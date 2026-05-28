TPHCM giảm ùn tắc bằng giải pháp "chưa có trong sách vở"

Chiều 28-5, tại họp báo kinh tế - xã hội, ông Nguyễn Kiên Giang - Phó trưởng Phòng Quản lý bảo trì và khai thác công trình giao thông, Sở Xây dựng TP HCM, cho biết TP đang triển khai nhiều giải pháp tổ chức giao thông mới nhằm kéo giảm ùn tắc. Đáng chú ý, một số mô hình được áp dụng chưa từng có tiền lệ.

"Trước đây chủ yếu làm theo các phương án có sẵn. Nay có những giải pháp chưa có trong sách vở, TP mạnh dạn áp dụng" - ông Giang nói.

Điển hình là mô hình làn đảo chiều linh hoạt trên đường Cộng Hòa, triển khai từ ngày 15-5. Theo đánh giá sơ bộ của Sở Xây dựng và lực lượng CSGT, phương án này bước đầu phát huy hiệu quả, giúp giảm áp lực lưu thông theo từng khung giờ, đồng thời nâng cao ý thức người tham gia giao thông.

Tại khu vực vòng xoay Điện Biên Phủ, áp lực giao thông gia tăng mạnh sau khi cầu vượt Hàng Xanh đưa vào sử dụng, khiến hạ tầng hiện hữu quá tải. Trước tình hình đó, Sở Xây dựng phối hợp lực lượng CSGT đưa ra phương án giữ lại vòng xoay nhưng tổ chức giao thông theo hướng "không có vòng xoay".

Cụ thể, hệ thống đèn tín hiệu được lắp đặt, luồng xe được điều chỉnh lại nhằm giảm xung đột giữa các hướng. Theo ông Giang, những ngày đầu người dân còn lúng túng, nhưng chỉ sau khoảng 2 ngày, tình hình giao thông đã cải thiện rõ rệt.

Trong thời gian tới, TP dự kiến triển khai thêm nhiều giải pháp tại các điểm nóng, nhất là những trục cửa ngõ có lưu lượng xe lệch chiều lớn vào giờ cao điểm.

Trong đó, đường Trường Chinh sẽ được nghiên cứu đóng bớt một số giao lộ, mở giao lộ trung gian và tổ chức quay đầu liên tục.

Song song đó, TP cũng tính toán điều chỉnh làn xe trên đường Phạm Văn Đồng theo hướng mở rộng làn hỗn hợp để đáp ứng nhu cầu xe máy rất lớn.