HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Quốc tế

TPHCM và Liên minh Châu Âu mở rộng hợp tác bền vững

Thu Hương

(NLĐO) - Bước sang năm thứ 36 thiết lập quan hệ ngoại giao, hợp tác Việt Nam - EU ghi nhận bước chuyển mình mạnh mẽ với kim ngạch thương mại song phương bứt phá

Tối 15-5, Phái đoàn Liên minh Châu Âu (EU) tại Việt Nam tổ chức lễ kỷ niệm Ngày Châu Âu (Europe Day 2026) tại TPHCM, đánh dấu cột mốc 36 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - EU (1990 - 2026).

Tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TPHCM Nguyễn Lộc Hà đại diện lãnh đạo địa phương chúc mừng những thành tựu của EU kể từ Tuyên bố Schuman năm 1950.

TPHCM và EU đón chương mới trong quan hệ đối tác chiến lược - Ảnh 1.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND TPHCM Nguyễn Lộc Hà (trái) và Đại sứ EU tại Việt Nam Julien Guerrier nâng ly chúc mừng quan hệ Việt Nam - EU tại tiệc chiêu đãi nhân Ngày Châu Âu 2026

Ông Nguyễn Lộc Hà cho biết sau khi sáp nhập với tỉnh Bình Dương và Bà Rịa Vũng Tàu, không gian hợp tác quốc tế của TPHCM được mở rộng vượt bậc. 

Ông Nguyễn Lộc Hà kỳ vọng tinh thần năng động của TPHCM kết hợp với tầm nhìn phát triển bền vững của EU sẽ tạo nên những dự án giá trị cho cộng đồng trong các lĩnh vực logistics xanh, đổi mới sáng tạo và xây dựng Trung tâm Tài chính quốc tế.

Cột mốc nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện vào tháng 1-2026 nhân chuyến thăm của Chủ tịch Hội đồng Châu Âu Antonio Costa đến Việt Nam đã mở ra chương mới cho cả hai bên.

Theo ông Nguyễn Lộc Hà, thương mại song phương đạt 76 tỉ USD vào năm 2025, tăng trưởng bình quân 10% mỗi năm sau hơn 5 năm thực thi Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - EU (EVFTA). 

Riêng tại TPHCM, cộng đồng doanh nghiệp EU hiện vận hành hơn 2.700 dự án đầu tư còn hiệu lực. 

Bên cạnh đó, chuyến công tác của Đoàn Thanh tra Ủy ban Châu Âu về chống khai thác hải sản bất hợp pháp (IUU) mới đây là minh chứng cho tinh thần đối thoại thẳng thắn giữa hai phía.

TPHCM và EU đón chương mới trong quan hệ đối tác chiến lược - Ảnh 2.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND TPHCM Nguyễn Lộc Hà phát biểu tại tiệc chiêu đãi nhân dịp Lễ kỷ niệm Ngày Châu Âu 2026

Tại sự kiện, Đại sứ EU tại Việt Nam Julien Guerrier bày tỏ sự tự hào về hành trình hợp tác và tái định hình kinh tế kể từ khi EVFTA có hiệu lực năm 2020.

Ông Guerrier nhận định trong một thế giới đầy biến động, Việt Nam nổi lên như một quốc gia tiên phong tại ASEAN với nhiều hiệp định ký kết với EU nhất. 

Gần đây nhất, vào tháng 3-2026, Diễn đàn Đầu tư và Kinh doanh EU - Việt Nam lần đầu tiên được tổ chức tại Hà Nội với hơn 800 đại biểu, là minh chứng cho sự kết nối chặt chẽ này.

Theo ông Julien Guerrier, mối quan hệ bền chặt này còn được xây dựng dựa trên sự kết nối con người khi có khoảng 1 triệu người gốc Việt đang sống tại 27 quốc gia thành viên EU. Đồng thời, ngày càng có nhiều người từ Việt Nam đến thăm EU, học tập qua học bổng Erasmus+ hay nghiên cứu qua chương trình Horizon Europe. 

TPHCM và EU đón chương mới trong quan hệ đối tác chiến lược - Ảnh 3.

Đại sứ EU tại Việt Nam Julien Guerrier chia sẻ về cam kết của EU trong việc duy trì vị thế là đối tác tin cậy, ổn định và lâu dài của Việt Nam.

Hiện nay, EU giữ vị thế là nhà cung cấp ODA lớn nhất của Việt Nam. Thông qua Chiến lược Cửa ngõ toàn cầu và Quan hệ đối tác chuyển đổi năng lượng công bằng (JETP), Nhóm Châu Âu đang sát cánh cùng Việt Nam thúc đẩy năng lượng tái tạo, hướng tới mục tiêu phát thải ròng bằng không vào năm 2050.

Tin liên quan

TPHCM đón tàu buồm huấn luyện hải quân lớn nhất Đông Nam Á

TPHCM đón tàu buồm huấn luyện hải quân lớn nhất Đông Nam Á

(NLĐO) - Trưa 10-5, tàu buồm KRI Bima Suci của Hải quân Indonesia đã cập cảng Sài Gòn Hiệp Phước, bắt đầu chuyến thăm hữu nghị TPHCM.

TPHCM coi trọng việc mở rộng hợp tác với Ba Lan

(NLĐO) - TPHCM mong muốn cùng các đối tác Ba Lan thúc đẩy các lĩnh vực hợp tác có tiềm năng như thương mại, đầu tư, công nghệ cao, chuyển đổi số,…

Cuộc tổng tuyển cử quan trọng với EU

Cử tri Hungary ngày 12-4 đã bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử được xem là quan trọng nhất của nước này trong nhiều thập kỷ

EU Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam Ngày Châu Âu
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo