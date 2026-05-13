TPHCM đề xuất 58 dự án cấp bách giai đoạn mới

Sở Xây dựng TPHCM vừa có văn bản gửi Sở Tài chính đề xuất danh mục 58 dự án cấp bách dự kiến triển khai trong giai đoạn 2026-2030 nhằm giải quyết các vấn đề bức thiết của đô thị như ùn tắc giao thông, ngập nước, ô nhiễm môi trường, chỉnh trang kênh rạch và phát triển nhà ở xã hội.

27 dự án giao thông cần làm ngay

Theo Sở Xây dựng, việc rà soát, đề xuất dự án được thực hiện theo chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Công Vinh tại cuộc họp về tiến độ các dự án trọng điểm thuộc Chương trình hành động 03 của Thành ủy TPHCM và Nghị quyết 260/2025/QH15 của Quốc hội.

Danh mục được xây dựng trên cơ sở hàng loạt nghị quyết, chương trình lớn của Trung ương và TP HCM liên quan đến phát triển hạ tầng giao thông, chống ngập, chỉnh trang đô thị, tăng cường liên kết vùng và thu hút nhà đầu tư chiến lược theo cơ chế đặc thù của Nghị quyết 98.

Sở Xây dựng cho biết các dự án được đề xuất tập trung vào các nhóm nhiệm vụ trọng tâm gồm giảm ùn tắc giao thông, kết nối liên vùng; cải thiện hệ thống thoát nước, chống ngập; chỉnh trang nhà ven kênh rạch; phát triển nhà ở xã hội và tái định cư.

Trong nhóm giao thông có 27 dự án lớn được đề xuất triển khai cấp bách như dự án xây dựng cầu Thủ Thiêm 4 kết nối khu Nam với khu đô thị Thủ Thiêm; nâng cấp mở rộng đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, đường Đinh Bộ Lĩnh và cầu Bình Triệu 3; nâng cấp trục Trường Chinh - Cộng Hòa từ ngã tư An Sương đến sân bay Tân Sơn Nhất; xây dựng cầu đường Bình Tiên; đầu tư tuyến liên cảng Cát Lái - Phú Hữu kết nối cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây và Vành đai 3.

TPHCM cũng đề xuất đầu tư hoàn chỉnh các nút giao trọng điểm như nút giao Quốc lộ 50 với cao tốc Bến Lức - Long Thành, nút giao Gò Công trên Vành đai 3 và tuyến Võ Văn Kiệt nối dài đến ranh tỉnh Long An nhằm tăng khả năng kết nối liên vùng.

Loạt dự án cấp bách về nhà ở, chống ngập, công viên

Ở lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật và chống ngập, nhiều dự án cải tạo kênh rạch quy mô lớn được đưa vào danh mục như cải tạo rạch Thủ Đức, xây dựng hệ thống thoát nước suối Linh Tây, cải tạo môi trường kênh Hy Vọng, cải tạo rạch Cây Liêm, nạo vét rạch Nhảy - rạch Ruột Ngựa.

Đáng chú ý, TPHCM tiếp tục thúc đẩy chương trình chỉnh trang đô thị khu vực kênh Đôi tại quận 8 với các dự án xây dựng kè, mở rộng đường Phạm Thế Hiển, cải tạo hạ tầng kỹ thuật và công viên cây xanh. Riêng các dự án dọc bờ Nam kênh Đôi dự kiến ảnh hưởng hơn 2.000 hộ dân.

Một số công trình chống ngập quy mô lớn khác cũng được đề xuất như xây dựng hồ điều tiết tại khu trung tâm thể dục Linh Tây, cống kiểm soát triều Bà Lụa - Vàm Búng và hệ thống thoát nước hạ lưu cầu Ông Bố.

Bên cạnh hạ tầng giao thông và chống ngập, TPHCM còn đưa vào danh mục hàng loạt dự án nhà ở xã hội và tái định cư tại quận 8 và khu vực Long Bình như khu tái định cư cảng sông Phú Định, nhà ở xã hội tại khu đất 617-629 Bến Bình Đông, khu nhà ở xã hội tại Long Bửu và Nam Rạch Chiếc.

Theo Sở Xây dựng, việc xác định các dự án "có yêu cầu cấp bách phải thực hiện ngay" nhằm tạo cơ sở áp dụng các cơ chế đặc thù theo Nghị quyết 98 và Nghị quyết 260 để đẩy nhanh tiến độ chuẩn bị đầu tư, lựa chọn nhà đầu tư và triển khai thi công, sớm phát huy hiệu quả đầu tư đối với các công trình trọng điểm của TPHCM.