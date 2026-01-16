TPHCM: Đảng bộ phường Đức Nhuận hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2025

Sáng 16-1, Đảng ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Đức Nhuận, TPHCM tổ chức hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng, phong trào thi đua yêu nước và sơ kết phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa năm 2025.

Nâng cấp 19 tuyến đường - hẻm và 7 tuyến vỉa hè

Đảng ủy phường Đức Nhuận cho biết trong năm 2025, địa phương đã đạt được những kết quả tích cực. Nổi bật là tổ chức thành công Đại hội Đại biểu Đảng bộ phường lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030; Đại hội Đại biểu MTTQ và các tổ chức chính trị - đoàn thể.

Các đại biểu tại hội nghị; Ảnh: PHAN ANH

Tổng thu ngân sách Nhà nước của phường vẫn đạt con số ấn tượng 1.275 tỉ đồng, đạt 111,8%, vượt gần 12% so với dự toán.

Phường cũng đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, trí tuệ nhân tạo trong công tác tuyên truyền. Mô hình "Nhật ký công việc hàng ngày trên Google Form" đã ghi nhận gần 1.000 lượt cập nhật chỉ sau 4 tháng triển khai, hay việc tiên phong ứng dụng AI để sản xuất tin bài tuyên truyền.



Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Đức Nhuận Nguyễn Thị Thanh Thảo triển khai các mục tiêu, chỉ tiêu và các giải pháp thực hiện trong chương trình công tác và phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2026; Ảnh: PHAN ANH



Đồng thời tăng cường chuyển đổi số trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng Chính quyền gắn với phong trào "Bình dân học vụ số".

UBND phường Đức Nhuận ký kết phối hợp với Công ty Cổ phần National Digital TWIN 15 để đẩy mạnh lĩnh vực khoa học và công nghệ; Ảnh: PHAN ANH

Duy trì chất lượng cung ứng dịch vụ công vượt trội, tỉ lệ hồ sơ giải quyết đúng và trước hạn đạt 100%, xếp 8/168 phường, xã, đặc khu trong đánh giá Bộ chỉ số cải cách thủ tục hành chính trên Cổng dịch vụ công Quốc gia.

Hoàn thành việc cải tạo, sửa chữa và nâng cấp 19 tuyến đường - hẻm và 7 tuyến vỉa hè; đa dạng chuỗi hoạt động gây Quỹ Xã hội phường...

Xem sự hài lòng của người dân là thước đo

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, thay mặt Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM, Thiếu tướng Vũ Văn Điền, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Tư lệnh Bộ Tư lệnh TPHCM, đề nghị nhiệm vụ chính trị bao trùm và cấp bách nhất của phường là phải tập trung toàn lực tổ chức các hoạt động chào mừng Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Thiếu tướng Vũ Văn Điền, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Tư lệnh Bộ Tư lệnh TPHCM phát biểu chỉ đạo tại hội nghị; Ảnh: PHAN ANH

Song song đó, tiếp tục hoàn thành chỉ tiêu trên 90% tổ chức cơ sở Đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ; tập trung phát triển đảng viên mới, phấn đấu đạt tỉ lệ kết nạp từ 3-4% tổng số đảng viên...

"Xem sự hài lòng của người dân là thước đo hiệu quả công việc, nỗ lực cải thiện Chỉ số cải cách hành chính, góp phần cùng thành phố nâng cao chỉ số này lên nhóm 5 địa phương dẫn đầu cả nước" - Thiếu tướng Vũ Văn Điền nhấn mạnh.

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo, Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND phường Đức Nhuận Phan Thị Thanh Phương, quán triệt năm 2026 là năm nghĩ thật, làm thật và có kết quả thật.

Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND phường Đức Nhuận Phan Thị Thanh Phương tiếp thu ý kiến chỉ đạo; Ảnh: PHAN ANH

Theo bà Phan Thị Thanh Phương, nếu mỗi cán bộ, đảng viên đều mang trong mình tinh thần "Hàng thẳng, lối thông, đồng lòng cùng tiến", chắc chắn sẽ hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.



Một số hình ảnh khen thưởng tại hội nghị:

Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND phường Đức Nhuận Phan Thị Thanh Phương chúc mừng bà Trần Xuân Nguyên, nguyên Trưởng Ban Tuyên giáo Quận ủy quận Phú Nhuận cũ, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Đức Nhuận, nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ vì đã có thành tích trong công tác từ năm 2019-2023, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc; Ảnh: PHAN ANH

Lãnh đạo phường Đức Nhuận chúc mừng các cá nhân nhận Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng và phát triển TPHCM"; Ảnh: PHAN ANH

Lãnh đạo phường Đức Nhuận chúc mừng các tập thể nhận Bằng khen của UBND TPHCM; Ảnh: PHAN ANH