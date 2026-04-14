TPHCM đang lấy ý kiến góp ý 5 trường hợp đề nghị trao Huân chương Lao động

Cổng thông tin điện tử TPHCM đang phối hợp, thực hiện việc lấy ý kiến góp ý của nhân dân đối với đề nghị xét khen thưởng hình thức Huân chương Lao động cho 5 cá nhân.

Việc lấy ý kiến này căn cứ khoản 2 Điều 44 Nghị định số 152/2025/NĐ-CP ngày 14-6-2025 của Chính phủ quy định về phân cấp, phân quyền trong lĩnh vực thi đua, khen thưởng; quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng.

Theo đó, bà Phạm Thị Thanh Hiền, Thành ủy viên, Giám đốc Sở Nội vụ TPHCM, được đề nghị trao Huân chương Lao động hạng nhì với thành tích xuất sắc trong công tác từ năm 2021 đến năm 2025.

Bà Phạm Thị Thanh Hiền

Bà Phạm Thị Thanh Hiền sinh năm 1979. Từ năm 2021 đến nay, bà lần lượt đảm nhiệm các chức vụ: Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Củ Chi; Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ TPHCM; Thành ủy viên, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy UBND thành phố, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Nội vụ TPHCM.

Đợt này, TPHCM có 4 cá nhân được đề nghị trao Huân chương Lao động hạng ba với thành tích xuất sắc trong công tác từ năm 2021 đến năm 2025.

Cụ thể, bà Nguyễn Thị Ngọc Xuân, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố (nguyên Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn Đại biểu Quốc hội TPHCM); ông Nguyễn Nguyệt Cầu, Giám đốc Trạm Y tế phường Tân Định; bà Nguyễn Thị Châu Thi, Phó Chủ tịch UBND phường Thạnh Mỹ Tây; bà Nguyễn Ngọc Thảo, Phó Trưởng ban Ban Văn hóa - Xã hội, HĐND phường Tân Định.