Người cao tuổi TP HCM cần làm thủ tục gì để được nhận thẻ BHYT miễn phí?

Sau khi HĐND TP HCM ban hành Nghị quyết số 56/2025/NQ-HĐND quy định hỗ trợ BHYT cho người từ đủ 65 đến dưới 75 tuổi có đăng ký thường trú tại TP HCM nhưng đến thời điểm này nhiều người cao tuổi chưa có thẻ BHYT. Họ muốn biết bây giờ cần làm thủ tục gì để được nhận hỗ trợ?

Ông Nguyễn Quốc Thanh, Phó Giám đốc BHXH TP HCM, trả lời: Theo Nghị quyết số 56/2025/NQ-HĐND, người cao tuổi trong độ tuổi trên, chưa tham gia BHYT, thì sau ngày 14-12 (sau khi nghị quyết có hiệu lực 1 tháng) sẽ được cấp thẻ BHYT miễn phí. Những ai trong độ tuổi trên đã tham gia BHYT rồi thì sẽ nhận được thẻ BHYT ngay sau khi thẻ BHYT cũ hết hiệu lực. Người dân không phải thực hiện bất kỳ thủ tục gì để hưởng quyền lợi này.

Người cao tuổi TP HCM từ 65 đến 75 tuổi đều được nhận được thẻ BHYT miễn phí

Để triển khai kịp thời nghị quyết của HĐND TP, bảo đảm quyền lợi cho người dân và thực hiện chủ trương cải cách thủ tục hành chính, ngày 21-11, BHXH TP HCM đã ban hành Công văn số 3625/BHXH-QLT đề nghị UBND các xã, phường, đặc khu (gọi chung là phường) phối hợp thực hiện.

Căn cứ dữ liệu do UBND phường cung cấp, BHXH cơ sở sẽ rà soát và lập ba danh sách gửi lại UBND phường gồm: Danh sách người từ đủ 65 tuổi đến dưới 75 tuổi chưa tham gia BHYT hoặc đã tham gia nhưng thẻ hết hạn; danh sách người đang tham gia BHYT theo nhóm hộ gia đình còn giá trị sử dụng; danh sách người đang tham gia BHYT theo các chính sách hỗ trợ khác và không thuộc phạm vi hỗ trợ theo Nghị quyết số 56/2025/NQ-HĐND.

Đối với trường hợp chưa tham gia BHYT hoặc thẻ đã hết hạn, UBND phường căn cứ danh sách do BHXH chuyển đến để rà soát, phối hợp công an phường lập danh sách theo mẫu D03-TS đối với người từ đủ 65 tuổi đến dưới 75 tuổi đăng ký thường trú và chưa được hỗ trợ từ các chính sách khác. Danh sách gửi về cơ quan BHXH trước ngày 30-11-2025 để kịp thời cấp thẻ BHYT.

Việc BHXH TP HCM phối hợp với các UBND các phường lập danh sách nhằm tránh xảy ra thiếu sót, ảnh hưởng đến quyền lợi của người dân. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện chính sách này, nếu người dân trong diện trên thấy cơ quan chức năng có thiếu sót thì cần chủ động liên hệ ngay với UBND phường hoặc cơ quan BHXH gần nhất để được giải quyết kịp thời. Trường hợp người chưa có mã số BHXH, UBND phường liên hệ người dân cung cấp CCCD hoặc định danh cá nhân để cơ quan BHXH cấp mã số.



