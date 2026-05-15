TPHCM và Liên minh Châu Âu mở rộng hợp tác bền vững

Tối 15-5, Phái đoàn Liên minh Châu Âu (EU) tại Việt Nam tổ chức lễ kỷ niệm Ngày Châu Âu (Europe Day 2026) tại TPHCM, đánh dấu cột mốc 36 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - EU (1990 - 2026).

Tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TPHCM Nguyễn Lộc Hà đại diện lãnh đạo địa phương chúc mừng những thành tựu của EU kể từ Tuyên bố Schuman năm 1950.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND TPHCM Nguyễn Lộc Hà (trái) và Đại sứ EU tại Việt Nam Julien Guerrier nâng ly chúc mừng quan hệ Việt Nam - EU tại tiệc chiêu đãi nhân Ngày Châu Âu 2026

Ông Nguyễn Lộc Hà cho biết sau khi sáp nhập với tỉnh Bình Dương và Bà Rịa Vũng Tàu, không gian hợp tác quốc tế của TPHCM được mở rộng vượt bậc.

Ông Nguyễn Lộc Hà kỳ vọng tinh thần năng động của TPHCM kết hợp với tầm nhìn phát triển bền vững của EU sẽ tạo nên những dự án giá trị cho cộng đồng trong các lĩnh vực logistics xanh, đổi mới sáng tạo và xây dựng Trung tâm Tài chính quốc tế.

Cột mốc nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện vào tháng 1-2026 nhân chuyến thăm của Chủ tịch Hội đồng Châu Âu Antonio Costa đến Việt Nam đã mở ra chương mới cho cả hai bên.

Theo ông Nguyễn Lộc Hà, thương mại song phương đạt 76 tỉ USD vào năm 2025, tăng trưởng bình quân 10% mỗi năm sau hơn 5 năm thực thi Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - EU (EVFTA).

Riêng tại TPHCM, cộng đồng doanh nghiệp EU hiện vận hành hơn 2.700 dự án đầu tư còn hiệu lực.

Bên cạnh đó, chuyến công tác của Đoàn Thanh tra Ủy ban Châu Âu về chống khai thác hải sản bất hợp pháp (IUU) mới đây là minh chứng cho tinh thần đối thoại thẳng thắn giữa hai phía.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND TPHCM Nguyễn Lộc Hà phát biểu tại tiệc chiêu đãi nhân dịp Lễ kỷ niệm Ngày Châu Âu 2026

Tại sự kiện, Đại sứ EU tại Việt Nam Julien Guerrier bày tỏ sự tự hào về hành trình hợp tác và tái định hình kinh tế kể từ khi EVFTA có hiệu lực năm 2020.

Ông Guerrier nhận định trong một thế giới đầy biến động, Việt Nam nổi lên như một quốc gia tiên phong tại ASEAN với nhiều hiệp định ký kết với EU nhất.

Gần đây nhất, vào tháng 3-2026, Diễn đàn Đầu tư và Kinh doanh EU - Việt Nam lần đầu tiên được tổ chức tại Hà Nội với hơn 800 đại biểu, là minh chứng cho sự kết nối chặt chẽ này.

Theo ông Julien Guerrier, mối quan hệ bền chặt này còn được xây dựng dựa trên sự kết nối con người khi có khoảng 1 triệu người gốc Việt đang sống tại 27 quốc gia thành viên EU. Đồng thời, ngày càng có nhiều người từ Việt Nam đến thăm EU, học tập qua học bổng Erasmus+ hay nghiên cứu qua chương trình Horizon Europe.

Đại sứ EU tại Việt Nam Julien Guerrier chia sẻ về cam kết của EU trong việc duy trì vị thế là đối tác tin cậy, ổn định và lâu dài của Việt Nam.