Quốc tế

Tàu Hải quân Thái Lan cập cảng Nhà Rồng - Khánh Hội, bắt đầu thăm TPHCM

Thu Hương

(NLĐO) - Trưa 18-5, HTMS Prachuap Khiri Khan - tàu Hải quân Thái Lan - đã cập cảng Nhà Rồng - Khánh Hội, bắt đầu chuyến thăm TPHCM đến ngày 23-5.

Phái đoàn Thái Lan do Chuẩn Đô đốc Thaveesak Thongnam, Phó Tư lệnh Vùng 1 Hải quân Hoàng gia Thái Lan, làm trưởng đoàn; còn thuyền trưởng là Trung tá Kongkachar Kerdchuchern

Nhằm tăng cường tình đoàn kết và sự hiểu biết lẫn nhau giữa quân đội cùng lực lượng hải quân song phương, chuyến thăm này cũng là một trong những hoạt động trọng tâm hướng tới dấu mốc 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Thái Lan (1976 - 2026), đặc biệt là sau khi hai nước nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược Toàn diện vào năm ngoái.

Đại tá Phạm Tiến Dũng, Phó Tham mưu trưởng Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân Việt Nam, đã chủ trì buổi tiếp đón phái đoàn Thái Lan. 

Buổi lễ có sự tham dự của Thượng tá Tạ Quang Hùng, đại diện Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3, cùng đại diện UBND TPHCM, Quân chủng Hải quân, Bộ Tư lệnh TPHCM, Cục Đối ngoại, Cục Bảo vệ an ninh Quân đội và Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng TPHCM. 

Đại sứ Thái Lan Urawadee Sriphiromya và Tổng lãnh sự Thái Lan tại TPHCM Wiraka Mooddhitaporn cũng có mặt để chào đón con tàu.

Tàu Hải quân Hoàng gia Thái Lan cập cảng Nhà Rồng - Khánh Hội, bắt đầu chuyến thăm hữu nghị TPHCM - Ảnh 1.
Tàu Hải quân Hoàng gia Thái Lan cập cảng Nhà Rồng - Khánh Hội, bắt đầu chuyến thăm hữu nghị TPHCM - Ảnh 2.

Đại tá Phạm Tiến Dũng (phải) bắt tay chào đón Chuẩn Đô đốc Thaveesak Thongnam tại cảng Nhà Rồng - Khánh Hội ngày 18-5.

Trong lịch trình tại TPHCM, chỉ huy và thủy thủ đoàn của tàu HTMS Prachuap Khiri Khan sẽ dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Công viên Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh, chào xã giao lãnh đạo thành phố, Bộ Tư lệnh Quân khu 7 và Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân.

Đoàn cũng sẽ tham gia các hoạt động giao lưu văn hóa, thể thao với chiến sĩ hải quân, người dân thành phố và tham quan các di tích lịch sử tại thành phố.

Đặc biệt, vào ngày 19-5, nhân kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (1890-2026), Đại sứ quán Thái Lan tại Việt Nam sẽ tổ chức triển lãm ảnh về Chủ tịch Hồ Chí Minh, kết hợp trình diễn văn hóa và triển lãm trang phục truyền thống Thái Lan tại bến cảng Nhà Rồng. 

Tàu Hải quân Hoàng gia Thái Lan cập cảng Nhà Rồng - Khánh Hội, bắt đầu chuyến thăm hữu nghị TPHCM - Ảnh 3.

Các đại biểu, sĩ quan và thủy thủ đoàn hai nước chụp ảnh lưu niệm tại lễ đón tàu Hải quân Hoàng gia Thái Lan ở cảng Nhà Rồng - Khánh Hội ngày 18-5.

Tàu HTMS Prachuap Khiri Khan (số hiệu OPV 552) là tàu tuần tra xa bờ lớp Krabi thứ hai do phía Thái Lan tự đóng dựa trên bản quyền thiết kế lớp River của tập đoàn BAE Systems (Anh). 

Con tàu được đưa vào hoạt động từ năm 2019 với chiều dài 90,5 m, chiều rộng 13,5 m, mớn nước 3,8 m và lượng giãn nước đầy tải lên đến 1.960 tấn.

Cấu trúc góc cạnh của tàu được cải tiến nhằm tăng khả năng tán xạ và giảm phản xạ bề mặt đối với sóng radar. 

Tàu vận hành bằng hai động cơ diesel MAN. Vũ khí trên tàu được trang bị đồng bộ gồm một pháo hạm bắn nhanh Oto Melara 76 mm, hai pháo tự động MSI 30 mm điều khiển từ xa, các súng máy 12,7 mm và bốn ống phóng tên lửa chống hạm Harpoon của Mỹ đặt ở giữa thân tàu.

Tàu HTMS Prachuap Khiri Khan số 552 tại cảng Nhà Rồng - Khánh Hội ngày 18-5


Tàu Hải quân Hoàng gia Canada thăm Đà Nẵng

(NLĐO) – Tàu Hải quân Hoàng gia Canada HMCS Charlottetown thăm Đà Nẵng trong chiến dịch HORIZON nhằm thúc đẩy hợp tác quốc phòng và quan hệ đối tác tại khu vực.

TPHCM và Liên minh Châu Âu mở rộng hợp tác bền vững

(NLĐO) - Bước sang năm thứ 36 thiết lập quan hệ ngoại giao, hợp tác Việt Nam - EU ghi nhận bước chuyển mình mạnh mẽ với kim ngạch thương mại song phương bứt phá

Hai máy bay tác chiến điện tử Mỹ va chạm giữa không trung

(NLĐO) - Những người trên máy bay đã kịp thời nhảy dù thoát hiểm và hiện đã an toàn sau vụ va chạm giữa hai máy bay tác chiến điện tử EA-18G Growler.

