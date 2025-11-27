Người cao tuổi TP HCM cần làm thủ tục gì để được nhận thẻ BHYT miễn phí?

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Sức khỏe

Người cao tuổi TP HCM cần làm thủ tục gì để được nhận thẻ BHYT miễn phí?

Tin-ảnh: Hồng Đào

(NLĐO)- Nếu người dân thấy cơ quan chức năng có thiếu sót, cần chủ động liên hệ ngay với UBND phường hoặc cơ quan BHXH gần nhất để được giải quyết kịp thời.

Sau khi HĐND TP HCM ban hành Nghị quyết số 56/2025/NQ-HĐND quy định hỗ trợ BHYT cho người từ đủ 65 đến dưới 75 tuổi có đăng ký thường trú tại TP HCM nhưng đến thời điểm này nhiều người cao tuổi chưa có thẻ BHYT. Họ muốn biết bây giờ cần làm thủ tục gì để được nhận hỗ trợ?

Ông Nguyễn Quốc Thanh, Phó Giám đốc BHXH TP HCM, trả lời: Theo Nghị quyết số 56/2025/NQ-HĐND, người cao tuổi trong độ tuổi trên, chưa tham gia BHYT, thì sau ngày 14-12 (sau khi nghị quyết có hiệu lực 1 tháng) sẽ được cấp thẻ BHYT miễn phí. Những ai trong độ tuổi trên đã tham gia BHYT rồi thì sẽ nhận được thẻ BHYT ngay sau khi thẻ BHYT cũ hết hiệu lực. Người dân không phải thực hiện bất kỳ thủ tục gì để hưởng quyền lợi này.

Được hỗ trợ BHYT, người cao tuổi TP HCM không phải thực hiện bất kỳ thủ tục nào - Ảnh 1.

Người cao tuổi TP HCM từ 65 đến 75 tuổi đều được nhận được thẻ BHYT miễn phí

Để triển khai kịp thời nghị quyết của HĐND TP, bảo đảm quyền lợi cho người dân và thực hiện chủ trương cải cách thủ tục hành chính, ngày 21-11, BHXH TP HCM đã ban hành Công văn số 3625/BHXH-QLT đề nghị UBND các xã, phường, đặc khu (gọi chung là phường) phối hợp thực hiện.

Căn cứ dữ liệu do UBND phường cung cấp, BHXH cơ sở sẽ rà soát và lập ba danh sách gửi lại UBND phường gồm: Danh sách người từ đủ 65 tuổi đến dưới 75 tuổi chưa tham gia BHYT hoặc đã tham gia nhưng thẻ hết hạn; danh sách người đang tham gia BHYT theo nhóm hộ gia đình còn giá trị sử dụng; danh sách người đang tham gia BHYT theo các chính sách hỗ trợ khác và không thuộc phạm vi hỗ trợ theo Nghị quyết số 56/2025/NQ-HĐND.

Đối với trường hợp chưa tham gia BHYT hoặc thẻ đã hết hạn, UBND phường căn cứ danh sách do BHXH chuyển đến để rà soát, phối hợp công an phường lập danh sách theo mẫu D03-TS đối với người từ đủ 65 tuổi đến dưới 75 tuổi đăng ký thường trú và chưa được hỗ trợ từ các chính sách khác. Danh sách gửi về cơ quan BHXH trước ngày 30-11-2025 để kịp thời cấp thẻ BHYT.

Việc BHXH TP HCM phối hợp với các UBND các phường lập danh sách nhằm tránh xảy ra thiếu sót, ảnh hưởng đến quyền lợi của người dân. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện chính sách này, nếu người dân trong diện trên thấy cơ quan chức năng có thiếu sót thì cần chủ động liên hệ ngay với UBND phường hoặc cơ quan BHXH gần nhất để được giải quyết kịp thời. Trường hợp người chưa có mã số BHXH, UBND phường liên hệ người dân cung cấp CCCD hoặc định danh cá nhân để cơ quan BHXH cấp mã số.


Tin liên quan

Người TP HCM trên 65 tuổi đã mua BHYT có được hoàn tiền?

Người TP HCM trên 65 tuổi đã mua BHYT có được hoàn tiền?

(NLĐO)- Trường hợp các đối tượng của nghị quyết này đang có thẻ BHYT thì mức hỗ trợ được áp dụng kể từ ngày liền kề hết hạn của thẻ BHYT

Khi đi khám chữa bệnh bằng BHYT, cần mang theo giấy tờ gì?

(NLĐO)- Người dân không bắt buộc phải mang thẻ BHYT giấy, chỉ cần có thông tin định danh hợp lệ là có thể được hưởng đầy đủ quyền lợi khám chữa bệnh BHYT.

Quyền lợi mới về BHYT mà người dân TP HCM cần biết

(NLĐO)- Người dân TP HCM có thêm quyền lợi mới trong việc đăng ký khám, chữa bệnh với BHYT

cơ quan chức năng BHYT thủ tục người cao tuổi
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo