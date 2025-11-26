TPHCM: Chủ động điều tiết hồ chứa, bảo đảm an toàn cho hạ du

UBND TPHCM vừa có công văn gửi Sở Nông nghiệp và Môi trường, các đơn vị liên quan và địa phương về chủ động ứng phó áp thấp nhiệt đới gần biển Đông.
Theo đó, TPHCM chủ động trong công tác vận hành, điều tiết các hồ chứa đảm bảo an toàn công trình và giảm thiểu tối đa ngập lụt cho hạ du, phòng tránh tổ hợp bất lợi do mưa lớn từ tác động của áp thấp nhiệt đới (bão), triều cường, xả lũ.
Chủ tịch UBND TPHCM yêu cầu Công ty TNHH MTV Khai thác thủy lợi Miền Nam, Công ty Thủy điện Trị An và Trung tâm Quản lý và khai thác công trình thủy lợi (Sở Nông nghiệp và Môi trường) chủ động trong công tác điều tiết, hạ thấp mực nước hồ nhằm tăng dung tích phòng lũ khi có mưa lớn do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới (bão) gây ra.
Thường xuyên rà soát, kiểm tra an toàn công trình, đánh giá tình trạng hoạt động của các thiết bị, tràn xả lũ, cống lấy nước, hệ thống quan trắc, thông tin liên lạc và khắc phục kịp thời các khiếm khuyết (nếu có). Chuẩn bị đầy đủ nguồn lực, trang thiết bị, phương tiện, vật tư dự phòng để khắc phục kịp thời sự cố, thiệt hại do thiên tai gây ra trong thời gian nhanh nhất.
Thông báo kịp thời đến cơ quan, tổ chức và người dân vùng hạ du khi vận hành điều tiết nước qua tràn để chủ động các biện pháp phòng tránh đảm bảo an toàn về người và tài sản.
UBND các xã, phường có nguy cơ ảnh hưởng bởi xả lũ, theo dõi chặt chẽ diễn biến, thông tin kịp thời về lưu lượng xả, tình hình ngập cho người dân biết để chủ động phòng tránh, giảm thiểu thiệt hại. Tập trung triển khai thực hiện các biện pháp ứng phó, khắc phục hậu quả (nếu có) theo phương châm "4 tại chỗ".
Sở Nông nghiệp và Môi trường thường xuyên theo dõi, nắm bắt tình hình để thông tin, cảnh báo đến các cơ quan, tổ chức, người dân biết và chủ động phòng tránh, ứng phó; tham mưu, báo cáo UBND TPHCM khi có các tình huống cấp bách, phát sinh để kịp thời chỉ đạo xử lý.
Bình luận (0)