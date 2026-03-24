Góc nhìn

Tối ưu giá trị tài sản công

Hiếu Nghi

Chính phủ, Quốc hội luôn nhắc nhở lãnh đạo các địa phương và ban, ngành trung ương phải quan tâm và thực hiện ngay kế hoạch sử dụng tài sản công

 Hơn 25.800 cơ sở nhà đất công đã được quản lý, sử dụng sau khi sắp xếp các cấp đơn vị hành chính. Phải thừa nhận các địa phương đã nhanh chóng thực hiện khá tốt chủ trương sử dụng khối tài sản công khổng lồ này.

Các cơ sở nhà đất công đã được chú trọng xử lý từ khi đặt ra chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính. Đây là một phần quan trọng của chính sách lớn: sáp nhập, vận hành, sử dụng tài sản dôi dư để tránh lãng phí. Chính phủ, Quốc hội luôn nhắc nhở lãnh đạo các địa phương và ban, ngành trung ương phải quan tâm và thực hiện ngay kế hoạch sử dụng tài sản công. Đây là kinh nghiệm có được sau một thời gian dài lãng phí tài sản công ở nhiều địa phương; không ít trong số đó đã bị sử dụng tùy tiện, thậm chí đang nằm trong các vụ án lớn.

Tận dụng tài sản hiện có, phát huy tinh thần vượt khó, linh động trong sử dụng nguồn lực đất đai… là câu chuyện luôn được nhắc nhở và phải làm cho bằng được trong hoàn cảnh hiện nay. Lẽ đó, tránh lãng phí nhà đất công là đề bài mà thôi; phát huy giá trị của khối tài sản này thành nguồn lực quan trọng phục vụ cho sự phát triển của địa phương, nâng cao chất lượng sống của người dân mới là vấn đề cần giải quyết trong thời gian tới.

Cần nhìn nhận rất nhiều tài sản trong số này vốn là trụ sở cơ quan hành chính của địa phương cũ. Chúng nằm ở trung tâm kinh tế - xã hội của địa phương nên có thể thấy rõ đó là đất vàng, thậm chí là đất kim cương. Chỉ sử dụng thuần túy theo chức năng vốn có thì thật sự đáng tiếc và gây lãng phí tiềm lực vốn có của khối tài sản này. Mặt khác, qua thời gian, những tài sản trên đất này cũng sẽ xuống cấp, lạc hậu nếu chỉ sử dụng theo cách cầm chừng, giữ tài sản khỏi mất mát hay xí phần… sẽ làm giảm giá trị tài sản.

Sau giai đoạn thống kê, tái sử dụng thì nay cần có một kế hoạch tổng thể để phát huy giá trị to lớn của hệ thống cơ sở nhà đất công trải đều trên toàn bộ đất nước. Đất đai trong quá trình phát triển kinh tế đã được chứng minh là nguồn tài nguyên cực kỳ quan trọng. Khác biệt lớn nhất của đất đai chính là có thể được sử dụng làm tài sản tích lũy không sợ mất giá, tài sản sinh lợi đa dạng và là tài sản thế chấp hấp dẫn nhất đối với hệ thống tài chính. Tài sản này được nhà nước quản lý lại càng an toàn và luôn đạt được sự tin tưởng tuyệt đối với các nhà đầu tư chân chính.

Tài sản của quốc gia phải phục vụ lợi ích quốc gia. Lời giải bài toán này có thể được xem là một trong những tiêu chí quan trọng đánh giá năng lực của bộ máy quản trị địa phương đúng với tinh thần phục vụ. 

