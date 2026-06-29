TPHCM: Cướp giật dây chuyền đem về đưa cho mẹ ruột bán

Ngày 29-6, Công an phường Thủ Đức phối hợp cùng Phòng Cảnh sát hình sự Công an TPHCM tạm giữ Nguyễn Hoàng Phương, 27 tuổi, để điều tra hành vi cướp giật tài sản.

Camera ghi lại vụ việc.

Theo điều tra, khoảng 14 giờ ngày 26-6, người phụ nữ 57 tuổi ngồi sau xe máy được một người chở di chuyển trên đường 17, hướng từ Hoàng Diệu 2 về Chương Dương, phường Thủ Đức.

Lúc này, Phương chạy xe máy từ phía sau đến áp sát, giật sợi dây chuyền vàng 18K (trị giá hơn 10 triệu đồng) của người phụ nữ rồi tăng ga tẩu thoát.

Lực lượng công an vào cuộc bắt giữ Phương. Tại trụ sở công an, Phương thừa nhận sau khi cướp được đã đưa cho mẹ ruột mang bán với giá hơn 7,2 triệu đồng.

Số tiền trên, Phương đưa mẹ 2 triệu đồng, phần còn lại đem đi trả nợ. Đáng nói, Phương có một tiền án về tội cướp giật tài sản, mới ra tù tháng 9-2025

Hiện công an đã triệu tập mẹ của Phương cùng một số người biết việc cướp giật để làm rõ mức độ liên quan.