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Quốc tế

TPHCM có quan hệ kết nghĩa với 9 địa phương Nga

Tin, ảnh: Xuân Mai

(NLĐO) - TPHCM sẵn sàng tiếp tục đóng góp, qua đó làm sâu sắc hơn nữa quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Liên bang Nga.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm 36 năm Quốc khánh Liên bang Nga ngày 17-6, ông Nguyễn Lộc Hà, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TPHCM, cho biết buổi lễ là dịp để TPHCM cùng chia sẻ niềm vui, niềm hạnh phúc với đất nước và nhân dân Nga trong ngày kỷ niệm trọng đại - sự kiện mang ý nghĩa biểu tượng cho sự thống nhất, đoàn kết các dân tộc của nước Nga. 

Theo ông Nguyễn Lộc Hà, đối với Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam, Liên bang Xô-viết trước đây và Liên bang Nga ngày nay luôn là người bạn chân thành, tin cậy. Quan hệ Việt Nam - Liên bang Nga là mối quan hệ hữu nghị truyền thống, Đối tác chiến lược toàn diện, đã được thử thách và khẳng định qua thời gian, luôn đứng vững trước những biến động của thời cuộc.

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Phó Chủ tịch Thường trực UBND TPHCM Nguyễn Lộc Hà phát biểu tại buổi lễ

Ông Nguyễn Lộc Hà cho biết hai bên vui mừng nhận thấy quan hệ hai nước đang phát triển rất tốt đẹp trên các lĩnh vực chính trị, đối ngoại, quốc phòng - an ninh, năng lượng, dầu khí, thương mại, đầu tư, khoa học - công nghệ, giáo dục - đào tạo, văn hóa, du lịch và giao lưu nhân dân.

Đến nay, TPHCM đã có quan hệ kết nghĩa với 9 địa phương các cấp của Liên bang Nga. 

Thời gian qua, hoạt động giao lưu, tiếp xúc, trao đổi đoàn giữa hai bên được duy trì thường xuyên. Các lĩnh vực hợp tác thực chất tiếp tục được thúc đẩy, đặc biệt là khoa học - công nghệ, giao thông vận tải, du lịch và thương mại. 

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Phó Chủ tịch Thường trực UBND TPHCM Nguyễn Lộc Hà nâng ly chúc mừng cùng Tổng Lãnh sự Nga tại TP.HCM Sadykov Timur trong buổi lễ

Với vị thế là trung tâm kinh tế, tài chính, văn hóa, giáo dục, khoa học - công nghệ và giao lưu quốc tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam, TPHCM mong muốn và sẵn sàng tiếp tục đóng góp nhiều hơn nữa vào việc làm sâu sắc quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Liên bang Nga, vì lợi ích của nhân dân hai nước, vì hòa bình, ổn định, thịnh vượng của mỗi quốc gia và trong khu vực.

Lễ kỷ niệm Quốc khánh Liên bang Nga năm nay có ý nghĩa rất riêng, khi đây cũng là lần cuối cùng ông Sadykov Timur chủ trì sự kiện này trên cương vị Tổng Lãnh sự Nga tại TPHCM, trước khi ông chính thức khép lại nhiệm kỳ công tác tại thành phố với nhiều dấu ấn nổi bật. 

Ông Nguyễn Lộc Hà cho biết trong hơn 5 năm làm việc tại TP.HCM, dù bối cảnh có nhiều khó khăn, thách thức, Tổng Lãnh sự Sadykov Timur và các đồng nghiệp vẫn luôn nỗ lực, phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành thành phố, phát huy vai trò cầu nối quan trọng, góp phần kết nối và thúc đẩy các hoạt động ngoại giao chính trị, ngoại giao kinh tế, ngoại giao văn hóa và giao lưu nhân dân giữa TP.HCM với các đối tác Nga.

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Tổng Lãnh sự Nga tại TP.HCM Sadykov Timur phát biểu tại lễ kỷ niệm 36 năm Quốc khánh Liên bang Nga

Với vai trò Trưởng đoàn Lãnh sự tại TPHCM, ông Timur đã có nhiều nỗ lực và đóng góp tích cực trong việc kết nối cộng đồng lãnh sự, các cơ quan đại diện nước ngoài và bạn bè quốc tế tại thành phố, qua đó góp phần xây dựng môi trường đối ngoại tin cậy, thân thiện, cởi mở.

Cũng tại buổi lễ, Tổng Lãnh sự Timur nhấn mạnh bất chấp những biến động liên tục trong tình hình địa chính trị toàn cầu, hai bên tin tưởng vào cam kết kiên định của giới lãnh đạo hai nước trong việc duy trì không chỉ quan hệ đối tác chiến lược mà còn cả quan hệ anh em.

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