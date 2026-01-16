TPHCM: Đảng bộ phường Đức Nhuận hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2025

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Chính trị

TPHCM: Đảng bộ phường Đức Nhuận hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2025

PHAN ANH

(NLĐO) - Năm 2025, phường Đức Nhuận hoàn thành đạt và vượt 20/20 chỉ tiêu Nghị quyết đề ra; tổng thu ngân sách đạt 111,8%; nâng cấp 19 tuyến đường - hẻm...

Sáng 16-1, Đảng ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Đức Nhuận, TPHCM tổ chức hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng, phong trào thi đua yêu nước và sơ kết phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa năm 2025.

Nâng cấp 19 tuyến đường - hẻm và 7 tuyến vỉa hè

Đảng ủy phường Đức Nhuận cho biết trong năm 2025, địa phương đã đạt được những kết quả tích cực. Nổi bật là tổ chức thành công Đại hội Đại biểu Đảng bộ phường lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030; Đại hội Đại biểu MTTQ và các tổ chức chính trị - đoàn thể.

TPHCM: Đảng bộ phường Đức Nhuận hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2025 - Ảnh 1.

Các đại biểu tại hội nghị; Ảnh: PHAN ANH

Tổng thu ngân sách Nhà nước của phường vẫn đạt con số ấn tượng 1.275 tỉ đồng, đạt 111,8%, vượt gần 12% so với dự toán.

Phường cũng đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, trí tuệ nhân tạo trong công tác tuyên truyền. Mô hình "Nhật ký công việc hàng ngày trên Google Form" đã ghi nhận gần 1.000 lượt cập nhật chỉ sau 4 tháng triển khai, hay việc tiên phong ứng dụng AI để sản xuất tin bài tuyên truyền.

TPHCM: Đảng bộ phường Đức Nhuận hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2025 - Ảnh 2.

Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Đức Nhuận Nguyễn Thị Thanh Thảo triển khai các mục tiêu, chỉ tiêu và các giải pháp thực hiện trong chương trình công tác và phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2026; Ảnh: PHAN ANH

Đồng thời tăng cường chuyển đổi số trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng Chính quyền gắn với phong trào "Bình dân học vụ số".

TPHCM: Đảng bộ phường Đức Nhuận hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2025 - Ảnh 3.

UBND phường Đức Nhuận ký kết phối hợp với Công ty Cổ phần National Digital TWIN 15 để đẩy mạnh lĩnh vực khoa học và công nghệ; Ảnh: PHAN ANH

Duy trì chất lượng cung ứng dịch vụ công vượt trội, tỉ lệ hồ sơ giải quyết đúng và trước hạn đạt 100%, xếp 8/168 phường, xã, đặc khu trong đánh giá Bộ chỉ số cải cách thủ tục hành chính trên Cổng dịch vụ công Quốc gia.

Hoàn thành việc cải tạo, sửa chữa và nâng cấp 19 tuyến đường - hẻm và 7 tuyến vỉa hè; đa dạng chuỗi hoạt động gây Quỹ Xã hội phường...

Xem sự hài lòng của người dân là thước đo

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, thay mặt Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM, Thiếu tướng Vũ Văn Điền, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Tư lệnh Bộ Tư lệnh TPHCM, đề nghị nhiệm vụ chính trị bao trùm và cấp bách nhất của phường là phải tập trung toàn lực tổ chức các hoạt động chào mừng Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

TPHCM: Đảng bộ phường Đức Nhuận hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2025 - Ảnh 4.

Thiếu tướng Vũ Văn Điền, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Tư lệnh Bộ Tư lệnh TPHCM phát biểu chỉ đạo tại hội nghị; Ảnh: PHAN ANH

Song song đó, tiếp tục hoàn thành chỉ tiêu trên 90% tổ chức cơ sở Đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ; tập trung phát triển đảng viên mới, phấn đấu đạt tỉ lệ kết nạp từ 3-4% tổng số đảng viên... 

"Xem sự hài lòng của người dân là thước đo hiệu quả công việc, nỗ lực cải thiện Chỉ số cải cách hành chính, góp phần cùng thành phố nâng cao chỉ số này lên nhóm 5 địa phương dẫn đầu cả nước" - Thiếu tướng Vũ Văn Điền nhấn mạnh.

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo, Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND phường Đức Nhuận Phan Thị Thanh Phương, quán triệt năm 2026 là năm nghĩ thật, làm thật và có kết quả thật.

TPHCM: Đảng bộ phường Đức Nhuận hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2025 - Ảnh 5.

Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND phường Đức Nhuận Phan Thị Thanh Phương tiếp thu ý kiến chỉ đạo; Ảnh: PHAN ANH

Theo bà Phan Thị Thanh Phương, nếu mỗi cán bộ, đảng viên đều mang trong mình tinh thần "Hàng thẳng, lối thông, đồng lòng cùng tiến", chắc chắn sẽ hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Một số hình ảnh khen thưởng tại hội nghị:

TPHCM: Đảng bộ phường Đức Nhuận hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2025 - Ảnh 6.

Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND phường Đức Nhuận Phan Thị Thanh Phương chúc mừng bà Trần Xuân Nguyên, nguyên Trưởng Ban Tuyên giáo Quận ủy quận Phú Nhuận cũ, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Đức Nhuận, nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ vì đã có thành tích trong công tác từ năm 2019-2023, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc; Ảnh: PHAN ANH

TPHCM: Đảng bộ phường Đức Nhuận hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2025 - Ảnh 7.

Lãnh đạo phường Đức Nhuận chúc mừng các cá nhân nhận Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng và phát triển TPHCM"; Ảnh: PHAN ANH

TPHCM: Đảng bộ phường Đức Nhuận hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2025 - Ảnh 8.

Lãnh đạo phường Đức Nhuận chúc mừng các tập thể nhận Bằng khen của UBND TPHCM; Ảnh: PHAN ANH

TPHCM: Đảng bộ phường Đức Nhuận hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2025 - Ảnh 9.

Lãnh đạo phường Đức Nhuận khen thưởng các tổ chức Đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2025; Ảnh: PHAN ANH

Tin liên quan

Ấm lòng ngày hội “Gia đình dân vận - kết nối yêu thương” phường Đức Nhuận

Ấm lòng ngày hội “Gia đình dân vận - kết nối yêu thương” phường Đức Nhuận

(NLĐO)- Ngày hội mang đến hàng trăm phần quà, suất ăn, phiếu mua hàng, gian hàng 0 đồng,... lan tỏa tinh thần sẻ chia đến người dân phường Đức Nhuận, TP HCM

Bà Phan Thị Thanh Phương giữ chức Bí thư Đảng ủy phường Đức Nhuận, TP HCM

(NLĐO)- Trước khi được chỉ định làm Bí thư Đảng ủy phường Đức Nhuận, bà Phan Thị Thanh Phương là Bí thư Quận ủy quận Phú Nhuận cũ

Quận Phú Nhuận đón nhiều tin vui trong dịp sinh nhật Bác Hồ

(NLĐO) - Trong 10 năm qua, tại quận Phú Nhuận xuất hiện ngày càng nhiều tấm gương sống đẹp, trách nhiệm, nghĩa tình

TPHCM phường Đức Nhuận Đảng bộ phường Đức Nhuận Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo