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, quản lý đô thị, cải cách hành chính và chuyển đổi số; tiếp tục ổn định, sắp xếp tổ chức, vận hành bộ máy.

Trong quý I, tổng thu ngân sách nhà nước tại phường Bình Trưng là hơn 2.170 tỉ đồng, đạt tỷ lệ 74%; có 215 doanh nghiệp thành lập mới với tổng vốn đăng ký 1.760 tỉ đồng, tăng 4,3% so với cùng kỳ.

Còn tại phường Thủ Đức, Chủ tịch UBND phường Nguyễn Thị Mai Trinh cho hay tổng thu ngân sách đạt hơn 523 tỉ đồng; giải quyết thủ tục hành chính đạt 96,7% với 4.941/5.109 hồ sơ. Thủ Đức là địa phương xếp loại xuất sắc trên bản đồ thể chế.

Cả hai địa phương đều kiến nghị TPHCM sớm có hướng dẫn lập phòng chuyên môn, giảm tải áp lực cho phòng kinh tế - hạ tầng - đô thị cấp xã theo Nghị định 370/2025; sớm bổ sung Phó Chủ tịch UBND cấp xã để giảm tải áp lực chuyên môn cho thường trực UBND xã.

Đề xuất cơ chế cho dự thảo Luật Đô thị đặc biệt

Kết luận buổi làm việc, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Đặng Minh Thông ghi nhận nỗ lực của hai địa phương trong quý I.

Theo Phó Bí thư Thành ủy TPHCM, hai phường vẫn còn nhiều dư địa, cần tận dụng, khai thác tối đa để phát triển hơn. Bên cạnh đó, cần quan tâm đến quản lý vỉa hè, lòng đường, mỹ quan đô thị, an toàn giao thông…

Trong thời gian tới, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM yêu cầu Đảng ủy hai phường đổi mới phương thức trong lãnh đạo, chỉ đạo, chủ động, sâu sát, quyết liệt; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát; kiện toàn tổ chức bộ máy gắn với xây dựng đề án vị trí việc làm; rà soát quy hoạch nguồn cán bộ.

Một vấn đề khác được Phó Bí thư Thành ủy TPHCM lưu ý là phải quản lý tài sản công, đất công, không lãng phí; tập trung giải quyết khó khăn của người dân, doanh nghiệp và tháo gỡ khó khăn vướng mắc các dự án trên địa bàn.

Đề cập đến việc thành phố sẽ lấy ý kiến liên quan đến đề xuất xây dựng Luật Đô thị đặc biệt, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM đề nghị hai phường có thể đề xuất các cơ chế cho dự thảo trên cơ sở thực tiễn địa phương và quá trình quản lý, điều hành.

Đẩy nhanh dự án thể thao Rạch Chiếc

Trên địa bàn phường Bình Trưng có nhiều dự án trọng điểm, trong đó có dự án Khu Liên hợp thể dục thể thao quốc gia Rạch Chiếc.

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Đặng Minh Thông yêu cầu chính quyền phường Bình Trưng quan tâm, giải quyết chính sách cho các hộ dân bị ảnh hưởng như bồi thường bằng tiền, hỗ trợ tái định cư. Với những trường hợp không đủ điều kiện tái định cư thì tính đến phương án nhà ở xã hội… Đồng thời, tập trung làm tốt công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng.


TPHCM tổng kiểm kê tài sản công

TPHCM tổng kiểm kê tài sản công

(NLĐO)- UBND TPHCM chỉ đạo tổng kiểm kê để xác định số lượng, cơ cấu, hiện trạng sử dụng, giá trị tài sản công sau khi sắp xếp, tinh gọn bộ máy

Thực hiện tổng kiểm kê tài sản Công đoàn từ ngày 1-1-2026

(NLĐO) - Tổng LĐLĐ Việt Nam sẽ triển khai thực hiện tổng kiểm kê tài sản Công đoàn tại các cấp Công đoàn, đơn vị sự nghiệp của Công đoàn từ 0 giờ ngày 1-1-2026

Không để lãng phí tài sản công

Các địa phương đang tập trung xử lý tài sản công, trụ sở dôi dư sau sắp xếp đơn vị hành chính

